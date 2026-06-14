Какой праздник 15 июня 2026 года / © ТСН

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15 июня 2026 года — понедельник. 1572-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

15 июня верующие празднуют День памяти святого пророка Амоса / © pexels.com

Завтра, 15 июня, верующие празднуют День памяти святого пророка Амоса. Один из двенадцати малых пророков Ветхого Завета, жившего в VIII веке до Рождества Христова. Он происходил из городка Текоа близ Иерусалима и был пастухом и смотрителем сикомор, а не профессиональным пророком. Бог призвал Амоса проповедовать в Израильском царстве, где он обличал несправедливость, угнетение бедных, взяточничество и лицемерное поклонение. Пророк подчеркивал, что истинная вера невозможна без милосердия и честной жизни. Его книга завершается не только оговорками, но и обещанием восстановления: после покаяния Господь вернет Своему народу мир и благословение.

15 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день ветра / © pexels.com

15 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день ветра. Его начали представители европейской ветроэнергетической отрасли, а затем инициативу поддержал Глобальный совет по ветроэнергетике, чтобы привлечь внимание к значению ветра как чистого и возобновляемого источника энергии. Во многих странах в этот день проводятся экскурсии на ветроэлектростанции, научно-популярные лекции, выставки, образовательные мероприятия для детей и взрослых, а также кампании, посвященные энергосбережению и устойчивому развитию.

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15 июня Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей / © pexels.com

Также 15 июня Всемирный день распространения информации о злоупотреблении в отношении пожилых людей. Его начала Организация Объединенных Наций, чтобы привлечь внимание к проблеме физического, психологического, эмоционального, финансового и других форм насилия и небрежного отношения к пожилым людям. Цель этого дня — повысить осведомленность общества о правах пожилых людей, способствовать их защите и созданию безопасной и достойной среды для жизни. Мероприятия, посвященные этой дате, отмечают важность уважения, заботы и недопущения любых проявлений дискриминации по возрасту.

15 июня Всемирный день пожертвований / © pexels.com

А еще 15 июня Всемирный день пожертвований. Это неофициальная международная инициатива, призванная напомнить о силе добрых дел, взаимопомощи и благотворительности. Главная идея этого дня состоит в том, что даже небольшой вклад может изменить чью-то жизнь. Пожертвованием могут быть не только деньги, но и одежда, книги, продукты, необходимые вещи или собственное время, посвященное волонтерству.

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