Какой завтра, 15 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

15 февраля 2025 года — суббота. 1088-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

15 февраля в церковном календаре – день памяти святого апостола Онисима. Он был одним из семидесяти апостолов и известен как ученик святого апостола Павла. Онезим, будучи рабом в своем хозяине Филимоне, сбежал от него и попал в Рим, где встретил Павла, находящегося тогда под стражей. Под влиянием учения Павла, Онисим обратился к христианству. Павел написал письмо Филимону (одна из книг Нового Завета), в котором просил принять Онисима не как раба, а как брата во Христе. Позже, Онисим стал епископом в Эфесе и играл важную роль в распространении христианской веры. Он принял мученическую смерть за веру во Христа.

Что нельзя делать 15 февраля

Нельзя выносить мебель из дома.

Запрещается приходить в гости без подарка.

На новое место в этот день лучше не переезжать.

Народные приметы и традиции на 15 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: яркая и полная луна — к морозу;

закат красный — ждите сильный ветер;

на дорогах много воды, снег почти растаял — сенокосы будут хорошими;

какая погода в этот день, такой будет сентябрь.

Какая погода 15 февраля, таков будет сентябрь / Фото: Unsplash

В этот день наши предки обязательно давали милостыню, чтобы притянуть в свою жизнь счастье и благополучие. Дома или в церкви читали молитвы для защиты от сглаза.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 февраля

Какие завтра именины: Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен, София.

Талисманом человека, рожденного 15 февраля, является авантюрин. Камень, используемый для ускорения заживления ран. Авантюрин помогает защититься от разных отрицательных энергий.

В этот день родились:

1952 год – украинский кинорежиссер Александр Муратов;

1974 год — украинская дизайнер, режиссер, фотографа, стилистка, писательница и владелица бренда NAVRO Ольга Навроцкая;

1995 год – украинский военнослужащий, участник российско-украинской войны, Герой Украины Александр Чуб.

Памятные даты 15 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 февраля:

399 год до н. е. — Сократа приговаривают к смертной казни;

1113 год — буллой Pie postulatio voluntadis папа Пасхалий II официально признает Орден Госпитальеров;

1574 год — во Львове Иван Федоров издает древнейшую сохранившуюся печатную книгу на современных украинских землях — "Апостол";

1686 год — в Париже проходит премьера оперы Жана Батиста Люлли "Армида";

1864 год – основывают пивоваренную компанию Heineken;

1893 год — в Будапеште начинает работать первая в мире "телефонная газета" Telefon Hírmondó, первый пример электронного радиовещания;

1897 год – К. Ф. Браун публикует описание изобретенной им катодно-лучевой трубки;

1913 год – в Нью-Йорке открывается первая выставка авангардного искусства;

1919 год — Украинский Национальный Совет ЗУНР принимает закон об употреблении украинского языка в государственных учреждениях;

1920 год — в Золотоноше во время Первого Зимнего похода происходит бой Конного полка Черных Запорожцев Армии УНР с большевиками;

1922 год — Гульельмо Маркони начинает регулярную трансляцию радиопередач из Эссекса (Англия);

1926 год — произносят самую длинную в истории парламентскую речь (депутат Мартинсон в парламенте Эстонии, 11 часов);

1931 год – выходит первый фильм о Дракуле;

1939 год — в областном эфире вновь Запорожской области впервые звучат позывные "Радио Запорожье";

1946 год – Пенсильванский университет объявляет о создании первой в мире ЭВМ – ENIAC;

1969 год — Роберт Эдвардс из Физиологической лаборатории Кембриджского университета впервые осуществляет искусственное оплодотворение человеческой яйцеклетки;

1971 год — Великобритания и Ирландия приводят свои валюты к десятичной системе (отменены шиллинги);

1989 год — в Киеве образуют "Инициативный комитет восстановления Украинской Автокефальной Православной Церкви в Украине";

2003 год — начало протестов против вторжения коалиционных сил в Ирак.

Погода на 15 февраля

Завтра, 15 февраля, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, утром небольшой снег, который закончится к полудню. В Харькове пасмурно, ночью снег, но утром снег ослабеет, днем может прекратиться, однако вечером пойдет снова. В Одессе пасмурно, утром сильный снег, который закончится к полудню.

Температура воздуха в Киеве — -5 днем и -6 ночью. Во Львове — -3 днем и -5 ночью. В Харькове — -3 днем и -7 ночью. В Одессе — +1 день и -4 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

15 февраля День киберспорта в Украине / Фото: pixabay.com

15 февраля в Украине и мире празднуют Международный день зеленых стен. Этот праздник был начат в 2020 году в честь дня рождения Стэнли Гарта Уайта, ландшафтного архитектора, который в 1938 году запатентовал первую живую стену. Целью этого дня является популяризация и повышение осведомленности о преимуществах живых стен, зеленых фасадов и вертикальных садов.

Также 15 февраля День киберспорта в Украине. В этот день проводятся презентации, пресс-конференции и соревнования по денежным призам, направленные на популяризацию киберспорта и поддержку игроков. Родные и друзья киберспортсменов поздравляют их с праздником. Киберспорт в Украине активно развивается, украинские команды, такие как Natus Vincere (NAVI), добились значительных успехов на международной арене, получая престижные награды и призовые места на мировых турнирах.

А еще 15 февраля Всемирный день бегемота. Этот праздник посвящен повышению осведомленности о бегемотах и важности их сохранения. Бегемоты играют ключевую роль в поддержании здоровья водных экосистем. Их отходы обогащают водоемы питательными веществами, поддерживая жизнь разных видов рыб и водорослей. Популяция бегемотов уменьшается из-за браконьерства и потери природной среды. По состоянию на 2006 год они были внесены в Красную книгу как уязвимый вид, а нынешняя численность в дикой природе не превышает 130 тысяч особей.

15 февраля Международный день синдрома Ангельмана. Эта дата была выбрана из-за ее символической связи с 15-й хромосомой, нарушение которой приводит к развитию этого синдрома. Кроме того, февраль является Международным месяцем редких заболеваний, подчеркивающим важность повышения осведомленности о таких состояниях. Международный день синдрома Ангельмана направлен на повышение осведомленности об этом генетическом заболевании, поддержку пациентов и их семей, а также на сбор средств для исследований и разработки методов лечения.

Также 15 февраля День осведомленности о холостяцком образе жизни. Этот праздник был начат как альтернатива Дню святого Валентина для тех, кто не состоит в романтических отношениях, с целью подчеркнуть важность любви к себе, дружбе и семейным связям. В 2001 году старшеклассник по имени Дастин Барнс вместе со своими друзьями решил создать день, который отмечал бы одиночество как ответ на исключительность Дня святого Валентина. Они выбрали 15 февраля, на следующий день после Дня святого Валентина, чтобы продавать конфеты и шоколад по сниженным ценам, таким образом распространяя осведомленность об этом дне.

А еще 15 февраля День операционной медицинской сестры в Европе. Этот профессиональный праздник был начат Европейской ассоциацией операционных медицинских сестер (EORNA) с целью подчеркнуть важность роли операционных медсестер и значение их образования в обеспечении высококачественного ухода за пациентами.

15 февраля празднуют Всемирный день компьютера. День призван отметить значение компьютерных технологий в современном мире, отметить разработчиков и инженеров, стоявших у истоков компьютерной эры, а также привлечь внимание к будущему развитию цифровых технологий. Дата празднования выбрана в честь создания первого электронного компьютера ENIAC, официально представленного 15 февраля 1946 года. ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) был разработан для армии США для вычисления баллистических таблиц. Это был первый в мире полностью электронный, программируемый компьютер, ставший прорывом в сфере вычислительной техники.

Также 15 февраля Международный день детей, больных раком. Этот день был начат в 2002 году Международной конфедерацией организаций родителей детей, больных раком (ICCCPO), с целью повышения осведомленности общества о проблемах детской онкологии и поддержки пациентов и их семей. Основная цель этого дня — улучшить информирование общества о детских онкологических заболеваниях, подчеркнуть важность ранней диагностики и доступа к качественному лечению для всех детей, независимо от их местожительства или социального статуса. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 400 000 детей и подростков в возрасте от 0 до 19 лет заболевают раком.