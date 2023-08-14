Какой завтра, 15 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

15 августа 2023 года — вторник. 538-й день войны в Украине.

Какой завтра, 15 августа, церковный праздник

15 августа в церковном календаре – день перенесения мощей святого Стефана. Святого первомученика Стефана побили камнями фарисеи и их сторонники и оставить тело в жертву зверям и птицам. На другую ночь иудей Гамалиил, склонявшийся к вере в Бога, послал своих слуг, чтобы те нашли и похоронили тело. Они так и сделали, а могила располагалась недалеко от Иерусалима.

В 415 году мощи Стефана нашли и торжественно перенесли в Иерусалим. Архиепископом тогда был Ион, а епископом Елевфером Севастийским. С того времени у мощей совершалось немало чудес. Во времена правления императора Феодосия Младшего, мощи перенесли уже в Константинополь.

Что запрещено делать в этот день

Запрещается оскорблять животных, старайтесь проявлять к ним особое внимание.

Отложите все важные дела на потом, но строить планы можно.

Нельзя ругаться, злословить, воздержитесь и от уныния.

Народные приметы и традиции на 15 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утренняя погода указывает, какой она будет следующие шесть недель;

дождь — на большой урожай;

северо-восточный ветер указывает на то, что плохо уродят зерновые;

пауки начали плести маленькую паутину — ждите дождя;

громко квакают лягушки — к дождю;

кошки скребут когтями стены — к непогоде.

15 августа громко квакают лягушки — к дождю. / Фото: Pexels

В древности люди 15 августа собирали цветы, из которых плели венок. Его было принято вешать в доме и, если заболел кто-нибудь из членов семьи, выщипывали травинки и варили из них чай. По поверьям наших предков святой Стефан был покровителем лошадей, поэтому крестьяне обычно посещали службу в церкви, молились ему о здоровье этих животных.

Погода на 15 августа

Завтра, 15 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове будет ясная погода, хотя вечером небо может затянуться облаками, без осадков. В Харькове ясно, осадков не ожидается. В Одессе во второй половине дня небо покроется облаками, но вечером снова прояснится, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +32 днем и +21 ночью. Во Львове — +30 днем и +19 ночью. В Харькове — +29 днем и +18 ночью. В Одессе — +29 днем и +23 ночью.

Памятные даты 15 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 августа:

1385 год — Кревская уния Польского королевства и Великого княжества Литовского;

1498 год — в ходе своего третьего плавания Христофор Колумб открывает остров Гренада;

1519 год — на месте индейской рыбацкой деревни основывают город Панама, название которого в переводе означает "много-много рыбы";

1534 год — Игнатий Лойола с шестью своими единомышленниками основывает в Париже орден иезуитов (Общество Христа);

1556 год — в Свято-Троицком монастыре в Изяславе начинаются работы по написанию Пересопницкого Евангелия;

1649 год — под Зборовом казацкая армия Богдана Хмельницкого разбивает войско Речи Посполитой Яна II Казимира;

1795 год — во Французской республике вводят новую валюту – франк;

1810 год — в Париже построили Вандомскую колонну в честь побед Наполеона;

1832 год — Папа Римский Григорий XVI издает буллу, осуждающую свободу печати;

1848 год — американец Уолдо Хенчетт из города Сиракьюс (штат Нью-Йорк) получает патент на зубоврачебное кресло;

1868 год — Джеймс Крейг Уотсон открывает астероид 101 Елена;

1873 год — открывают движение поездов по всей железнодорожной линии Киев-Брест длиной 560 км;

1877 год — Томас Эдисон предлагает использовать слово "hello" ("алло") для начала телефонного разговора;

1914 год — официально открывают Панамский канал;

1920 год — польская армия во главе с маршалом Юзефом Пилсудским разгромила Красную Армию в битве под Варшавой;

1932 год — при раскопках в Ватикане находят древнеримскую "Триумфальную дорогу";

1936 год — испанскими левыми казнены 733 священника;

1943 год — по приказу Мао Цзэдуна в Компартии Китая началась чистка;

1947 год — согласно принятому в июне британским парламентом закону "О независимости Индии" страна разделилась на два государства: мусульманское — Пакистан и индуистское — Индийский Союз;

1960 год — Республика Кипр провозглашает свою независимость;

1963 год — в Шотландии происходит последняя смертная казнь;

1997 год — в Украине основывают орден княгини Ольги.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 августа

Какие завтра именины: Василий, Степан.

Талисманом человека, рожденного 15 августа является шпинель. Полудрагоценный минерал, поражающий палитрой оттенков. Еще в древности считалось, что шпинель помогает направить энергию человека в положительное русло.

В этот день родились:

1771 год — шотландский писатель Вальтер Скотт;

1972 год — американский актер, сценарист и кинорежиссер Бен Аффлек;

1975 год — офицер Службы безопасности Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Василий Богач.

Какой завтра день в Украине и мире

15 августа в Украине отмечают День археолога / Фото: pixabay.com

15 августа в Украине празднуют День археолога. Археология — достаточно широкая дисциплина, посвященная изучению истории и древней культуры через нахождение и позже исследования материальных объектов разных времен. Первые документированные археологические раскопки в Украине датируются XVII веком. Именно тогда по приказу митрополита Киевского и Галицкого Петра Могилы начали раскапывать, а затем и восстанавливать разрушенную монголо-татарами Десятинную церковь. Позже в южных регионах современной Украины приступили к исследованию скифских курганов.