Какой праздник 15 июля 2025 года / © ТСН

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15 июля 2025 года — вторник. 1238-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 15 июля, верующие празднуют день памяти святого равноапостольного Великого князя Владимира. Родился около 958 года и был внебрачным сыном киевского князя Святослава Игоревича и служанки Малуши. Его бабушка, княгиня Ольга, уже заложила основы христианства на Руси. в 970-х годах он стал князем Новгородским, но после смерти брата Ярополка занял Киевский престол.

Первоначально Владимир был язычником и довольно жестоким правителем. Он начал восстанавливать языческие культы и даже отстроил в Киеве пантеон языческих богов. Однако около 988 года он крестился и окрестил Русь. Согласно преданию, он решил изменить веру после того, как выслушал посланников разных религий и больше всего его поразила православная служба Константинополя.

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Крещение он принял в Херсонесе (Корсуне) в Крыму. А после этого женился на византийской принцессе Анне. Она являлась сестрой императоров Василия II и Константина VIII. После 988 г. на Руси состоялось массовое крещение жителей Киева в Днепре.

Умер 15 июля 1015 года в Берестове, недалеко от Киева. Мощи его хранятся в Киево-Печерской Лавре.

Что нельзя делать 15 июля

Нельзя переедать, употреблять алкоголь — это день для светлых мыслей и духовности.

Не следует игнорировать старших, оскорблять родных — все злые слова вернутся к вам.

Запрещается работать в поле или на огороде — в народе верили, что земля “отдыхает”.

Народные приметы и традиции на 15 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

дождь 15 июля — ждите тёплую осень и урожайный август;

ясная и жаркая погода — к хорошему бабьему лету;

утром большая роса на траве — будет щедрый урожай зерновых;

ветер 15 июля — ждите переменную погоду на следующей неделе;

гроза — к влажному августу.

Дождит 15 июля — ждите теплую осень и урожайный август / © unsplash.com

В народе 15 июля называлось Владимир Зеленые Щедроты. Название происходит от щедрости природы в середине лета. Поля зеленеют, созревают первые хлеба, созревают ягоды.

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Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 июля

Какие завтра именины: Василий, Владимир, Петр.

Талисманом человека, рожденного 15 июля, является гематит. Камень для тех, кто непреклонно двигается к своей мечте. С давних времен его считали надежным защитником: верили, что он способен останавливать кровотечения и способствует заживлению ран.

В этот день родились:

1899 год — Владимир Мартинец, украинский политический деятель, журналист, публицист, один из самых плодотворных авторов националистического движения;

1892 год — Милена Рудницкая, украинская философ;

1905 год — Александр Волна, украинский актер.

Памятные даты 15 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 июля:

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1099 год — после ожесточенного штурма крестоносцы приобретают Иерусалим, установив контроль над священным городом — Иерусалимом;

1228 год — Папа Римский Григорий IX торжественно провозглашает святым Франциска Ассизского — основателя ордена францисканцев и символа жертвенности, смирения и любви к природе;

1410 год — на полях Грюнвальда происходит одно из самых грандиозных битв средневековой Европы: объединенное польско-литовско-украинское войско во главе с князем Витовтом и королем Ягайло наносит сокрушительное поражение армии Тевтонского ордена;

1663 год — во Львове король Ян II Казимир принимает стратегическое решение отправиться несколькими отдельными колоннами в военный поход на украинские земли;

1683 год — армия Османской империи, численность которой достигала от 90 до 140 тысяч воинов, начинает осаду Вены;

1776 год — в Милане торжественно открывают легендарный театр “Ла Скала”;

1799 год — французский лейтенант Пьер Франсуа Бушар во время Египетской кампании обнаруживает у города Розетта загадочную черную плиту — Розетский камень, который впоследствии стал ключом к расшифровке египетских иероглифов;

1834 год — совершается открытие Киевского университета;

1988 год — на американские экраны выходит фильм “Крепкий орешек” с Брюсом Уиллисом в главной роли.

Какой завтра праздник в Украине и мире

15 июля в Украине празднуют День украинской государственности / © ТСН.ua

15 июля в Украине празднуют День украинской государственности. Этот праздник приходится на День Крещения Руси-Украины и день памяти равноапостольного князя Владимира. Оно было создано, чтобы подчеркнуть тысячелетнюю историю украинского государства — со времен Киевской Руси до современной Украины, а также почтить национальную идентичность, культуру, язык, веру и право. Введен праздник президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также 15 июля День Крещения Руси-Украины. Важный государственный и церковный праздник, ежегодно приходящийся на день памяти равноапостольного князя Владимира. Он в 988 году провел крещение Киевской Руси. На государственном уровне праздник был установлен в 2008 году указом президента Украины Виктора Ющенко.

А еще 15 июля День украинских миротворцев. Профессиональный и патриотический праздник, посвященный украинским миротворцам, которые принимали участие в миротворческих миссиях под эгидой ООН, НАТО, ОБСЕ и других международных организаций. Праздник был установлен в 2013 году указом президента Украины.

15 июля празднуют День благотворительности в социальных медиа. Это праздник, который поощряет использовать социальные сети как инструмент добра, помогать собирать средства, внимание и ресурсы нуждающимся и распространять информацию о благотворительных проектах, волонтерстве и социальных инициативах.

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