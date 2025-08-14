Какой праздник 15 августа 2025 года / © ТСН

15 августа 2025 года — пятница. 1269-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 15 августа, верующие празднуют Успение Пресвятой Богородицы. Один из величайших христианских праздников, который чествует завершение земной жизни Божией Матери и Ее вознесение с телом и душой на небеса. По преданию, Пресвятая Богородица после Вознесения Христова продолжала жить в молитве, добрых делах и общении с апостолами. Перед Своим Успением Она получила благую весть от Архангела Гавриила о том, что скоро завершит земную жизнь. Все апостолы, кроме святого апостола Фомы, собрались в Ее доме в Гефсимании.

Когда Богородица умерла, апостолы похоронили Ее тело во гробе у подножия Елеонской горы. На третий день прибыл апостол Фома, желавший попрощаться с Матерью Божьей. Когда гроб открыли, то не нашли там Ее тела — только погребальные пелены. Это свидетельствует о том, что Бог взял Пресвятую Богородицу с телом и душой на небеса.

Что нельзя делать 15 августа

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом — этот день посвящают молитве и идут в церковь.

Не следует играть свадьбу — Успение не подходит для таинства брака.

Запрещается купаться в открытом водоеме — вода слишком холодная и можно навлечь на себя беду.

Народные приметы и традиции на 15 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

15 августа ясно и тепло — осень будет сухой и длинной;

после Успения — осень встает с постели;

роса на Успение — на хорошую погоду;

аисты уже улетели — осень будет ранняя и холодная;

на Успение Богородица солнце в землю прячет.

15 августа ясно и тепло — осень будет сухой и долгой / © unsplash.com

В народе 15 августа носило название Первая Пречистая. Это самое распространенное народное название. Она происходит от имени Пресвятой Богородицы, которую в народе часто называли Пречистой Девой.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 августа

Какие завтра именины: Василий, Максим, Матвей, Александр, Федор, Мария.

Талисманом человека, рожденного 15 августа является лал. Сияние этого драгоценного камня невозможно не заметить — оно завораживает с первого взгляда. С давних времен ему приписывали целебную силу: считалось, что лал способен укреплять иммунную систему своего владельца и способствовать гармонизации состава крови.

В этот день родились:

1923 год — Виктор Зубарь, украинский поэт, писатель;

1975 год — Василий Богач, офицер Службы безопасности Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины;

1978 год — Лилия Подкопаева, украинская гимнастка, абсолютная чемпионка Олимпийских игр 1996 года в Атланте.

Памятные даты 15 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 августа:

1498 год — во время третьей экспедиции Христофор Колумб открывает остров Гренада;

1519 год — на месте индейского рыболовного поселения основывают город Панама;

1534 год — в Париже Игнатий Лойола вместе с шестью единомышленниками основывают орден иезуитов, также известный как Общество Иисуса;

1556 год — в Свято-Троицком монастыре в Изяславе начинают работы над созданием Пересопницкого Евангелия;

1649 год — в битве под Зборовом казацкое войско Богдана Хмельницкого одерживает весомую победу над войсками Речи Посполитой под командованием Яна II Казимира;

1795 год — во Французской Республике вводят новую денежную единицу — франк;

1810 год — в Париже сооружают Вандомскую колонну в честь блестящих военных достижений Наполеона Бонапарта;

1832 год — Папа Римский Григорий XVI издает буллу, которая жестко осуждала свободу печати, подчеркивая стремление Церкви контролировать информацию;

1848 год — американец Уолдо Хенчетт из Сиракьюс (штат Нью-Йорк) запатентовывает зубоврачебное кресло;

1868 год — астроном Джеймс Крейг Уотсон открывает астероид 101 Елена;

1873 год — открывается движение поездов по всей железнодорожной линии Киев-Брест;

1877 год — Томас Эдисон предлагает использовать слово “hello” как стандартное приветствие во время начала телефонного разговора;

1914 год — официально открывается Панамский канал;

1919 год — Армия Украинской Народной Республики занимает город Староконстантинов;

1920 год — польская армия под командованием маршала Юзефа Пилсудского одерживает блестящую победу над Красной Армией в битве под Варшавой;

1932 год — во время археологических раскопок в Ватикане обнаруживают древнеримскую Триумфальную дорогу;

1936 год — испанские левые казнят 733 священника в рамках политических репрессий;

1943 год — по приказу Мао Цзэдуна начинается массовая “чистка” в Коммунистической партии Китая;

1947 год — в соответствии с законом “О независимости Индии”, принятым британским парламентом, Индию делят на два государства — Пакистан (мусульманское) и Индийский Союз (индуистский);

1960 год — Республика Кипр официально провозглашает свою независимость;

1963 год — в Шотландии исполняют последнюю смертную казнь;

1997 год — в Украине основывают Орден княгини Ольги.

Какой завтра праздник в Украине и мире

15 августа в Украине празднуют День археолога / © unsplash.com

15 августа в Украине празднуют День археолога. День археолога — это относительно молодой профессиональный праздник, установленный для того, чтобы отдать уважение тем, кто стоит на защите культурного наследия. Археологи не просто роют землю, они воспроизводят исторические сюжеты, сохраняют артефакты, помогают лучше понять жизнь наших предков.

В Украине археология имеет богатую историю, ведь на территории страны расположены многочисленные достопримечательности — от скифских курганов до средневековых городов, открывающих новые факты о прошлом. Именно поэтому профессиональный праздник археологов приобрел большую популярность среди научного сообщества.

Также 15 августа Всемирный день величия. Праздник, посвященный осознанию и почитанию внутренней силы, непреклонности и величия каждого человека. Его цель — напомнить всем о живущем в каждом потенциале, вдохновить на великие свершения и поддержать стремление к самосовершенствованию. День величия призывает осознать, что величие — это не только о великих подвигах или исторических достижениях, но и о ежедневном мужестве, стойкости, доброте и способности преодолевать трудности. Это возможность отметить как личные победы, так и коллективные достижения человечества.