Какой завтра, 15 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

15 августа 2024 года — четверг. 904-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

15 августа в церковном календаре – Успение Пресвятой Богородицы. Праздник является одним из двенадцати важнейших праздников в православном церковном календаре. Этот праздник символизирует окончание земной жизни Девы Марии и ее воссоединение с Иисусом Христом на небесах. По преданию, апостолы собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Богородицей и похоронить ее. В римско-католической церкви в этот же день празднуют Успение Девы Марии, событие, которое произошло сразу после Успения. Этот праздник имеет большое значение для христиан, и ему посвящены многие храмы в Украине, такие как Успенский собор Киево-Печерской лавры и Успенский собор Почаевской лавры.

Что нельзя делать 15 августа

Запрещается отказывать в помощи.

Нельзя ссориться и злословить.

Не следует пить алкогольные напитки.

Народные приметы и традиции на 15 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: бледные звезды – погода будет сухой;

вода в водоемах стоит тихо — осень будет спокойной, а зима без метелей;

много орехов – в следующем году будет большой урожай зерна.

15 августа много орехов – в следующем году будет большой урожай зерна / Фото: Unsplash

На Успение Пресвятой Богородицы принято освящать в церкви мед, орехи, фрукты и воду. Обязательно поделитесь дарами природы со своими родными и близкими.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 августа

Какие завтра именины: Максим, Александр, Матвей, Василий, Федор, Мария.

Талисманом человека, рожденного 15 августа, является лал. Светящийся блеск этого камня обязательно привлекает к себе внимание. Издавна верили, что лал помогает повышать иммунитет своего владельца, нормализовать его показатели крови.

В этот день родились:

1964 год — директор БФ "Фонд содействия развитию искусств", Киев, Украина Юрий Круликовский;

1975 год — офицер Службы безопасности Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Василий Богач;

1978 год — украинская гимнастка, абсолютная чемпионка Олимпийских игр 1996 года в Атланте Лилия Подкопаева.

Памятные даты 15 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 августа:

1385 год — Кревская уния Польского королевства и Великого княжества Литовского;

1498 год — в ходе своего третьего плавания Христофор Колумб открывает остров Гренада;

1519 год — на месте индейской рыбацкой деревни основывают город Панама, название которого в переводе означает "много-много рыбы";

1534 год — Игнатий Лойола с шестью своими единомышленниками основывает в Париже орден иезуитов (Общество Христа);

1556 год — в Свято-Троицком монастыре в Изяславе начинаются работы по написанию Пересопницкого Евангелия;

1649 год — под Зборовом казацкая армия Богдана Хмельницкого разбивает войско Речи Посполитой Яна II Казимира (Зборовская битва);

1795 год — во Французской республике вводят новую валюту – франк;

1810 год — в Париже строят Вандомскую колонну в честь побед Наполеона;

1832 год — Папа Римский Григорий XVI издает буллу, осуждающую свободу печати;

1848 год — американец Уолдо Хенчетт из города Сиракьюс (штат Нью-Йорк) получает патент на зубоврачебное кресло;

1868 год — Джеймс Крейг Уотсон открывает астероид 101 Елена;

1877 год — Томас Эдисон предлагает использовать слово "hello" для начала телефонного разговора;

1914 год — официально открывают Панамский канал;

1932 год — во время раскопок в Ватикане находят древнеримскую "Триумфальную дорогу";

1943 год — по приказу Мао Цзэдуна в Компартии Китая начинается чистка;

1960 год — Республика Кипр провозглашает свою независимость;

1963 год — в Шотландии происходит последняя смертная казнь;

1997 год — в Украине основывают орден княгини Ольги.

Погода на 15 августа

Завтра, 15 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +28 днем и +17 ночью. Во Львове — +30 днем и +14 ночью. В Харькове — +28 днем и +16 ночью. В Одессе — +30 днем и +20 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

15 августа в Украине отмечают День археолога / Фото: Unsplash

15 августа в Украине празднуют День археолога. Этот праздник является официальным с 2008 года. Этот день обычно сопровождается разными мероприятиями, такими как посвящение в археологи, лекции, выставки и другие тематические события. Существует несколько легенд о происхождении этого праздника. Одна из них рассказывает, что праздник возник во время археологических раскопок в Новгороде, когда археологи решили отметить день рождения Буцефала, коня Александра Македонского.

Также 15 августа Всемирный день величия. Этот праздник был основан профессором Патриком Буссингом в октябре 2019 года. Целью этого дня является признание и честь величия в каждом человеке, будь то родители, друзья, любимые домашние животные или даже мы сами. Этот день посвящен чествованию воспеваемых героев, предприятий, проектов, мест и всего, что есть прекрасного в жизни. Он побуждает нас питать и открывать величие в себе и других.