Какой завтра, 15 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 15 апреля, День работников уголовного розыска в Украине. Верующие чтят память апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. До Нового года осталось 260 дней.

15 апреля 2024 года – понедельник. 782-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

15 апреля в церковном календаре – день памяти апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Жили они во времена, когда проповедовал апостол Павел. Архистраг был его учеником, а уже позже стал епископом Анамеи. Пуд отличался благочестивой жизнью, хотя и занимал должность римского сенатора. Он неоднократно принимал за собой апостолов Петра и Павла. Впоследствии мужчина даже решил превратить свой дом в храм. Трофим родился в Ефесе и много путешествовал с апостолом Павлом, проповедуя Слово Божие. Все они были убиты за свою веру во времена правления императора Нерона.

Что нельзя делать 15 апреля

Запрещено срывать ветки рябины — ослушающегося ждет сильная зубная боль.

Нельзя слишком сильно трясти подушки, ведь так вы "вытряхните" все супружеское счастье.

Не стоит заниматься рукоделием и рубить дрова.

Народные приметы и традиции на 15 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: пчелы поздно улетели на отдых — ждите непогоду;

играют грачи — ближайшие дни будет тепло и ясно;

красная звезда к сильному ветру и дождю;

днем небо ясное, а ночью тучи набежали — быть осадками;

ночью заметно похолодало – дни будут ясными.

15 апреля играют грачи — ближайшие дни будет тепло и ясно / Фото: Pexels

В этот день начинали осматривать пчелиные ульи. Пчеловоды обязательно проверяют, как насекомые себя чувствуют после долгой зимы, есть ли больные, много ли погибло.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 апреля

Какие завтра именины: Александр, Андрей, Аристарх, Виктор, Леонид, Лукьян, Мстислав, Савва, Севастян, Теодор, Трофим, Федор, Яков, Анастасия, Василиса.

Талисманом человека, рожденного 15 апреля является жадеит. Еще в древнем мире люди верили, что это не просто камень, а волшебный минерал. В Китае жадеит даже считали ритуальным талисманом.

В этот день родились:

1938 год – украинский живописец, член Национального союза художников Украины Роман Беспалков;

1941 год – украинский кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер Балаян Роман Гургенович;

1987 год — украинский профессиональный боксер в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Александр Гвоздик.

Памятные даты 15 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 апреля:

1450 год— в битве при Форминьи конетабль Франции Артур де Ришмон фактически уничтожает английскую армию в Нормандии;

1657 год — Казацкий совет в Чигирине утверждает наследственность при передаче гетманского звания от Богдана Хмельницкого к его сыну Юрию;

1729 год — происходит премьера оратории Й. С. Баха "Страсти по Матфею";

1861 год – начинается первая сессия Галицкого сейма;

1874 год — непризнанные парижские художники Моне, Ренуар, Писарро, Сезанн и Дега открывают на бульваре Капуцинов свою собственную выставку;

1893 год — Соломия Крушельницкая дебютирует на оперной сцене в постановке Гаэтано Доницетти "Фаворитка";

1912 год — в Атлантическом океане во время своего первого рейса в результате столкновения с айсбергом тонет лайнер "Титаник";

1920 год — в ходе І Зимнего похода Действующей армии УНР черные запорожцы захватывают узловую станцию Вознесенск;

1943 год — союзники создают объединенное командование морскими операциями в Средиземном море;

1948 год – происходит первое военное столкновение между израильтянами и арабами;

1979 год – самое разрушительное землетрясение в Черногории, тогдашней части Югославии;

1989 год — в давке на стадионе Гиллсборо погибает 96 болельщиков ФК "Ливерпуль", 766 получают ранения;

1993 год — президент Туркменистана Сапармурат Ниязов объявляет о переходе туркменского языка с кириллицы на латиницу;

1994 год — Украина входит в экономический союз стран СНГ на правах ассоциированного члена;

2000 год — на Северном полюсе приземляются 22 украинских парашютиста;

2019 год – происходит пожар в Соборе Парижской Богоматери.

Погода на 15 апреля

Завтра, 15 апреля, в Киеве будет облачно, вечером возможен дождь. Во Львове пасмурно, всю вторую половину дня будет идти мелкий дождь. В Харькове пасмурно, осадков не ожидается. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +19 днем и +13 ночью. Во Львове +20 днем и +10 ночью. В Харькове +18 днем и +13 ночью. В Одессе +23 днем и +15 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

15 апреля празднуют Всемирный день искусств / Фото: pixabay.com

15 апреля в Украине празднуют День работников уголовного розыска. Профессиональный праздник, дата которого была избрана в честь создания в нашей стране секции судебно-уголовного розыска (1919). Уголовный розыск отвечает за расследование особо тяжких уголовных преступлений. Поэтому работа сотрудников этой службы очень тяжелая и опасная.

Также 15 апреля Международный день экологических знаний. Праздник был создан на Конференции ООН в 1992 году. Тогда на нем рассматривались важнейшие проблемы окружающей среды. Съезд проходил в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и тогда наибольшее внимание его участников было направлено на экологическое образование и знания об экологии среди граждан разных стран.

А еще 15 апреля празднуют Всемирный день искусств. Дата празднования была выбрана в честь дня рождения Леонардо да Винчи, который был одним из самых ярких представителей искусства всех времен. Родился он именно в этот день 1452 года. Событие было создано по инициативе ООН в 2012 году. Главная цель праздника состоит в привлечении внимания людей к важности искусства и творчества.

15 апреля Международный день биомедицинской лаборатории. Ежегодное событие, созданное для того, чтобы отметить особый вклад ученых-биомедиков в здравоохранение. Работники биомедицинских лабораторов играют важную роль при диагностировании, лечении и профилактике различных заболеваний.