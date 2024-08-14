Какой завтра, 15 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 15 августа, День археолога. Верующие празднуют Успение Пресвятой Богородицы. До Нового года осталось 138 дней.
15 августа 2024 года — четверг. 904-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
15 августа в церковном календаре – Успение Пресвятой Богородицы. Праздник является одним из двенадцати важнейших праздников в православном церковном календаре. Этот праздник символизирует окончание земной жизни Девы Марии и ее воссоединение с Иисусом Христом на небесах. По преданию, апостолы собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Богородицей и похоронить ее. В римско-католической церкви в этот же день празднуют Успение Девы Марии, событие, которое произошло сразу после Успения. Этот праздник имеет большое значение для христиан, и ему посвящены многие храмы в Украине, такие как Успенский собор Киево-Печерской лавры и Успенский собор Почаевской лавры.
Что нельзя делать 15 августа
- Запрещается отказывать в помощи.
- Нельзя ссориться и злословить.
- Не следует пить алкогольные напитки.
Народные приметы и традиции на 15 августа
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: бледные звезды – погода будет сухой;
- вода в водоемах стоит тихо — осень будет спокойной, а зима без метелей;
- много орехов – в следующем году будет большой урожай зерна.
На Успение Пресвятой Богородицы принято освящать в церкви мед, орехи, фрукты и воду. Обязательно поделитесь дарами природы со своими родными и близкими.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 августа
Какие завтра именины: Максим, Александр, Матвей, Василий, Федор, Мария.
Талисманом человека, рожденного 15 августа, является лал. Светящийся блеск этого камня обязательно привлекает к себе внимание. Издавна верили, что лал помогает повышать иммунитет своего владельца, нормализовать его показатели крови.
В этот день родились:
- 1964 год — директор БФ "Фонд содействия развитию искусств", Киев, Украина Юрий Круликовский;
- 1975 год — офицер Службы безопасности Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Василий Богач;
- 1978 год — украинская гимнастка, абсолютная чемпионка Олимпийских игр 1996 года в Атланте Лилия Подкопаева.
Памятные даты 15 августа
Календарь важных событий в Украине и мире за 15 августа:
- 1385 год — Кревская уния Польского королевства и Великого княжества Литовского;
- 1498 год — в ходе своего третьего плавания Христофор Колумб открывает остров Гренада;
- 1519 год — на месте индейской рыбацкой деревни основывают город Панама, название которого в переводе означает "много-много рыбы";
- 1534 год — Игнатий Лойола с шестью своими единомышленниками основывает в Париже орден иезуитов (Общество Христа);
- 1556 год — в Свято-Троицком монастыре в Изяславе начинаются работы по написанию Пересопницкого Евангелия;
- 1649 год — под Зборовом казацкая армия Богдана Хмельницкого разбивает войско Речи Посполитой Яна II Казимира (Зборовская битва);
- 1795 год — во Французской республике вводят новую валюту – франк;
- 1810 год — в Париже строят Вандомскую колонну в честь побед Наполеона;
- 1832 год — Папа Римский Григорий XVI издает буллу, осуждающую свободу печати;
- 1848 год — американец Уолдо Хенчетт из города Сиракьюс (штат Нью-Йорк) получает патент на зубоврачебное кресло;
- 1868 год — Джеймс Крейг Уотсон открывает астероид 101 Елена;
- 1877 год — Томас Эдисон предлагает использовать слово "hello" для начала телефонного разговора;
- 1914 год — официально открывают Панамский канал;
- 1932 год — во время раскопок в Ватикане находят древнеримскую "Триумфальную дорогу";
- 1943 год — по приказу Мао Цзэдуна в Компартии Китая начинается чистка;
- 1960 год — Республика Кипр провозглашает свою независимость;
- 1963 год — в Шотландии происходит последняя смертная казнь;
- 1997 год — в Украине основывают орден княгини Ольги.
Погода на 15 августа
Завтра, 15 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, без осадков.
Температура воздуха в Киеве — +28 днем и +17 ночью. Во Львове — +30 днем и +14 ночью. В Харькове — +28 днем и +16 ночью. В Одессе — +30 днем и +20 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
15 августа в Украине празднуют День археолога. Этот праздник является официальным с 2008 года. Этот день обычно сопровождается разными мероприятиями, такими как посвящение в археологи, лекции, выставки и другие тематические события. Существует несколько легенд о происхождении этого праздника. Одна из них рассказывает, что праздник возник во время археологических раскопок в Новгороде, когда археологи решили отметить день рождения Буцефала, коня Александра Македонского.
Также 15 августа Всемирный день величия. Этот праздник был основан профессором Патриком Буссингом в октябре 2019 года. Целью этого дня является признание и честь величия в каждом человеке, будь то родители, друзья, любимые домашние животные или даже мы сами. Этот день посвящен чествованию воспеваемых героев, предприятий, проектов, мест и всего, что есть прекрасного в жизни. Он побуждает нас питать и открывать величие в себе и других.