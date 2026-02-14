Какой праздник 15 февраля 2026 года / © ТСН

15 февраля 2026 года — воскресенье. 1452-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

15 февраля верующие празднуют День памяти святого апостола Онисима / © pexels.com

Завтра, 15 февраля, верующие празднуют День памяти святого апостола Онисима. Святой апостол Онисим был рабом, которого обратил в христианство апостол Павел. В послании к Филимону Павел просит принять Онисима не как раба, а как брата во Христе. После этого Онисим стал епископом, проповедовал христианство и потерпел мученическую смерть за веру. Его память почитается в православии как пример прощения, покаяния и верности Богу.

15 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день китов / © Pixabay

15 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день китов. Его цель — напомнить человечеству, что киты — не только крупные морские млекопитающие, а важная часть экосистемы океана, и их исчезновение может нарушить баланс в морской жизни. В этот день проводятся просветительские мероприятия, лекции, показы документальных фильмов, акции по сбору средств на защиту морских жителей и популяризацию экологического туризма.

15 февраля Всемирный день бегемота / © Pixabay

Также 15 февраля Всемирный день бегемота. Бегемоты — одни из крупнейших наземных млекопитающих, они играют важную роль в водных экосистемах, но часто страдают из-за браконьерства и потери мест обитания. День призван научить людей уважать природу, заботиться о диких видах и поддерживать усилия по охране животных.

15 февраля Международный день детей, больных раком / © Pixabay

А еще 15 февраля Международный день детей, больных раком. В этот день проводят благотворительные акции, образовательные кампании, встречи с медиками и психологами, а также мероприятия, помогающие детям ощутить поддержку и радость, несмотря на болезнь. День напоминает, что каждый ребенок заслуживает счастливого детства, даже в борьбе с тяжелыми болезнями.

15 февраля празднуют Всемирный день компьютера / © Pixabay

15 февраля празднуют Всемирный день компьютера. Цель праздника — напомнить, насколько компьютеры изменили работу, обучение, общение и науку, а также вдохновить людей изучать новые технологии и использовать их творчески и безопасно.

15 февраля День операционной медицинской сестры / © Pixabay

Также 15 февраля День операционной медицинской сестры. Этот профессиональный праздник посвящен медицинским сестрам и медбратам, которые работают в хирургических отделениях, помогают хирургам во время операций и ухаживают за пациентами до, во время и после вмешательства.

15 февраля День киберспорта в Украине / © Pixabay

А еще 15 февраля День киберспорта в Украине. Это специальный день, посвященный развитию киберспорта — виду спорта, в котором люди соревнуются в видеоиграх на профессиональном уровне. Именно в Украине 15 февраля считают таким праздником, потому что в этот день проводятся тематические мероприятия, турниры, презентации, пресс-конференции и другие события для геймеров, команд, тренеров и фанов. Киберспорт в Украине официально признан видом спорта 2020 года, и с тех пор это стало важной частью современной спортивной культуры с сильными украинскими командами, успешно выступающими на международных аренах.

15 февраля празднуют Международный день синдрома Ангельмана / © Pixabay

15 февраля празднуют Международный день синдрома Ангельмана. Этот праздник призван привлечь внимание к редкому генетическому заболеванию — синдрому Ангельмана, характеризующемуся нарушением развития, проблемами с координацией движений, речью и поведением, а также частыми эпилептическими припадками.

15 февраля День осведомленности о холостяковом образе жизни / © Pixabay

Также 15 февраля День осведомленности о холостяковом образе жизни. Это день для тех, кто не состоит в романтических отношениях, чтобы подчеркнуть положительные стороны одинокой жизни — свободу, независимость, возможность сосредоточиться на себе, своих целях и самореализации.

15 февраля День празднования одиночества / © Pixabay

А еще 15 февраля День празднования одиночества. Этот праздник подчеркивает, что одиночество не всегда негативно — оно может быть источником вдохновения, самопознания и восстановления внутренней гармонии. В этот день проводятся медитации, прогулки на природе, творческие практики, чтение или простые ритуалы уединения.