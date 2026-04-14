Какой праздник 15 апреля 2026 года

15 апреля 2026 года — среда. 1511-й день войны в Украине.

15 апреля верующие празднуют День памяти святых апостолов Аристарха, Пуда и Трофима / © pexels.com

Завтра, 15 апреля, верующие празднуют День памяти святых апостолов Аристарха, Пуда и Трофима. Они принадлежат к 70 апостолам, которых Иисус Христос послал проповедовать Евангелие. Аристарх был спутником апостол Павел. Происходил из Македонии, сопровождал Павла в путешествиях и даже разделил с ним заключение. Погиб мученической смертью за веру. Пуд жил в Риме и был благочестивым христианином. Его дом стал местом собрания первых христиан — фактически одной из первых домашних церквей. Трофим также был сотрудником апостола Павла, происходил из Ефеса. Он сопровождал апостола в миссионерских путешествиях и преследовал веру.

15 апреля в Украине празднуют День работников уголовного розыска / © Pexels

15 апреля в Украине празднуют День работников уголовного розыска. Именно в этот день 1919 были созданы первые подразделения уголовного розыска, что стало началом формирования этой службы. Уголовный розыск — одно из ключевых направлений работы правоохранительной системы. Это служба, часто работающая «в тени», но именно ее сотрудники первыми выходят на след преступников, собирают доказательства и помогают восстановить справедливость.

15 апреля Международный день биомедицинской лаборатории / © pexels.com

Также 15 апреля Международный день биомедицинской лаборатории. Это профессиональный праздник специалистов лабораторной диагностики, который был начат International Federation of Biomedical Laboratory Science, чтобы подчеркнуть важную роль лабораторной науки в медицине. По оценкам, до 70–80% медицинских решений основываются на лабораторных исследованиях.

15 апреля Международный день экологических знаний / © pexels.com

А еще 15 апреля Международный день экологических знаний. Его цель — распространение знаний об окружающей среде, формирование экологического сознания и ответственного отношения к природе. Праздник был начат в 1990-х годах при поддержке Организации Объединенных Наций в рамках глобальных инициатив устойчивого развития.

15 апреля празднуют Всемирный день аниме / © pexels.com

15 апреля празднуют Всемирный день аниме. Аниме — это особый стиль мультипликации, сформировавшийся в Японии и ставший важной частью ее культуры. Его отличают глубокие сюжеты, эмоциональность, разнообразие жанров — от романтики и фантастики до психологических драм.

15 апреля День борьбы с диабетом 1 типа в честь Джакъи Моник Фуртик / © pexels.com

Также 15 апреля День борьбы с диабетом 1 типа в честь Джакьи Моник Фуртик. Это памятная дата, призванная привлечь внимание к проблемам людей с сахарным диабетом 1 типа. Праздник назван в честь Джакьи Моник Фуртик — девушки из США, умершей в молодом возрасте из-за осложнений диабета 1 типа. Ее история стала символом необходимости большей осведомленности, ранней диагностики и доступа к лечению.

15 апреля Международный день микроволонтерства / © pexels.com

А еще 15 апреля Международный день микроволонтерства. Этот праздник призван популяризировать идею помощи маленькими, но регулярными добрыми делами, которые люди могут делать в повседневной жизни. Термин «микроволонтерство» означает краткосрочную, небольшую, но значимую помощь. Цель этого дня — показать, что каждый может быть полезен, даже если у него есть ограниченное время или ресурсы.

15 апреля празднуют Всемирный день искусства / © pexels.com

15 апреля празднуют Всемирный день искусства. Этот праздник призван объединить людей всех стран через красоту и силу искусства — живописи, скульптуры, музыки, театра, кино и других творческих форм. В этот день проводятся выставки, концерты, мастер-классы, перформансы и уличные арт-акции. Всемирный день искусства напоминает, что творчество объединяет людей, вдохновляет новые идеи и делает мир ярче.