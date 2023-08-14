Какой завтра, 15 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 15 августа, День археолога. Верующие чтят перенесение мощей святого Стефана. До Нового года осталось 138 дней.
15 августа 2023 года — вторник. 538-й день войны в Украине.
Какой завтра, 15 августа, церковный праздник
15 августа в церковном календаре – день перенесения мощей святого Стефана. Святого первомученика Стефана побили камнями фарисеи и их сторонники и оставить тело в жертву зверям и птицам. На другую ночь иудей Гамалиил, склонявшийся к вере в Бога, послал своих слуг, чтобы те нашли и похоронили тело. Они так и сделали, а могила располагалась недалеко от Иерусалима.
В 415 году мощи Стефана нашли и торжественно перенесли в Иерусалим. Архиепископом тогда был Ион, а епископом Елевфером Севастийским. С того времени у мощей совершалось немало чудес. Во времена правления императора Феодосия Младшего, мощи перенесли уже в Константинополь.
Что запрещено делать в этот день
- Запрещается оскорблять животных, старайтесь проявлять к ним особое внимание.
- Отложите все важные дела на потом, но строить планы можно.
- Нельзя ругаться, злословить, воздержитесь и от уныния.
Народные приметы и традиции на 15 августа
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: утренняя погода указывает, какой она будет следующие шесть недель;
- дождь — на большой урожай;
- северо-восточный ветер указывает на то, что плохо уродят зерновые;
- пауки начали плести маленькую паутину — ждите дождя;
- громко квакают лягушки — к дождю;
- кошки скребут когтями стены — к непогоде.
В древности люди 15 августа собирали цветы, из которых плели венок. Его было принято вешать в доме и, если заболел кто-нибудь из членов семьи, выщипывали травинки и варили из них чай. По поверьям наших предков святой Стефан был покровителем лошадей, поэтому крестьяне обычно посещали службу в церкви, молились ему о здоровье этих животных.
Погода на 15 августа
Завтра, 15 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове будет ясная погода, хотя вечером небо может затянуться облаками, без осадков. В Харькове ясно, осадков не ожидается. В Одессе во второй половине дня небо покроется облаками, но вечером снова прояснится, без осадков.
Температура воздуха в Киеве — +32 днем и +21 ночью. Во Львове — +30 днем и +19 ночью. В Харькове — +29 днем и +18 ночью. В Одессе — +29 днем и +23 ночью.
Памятные даты 15 августа
Календарь важных событий в Украине и мире за 15 августа:
- 1385 год — Кревская уния Польского королевства и Великого княжества Литовского;
- 1498 год — в ходе своего третьего плавания Христофор Колумб открывает остров Гренада;
- 1519 год — на месте индейской рыбацкой деревни основывают город Панама, название которого в переводе означает "много-много рыбы";
- 1534 год — Игнатий Лойола с шестью своими единомышленниками основывает в Париже орден иезуитов (Общество Христа);
- 1556 год — в Свято-Троицком монастыре в Изяславе начинаются работы по написанию Пересопницкого Евангелия;
- 1649 год — под Зборовом казацкая армия Богдана Хмельницкого разбивает войско Речи Посполитой Яна II Казимира;
- 1795 год — во Французской республике вводят новую валюту – франк;
- 1810 год — в Париже построили Вандомскую колонну в честь побед Наполеона;
- 1832 год — Папа Римский Григорий XVI издает буллу, осуждающую свободу печати;
- 1848 год — американец Уолдо Хенчетт из города Сиракьюс (штат Нью-Йорк) получает патент на зубоврачебное кресло;
- 1868 год — Джеймс Крейг Уотсон открывает астероид 101 Елена;
- 1873 год — открывают движение поездов по всей железнодорожной линии Киев-Брест длиной 560 км;
- 1877 год — Томас Эдисон предлагает использовать слово "hello" ("алло") для начала телефонного разговора;
- 1914 год — официально открывают Панамский канал;
- 1920 год — польская армия во главе с маршалом Юзефом Пилсудским разгромила Красную Армию в битве под Варшавой;
- 1932 год — при раскопках в Ватикане находят древнеримскую "Триумфальную дорогу";
- 1936 год — испанскими левыми казнены 733 священника;
- 1943 год — по приказу Мао Цзэдуна в Компартии Китая началась чистка;
- 1947 год — согласно принятому в июне британским парламентом закону "О независимости Индии" страна разделилась на два государства: мусульманское — Пакистан и индуистское — Индийский Союз;
- 1960 год — Республика Кипр провозглашает свою независимость;
- 1963 год — в Шотландии происходит последняя смертная казнь;
- 1997 год — в Украине основывают орден княгини Ольги.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 августа
Какие завтра именины: Василий, Степан.
Талисманом человека, рожденного 15 августа является шпинель. Полудрагоценный минерал, поражающий палитрой оттенков. Еще в древности считалось, что шпинель помогает направить энергию человека в положительное русло.
В этот день родились:
- 1771 год — шотландский писатель Вальтер Скотт;
- 1972 год — американский актер, сценарист и кинорежиссер Бен Аффлек;
- 1975 год — офицер Службы безопасности Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Василий Богач.
Какой завтра день в Украине и мире
15 августа в Украине празднуют День археолога. Археология — достаточно широкая дисциплина, посвященная изучению истории и древней культуры через нахождение и позже исследования материальных объектов разных времен. Первые документированные археологические раскопки в Украине датируются XVII веком. Именно тогда по приказу митрополита Киевского и Галицкого Петра Могилы начали раскапывать, а затем и восстанавливать разрушенную монголо-татарами Десятинную церковь. Позже в южных регионах современной Украины приступили к исследованию скифских курганов.