Какой завтра, 15 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 15 декабря День работников суда в Украине. Верующие чтят память святого преподобного Павла. До Нового года осталось 16 дней.

15 декабря 2024 года — воскресенье. 1026-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

15 декабря в церковном календаре – день памяти святого преподобного Павла. Он был одним из первых христианских отшельников. Он родился примерно в 228 году в Египте и решил посвятить свою жизнь служению Богу в уединении.

Павел покинул город и поселился в пустыне, где провел более 90 лет в молитве, посте и одиночестве. Он жил в пещере, питаясь плодами и употребляя воду из источника. Павел стал символом аскетизма и духовной глубины. Однажды, когда святой Антоний Великий ощутил потребность в новых духовных наставниках, он встретился с Павлом в пустыне. Это было важное событие, подчеркнувшее значение аскетической жизни и духовных подвигов.

Павел скончался в возрасте 113 лет. Он оставил после себя пример преданности Богу и глубокой духовности, который вдохновлял поколения монахов и отшельников.

Что нельзя делать 15 декабря

Не следует показывать свои отрицательные эмоции.

Запрещается есть мясные и молочные продукты.

Нельзя унывать, думать о плохом.

Народные приметы и традиции на 15 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: большие сугробы снега указывают на теплое, но не жаркое лето;

иней на деревьях видно — к урожайному году;

какая погода, таким будет март;

северный ветер до сильных морозов;

кот полез на печь – ждите похолодания.

15 декабря кот полез на печь — ждите похолодания / Фото: Unsplash

Наши предки приметили, что в этот день наши предки прислушивались к кукушке. Это благоприятный день для примирения.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 декабря

Какие завтра именины: Василий, Александр, Павел, Степан.

Талисманом человека, рожденного 15 декабря является гиацинт. Считается, что этот волшебный камень помогает улучшить сон. А еще гиацинт способствует богатству и отгоняет злых духов.

В этот день родились:

1890 год – мировой славы бандурист-виртуоз Василий Емец;

1958 год — украинская писательница, издательство, публицистка, автор работ по истории феминизма Соломия Павлычко;

1996 год – украинский футболист Александр Зинченко.

Памятные даты 15 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 декабря:

533 год — византийский генерал Велизарий побеждает в битве у Тикамерона вандалов во главе с королем Гелимером;

1791 год – в США вводят в действие десять поправок к Конституции;

1880 год — Харьковское общество водоснабжения строит первый водопровод в Харькове;

1915 год – в американской газете New York Times вышла статья о геноциде армян в Османской империи;

1917 год — в Кишиневе провозглашают Молдовскую Демократическую Республику;

1917 год — Украинский Центральный Совет принимает закон о создании Генерального суда;

1950 год – в Брюсселе подписывают Конвенцию о создании Совета таможенного сотрудничества;

1961 год — суд в Иерусалиме приговаривает бывшего оберштурмбанфюрера гестапо Адольфа Эйхмана, руководившего "окончательным решением еврейского вопроса", к смертной казни;

1964 год — в Канаде принимают государственный флаг с кленовым листом;

1966 год – французский астроном Одуэн Дольфюс открывает спутник Сатурна Янус, который раз в 4 года меняется орбитой со спутником Эпиметеем;

1970 год – впервые совершают посадку космического аппарата с Земли на другую планету;

2000 год – в Украине окончательно прекращает работу Чернобыльская АЭС;

2000 год — в знак протеста против политики президента Леонида Кучмы на главной площади Киева участниками акции "Украина без Кучмы" были установлены первые палатки;

2008 год – Черногория официально подает заявку на вступление в Европейский Союз;

2018 год – восстановлена автокефальная поместная Православная церковь Украины (образовалась 988).

Погода на 15 декабря

Завтра, 15 декабря, в Киеве будет облачно, вечером возможен мелкий снег. Во Львове пасмурно, днем мелкий снег, который к вечеру закончится. В Харькове переменная облачность. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве 0 днем и -5 ночью. Во Львове +1 день и -1 ночью. В Харькове 0 днем и -6 ночью. В Одессе +4 днем и +1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

15 декабря в Украине празднуют День работников суда / Фото: Unsplash

15 декабря в Украине празднуют День работников суда. Это профессиональный праздник, установленный Указом Президента Украины № 1318/2000 от 8 декабря 2000 года. Этот день призван подчеркнуть важность работы судебной системы и ее работников в обеспечении верховенства права, справедливости и защиты прав граждан. ение работников суда — это чествование судей, работников аппаратов судов, а также всех, кто способствует функционированию судебной системы. Этот праздник напоминает о ключевой роли судебной ветви власти в обществе, ее независимости и ответственности. Оно также побуждает к повышению доверия граждан к судебной системе и совершенствованию правосудия в Украине.

Также 15 декабря День образования организации ООН по охране окружающей среды (UNEP). Программа ООН по окружающей среде (United Nations Environment Programme, UNEP) была создана в декабре 1972 года. Ее штаб-квартира находится в городе Найроби, Кения. UNEP играет ключевую роль в формировании глобального экологического сознания, научных исследований и практических мер по сохранению планеты.