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Какой завтра, 15 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
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Какой завтра, 15 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой праздник 15 августа? / Фото: Pexels

Завтра, 15 августа, День археолога. Верующие чтят перенесение мощей святого Стефана. До Нового года осталось 138 дней.

15 августа 2023 года — вторник. 538-й день войны в Украине.

Какой завтра, 15 августа, церковный праздник

15 августа в церковном календаре – день перенесения мощей святого Стефана. Святого первомученика Стефана побили камнями фарисеи и их сторонники и оставить тело в жертву зверям и птицам. На другую ночь иудей Гамалиил, склонявшийся к вере в Бога, послал своих слуг, чтобы те нашли и похоронили тело. Они так и сделали, а могила располагалась недалеко от Иерусалима.

В 415 году мощи Стефана нашли и торжественно перенесли в Иерусалим. Архиепископом тогда был Ион, а епископом Елевфером Севастийским. С того времени у мощей совершалось немало чудес. Во времена правления императора Феодосия Младшего, мощи перенесли уже в Константинополь.

Что запрещено делать в этот день

  • Запрещается оскорблять животных, старайтесь проявлять к ним особое внимание.
  • Отложите все важные дела на потом, но строить планы можно.
  • Нельзя ругаться, злословить, воздержитесь и от уныния.

Народные приметы и традиции на 15 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: утренняя погода указывает, какой она будет следующие шесть недель;
  • дождь — на большой урожай;
  • северо-восточный ветер указывает на то, что плохо уродят зерновые;
  • пауки начали плести маленькую паутину — ждите дождя;
  • громко квакают лягушки — к дождю;
  • кошки скребут когтями стены — к непогоде.
15 августа громко квакают лягушки — к дождю. / © Pexels
15 августа громко квакают лягушки — к дождю. / Фото: Pexels

В древности люди 15 августа собирали цветы, из которых плели венок. Его было принято вешать в доме и, если заболел кто-нибудь из членов семьи, выщипывали травинки и варили из них чай. По поверьям наших предков святой Стефан был покровителем лошадей, поэтому крестьяне обычно посещали службу в церкви, молились ему о здоровье этих животных.

Погода на 15 августа

Завтра, 15 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове будет ясная погода, хотя вечером небо может затянуться облаками, без осадков. В Харькове ясно, осадков не ожидается. В Одессе во второй половине дня небо покроется облаками, но вечером снова прояснится, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +32 днем и +21 ночью. Во Львове — +30 днем и +19 ночью. В Харькове — +29 днем и +18 ночью. В Одессе — +29 днем и +23 ночью.

Памятные даты 15 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 августа:

  • 1385 год — Кревская уния Польского королевства и Великого княжества Литовского;
  • 1498 год — в ходе своего третьего плавания Христофор Колумб открывает остров Гренада;
  • 1519 год — на месте индейской рыбацкой деревни основывают город Панама, название которого в переводе означает "много-много рыбы";
  • 1534 год — Игнатий Лойола с шестью своими единомышленниками основывает в Париже орден иезуитов (Общество Христа);
  • 1556 год — в Свято-Троицком монастыре в Изяславе начинаются работы по написанию Пересопницкого Евангелия;
  • 1649 год — под Зборовом казацкая армия Богдана Хмельницкого разбивает войско Речи Посполитой Яна II Казимира;
  • 1795 год — во Французской республике вводят новую валюту – франк;
  • 1810 год — в Париже построили Вандомскую колонну в честь побед Наполеона;
  • 1832 год — Папа Римский Григорий XVI издает буллу, осуждающую свободу печати;
  • 1848 год — американец Уолдо Хенчетт из города Сиракьюс (штат Нью-Йорк) получает патент на зубоврачебное кресло;
  • 1868 год — Джеймс Крейг Уотсон открывает астероид 101 Елена;
  • 1873 год — открывают движение поездов по всей железнодорожной линии Киев-Брест длиной 560 км;
  • 1877 год — Томас Эдисон предлагает использовать слово "hello" ("алло") для начала телефонного разговора;
  • 1914 год — официально открывают Панамский канал;
  • 1920 год — польская армия во главе с маршалом Юзефом Пилсудским разгромила Красную Армию в битве под Варшавой;
  • 1932 год — при раскопках в Ватикане находят древнеримскую "Триумфальную дорогу";
  • 1936 год — испанскими левыми казнены 733 священника;
  • 1943 год — по приказу Мао Цзэдуна в Компартии Китая началась чистка;
  • 1947 год — согласно принятому в июне британским парламентом закону "О независимости Индии" страна разделилась на два государства: мусульманское — Пакистан и индуистское — Индийский Союз;
  • 1960 год — Республика Кипр провозглашает свою независимость;
  • 1963 год — в Шотландии происходит последняя смертная казнь;
  • 1997 год — в Украине основывают орден княгини Ольги.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 августа

Какие завтра именины: Василий, Степан.

Талисманом человека, рожденного 15 августа является шпинель. Полудрагоценный минерал, поражающий палитрой оттенков. Еще в древности считалось, что шпинель помогает направить энергию человека в положительное русло.

В этот день родились:

  • 1771 год — шотландский писатель Вальтер Скотт;
  • 1972 год — американский актер, сценарист и кинорежиссер Бен Аффлек;
  • 1975 год — офицер Службы безопасности Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Василий Богач.

Какой завтра день в Украине и мире

15 августа в Украине отмечают День археолога / © pixabay.com
15 августа в Украине отмечают День археолога / Фото: pixabay.com

15 августа в Украине празднуют День археолога. Археология — достаточно широкая дисциплина, посвященная изучению истории и древней культуры через нахождение и позже исследования материальных объектов разных времен. Первые документированные археологические раскопки в Украине датируются XVII веком. Именно тогда по приказу митрополита Киевского и Галицкого Петра Могилы начали раскапывать, а затем и восстанавливать разрушенную монголо-татарами Десятинную церковь. Позже в южных регионах современной Украины приступили к исследованию скифских курганов.

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Дата публикации
Просмотры
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