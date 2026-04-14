- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 105
- Время на прочтение
- 3 мин
Какой завтра, 15 апреля, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Завтра, 15 апреля, День работников уголовного розыска в Украине. Верующие чтят память святых апостолов Аристарха, Пуда и Трофима. До Нового года остался 261 день.
15 апреля 2026 года — среда. 1511-й день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 15 апреля, верующие празднуют День памяти святых апостолов Аристарха, Пуда и Трофима. Они принадлежат к 70 апостолам, которых Иисус Христос послал проповедовать Евангелие. Аристарх был спутником апостол Павел. Происходил из Македонии, сопровождал Павла в путешествиях и даже разделил с ним заключение. Погиб мученической смертью за веру. Пуд жил в Риме и был благочестивым христианином. Его дом стал местом собрания первых христиан — фактически одной из первых домашних церквей. Трофим также был сотрудником апостола Павла, происходил из Ефеса. Он сопровождал апостола в миссионерских путешествиях и преследовал веру.
15 апреля в Украине празднуют День работников уголовного розыска. Именно в этот день 1919 были созданы первые подразделения уголовного розыска, что стало началом формирования этой службы. Уголовный розыск — одно из ключевых направлений работы правоохранительной системы. Это служба, часто работающая «в тени», но именно ее сотрудники первыми выходят на след преступников, собирают доказательства и помогают восстановить справедливость.
Также 15 апреля Международный день биомедицинской лаборатории. Это профессиональный праздник специалистов лабораторной диагностики, который был начат International Federation of Biomedical Laboratory Science, чтобы подчеркнуть важную роль лабораторной науки в медицине. По оценкам, до 70–80% медицинских решений основываются на лабораторных исследованиях.
А еще 15 апреля Международный день экологических знаний. Его цель — распространение знаний об окружающей среде, формирование экологического сознания и ответственного отношения к природе. Праздник был начат в 1990-х годах при поддержке Организации Объединенных Наций в рамках глобальных инициатив устойчивого развития.
15 апреля празднуют Всемирный день аниме. Аниме — это особый стиль мультипликации, сформировавшийся в Японии и ставший важной частью ее культуры. Его отличают глубокие сюжеты, эмоциональность, разнообразие жанров — от романтики и фантастики до психологических драм.
Также 15 апреля День борьбы с диабетом 1 типа в честь Джакьи Моник Фуртик. Это памятная дата, призванная привлечь внимание к проблемам людей с сахарным диабетом 1 типа. Праздник назван в честь Джакьи Моник Фуртик — девушки из США, умершей в молодом возрасте из-за осложнений диабета 1 типа. Ее история стала символом необходимости большей осведомленности, ранней диагностики и доступа к лечению.
А еще 15 апреля Международный день микроволонтерства. Этот праздник призван популяризировать идею помощи маленькими, но регулярными добрыми делами, которые люди могут делать в повседневной жизни. Термин «микроволонтерство» означает краткосрочную, небольшую, но значимую помощь. Цель этого дня — показать, что каждый может быть полезен, даже если у него есть ограниченное время или ресурсы.
15 апреля празднуют Всемирный день искусства. Этот праздник призван объединить людей всех стран через красоту и силу искусства — живописи, скульптуры, музыки, театра, кино и других творческих форм. В этот день проводятся выставки, концерты, мастер-классы, перформансы и уличные арт-акции. Всемирный день искусства напоминает, что творчество объединяет людей, вдохновляет новые идеи и делает мир ярче.