Какой завтра, 15 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 15 апреля, День работников уголовного розыска в Украине. Верующие чтят память апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. До Нового года осталось 260 дней.
15 апреля 2024 года – понедельник. 782-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
15 апреля в церковном календаре – день памяти апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Жили они во времена, когда проповедовал апостол Павел. Архистраг был его учеником, а уже позже стал епископом Анамеи. Пуд отличался благочестивой жизнью, хотя и занимал должность римского сенатора. Он неоднократно принимал за собой апостолов Петра и Павла. Впоследствии мужчина даже решил превратить свой дом в храм. Трофим родился в Ефесе и много путешествовал с апостолом Павлом, проповедуя Слово Божие. Все они были убиты за свою веру во времена правления императора Нерона.
Что нельзя делать 15 апреля
- Запрещено срывать ветки рябины — ослушающегося ждет сильная зубная боль.
- Нельзя слишком сильно трясти подушки, ведь так вы "вытряхните" все супружеское счастье.
- Не стоит заниматься рукоделием и рубить дрова.
Народные приметы и традиции на 15 апреля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: пчелы поздно улетели на отдых — ждите непогоду;
- играют грачи — ближайшие дни будет тепло и ясно;
- красная звезда к сильному ветру и дождю;
- днем небо ясное, а ночью тучи набежали — быть осадками;
- ночью заметно похолодало – дни будут ясными.
В этот день начинали осматривать пчелиные ульи. Пчеловоды обязательно проверяют, как насекомые себя чувствуют после долгой зимы, есть ли больные, много ли погибло.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 апреля
Какие завтра именины: Александр, Андрей, Аристарх, Виктор, Леонид, Лукьян, Мстислав, Савва, Севастян, Теодор, Трофим, Федор, Яков, Анастасия, Василиса.
Талисманом человека, рожденного 15 апреля является жадеит. Еще в древнем мире люди верили, что это не просто камень, а волшебный минерал. В Китае жадеит даже считали ритуальным талисманом.
В этот день родились:
- 1938 год – украинский живописец, член Национального союза художников Украины Роман Беспалков;
- 1941 год – украинский кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер Балаян Роман Гургенович;
- 1987 год — украинский профессиональный боксер в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Александр Гвоздик.
Памятные даты 15 апреля
Календарь важных событий в Украине и мире за 15 апреля:
- 1450 год— в битве при Форминьи конетабль Франции Артур де Ришмон фактически уничтожает английскую армию в Нормандии;
- 1657 год — Казацкий совет в Чигирине утверждает наследственность при передаче гетманского звания от Богдана Хмельницкого к его сыну Юрию;
- 1729 год — происходит премьера оратории Й. С. Баха "Страсти по Матфею";
- 1861 год – начинается первая сессия Галицкого сейма;
- 1874 год — непризнанные парижские художники Моне, Ренуар, Писарро, Сезанн и Дега открывают на бульваре Капуцинов свою собственную выставку;
- 1893 год — Соломия Крушельницкая дебютирует на оперной сцене в постановке Гаэтано Доницетти "Фаворитка";
- 1912 год — в Атлантическом океане во время своего первого рейса в результате столкновения с айсбергом тонет лайнер "Титаник";
- 1920 год — в ходе І Зимнего похода Действующей армии УНР черные запорожцы захватывают узловую станцию Вознесенск;
- 1943 год — союзники создают объединенное командование морскими операциями в Средиземном море;
- 1948 год – происходит первое военное столкновение между израильтянами и арабами;
- 1979 год – самое разрушительное землетрясение в Черногории, тогдашней части Югославии;
- 1989 год — в давке на стадионе Гиллсборо погибает 96 болельщиков ФК "Ливерпуль", 766 получают ранения;
- 1993 год — президент Туркменистана Сапармурат Ниязов объявляет о переходе туркменского языка с кириллицы на латиницу;
- 1994 год — Украина входит в экономический союз стран СНГ на правах ассоциированного члена;
- 2000 год — на Северном полюсе приземляются 22 украинских парашютиста;
- 2019 год – происходит пожар в Соборе Парижской Богоматери.
Погода на 15 апреля
Завтра, 15 апреля, в Киеве будет облачно, вечером возможен дождь. Во Львове пасмурно, всю вторую половину дня будет идти мелкий дождь. В Харькове пасмурно, осадков не ожидается. В Одессе пасмурно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +19 днем и +13 ночью. Во Львове +20 днем и +10 ночью. В Харькове +18 днем и +13 ночью. В Одессе +23 днем и +15 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
15 апреля в Украине празднуют День работников уголовного розыска. Профессиональный праздник, дата которого была избрана в честь создания в нашей стране секции судебно-уголовного розыска (1919). Уголовный розыск отвечает за расследование особо тяжких уголовных преступлений. Поэтому работа сотрудников этой службы очень тяжелая и опасная.
Также 15 апреля Международный день экологических знаний. Праздник был создан на Конференции ООН в 1992 году. Тогда на нем рассматривались важнейшие проблемы окружающей среды. Съезд проходил в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и тогда наибольшее внимание его участников было направлено на экологическое образование и знания об экологии среди граждан разных стран.
А еще 15 апреля празднуют Всемирный день искусств. Дата празднования была выбрана в честь дня рождения Леонардо да Винчи, который был одним из самых ярких представителей искусства всех времен. Родился он именно в этот день 1452 года. Событие было создано по инициативе ООН в 2012 году. Главная цель праздника состоит в привлечении внимания людей к важности искусства и творчества.
15 апреля Международный день биомедицинской лаборатории. Ежегодное событие, созданное для того, чтобы отметить особый вклад ученых-биомедиков в здравоохранение. Работники биомедицинских лабораторов играют важную роль при диагностировании, лечении и профилактике различных заболеваний.