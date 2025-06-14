Какой праздник 15 июня 2025 года / © ТСН

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15 июня 2025 года — воскресенье 1208-й день войны.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 15 июня, верующие празднуют день памяти святого пророка Амоса. Родился в деревне Фокуа, расположенной к югу от Вифлеема. Был пастухом и бережным сокомором (смотритель за фиговыми деревьями). Получил непосредственный призыв от Бога стать пророком.

Хотя Амос был иудеем, Господь призвал его проповедовать в Северном царстве Израиля, в частности, в город Вефиль, где находился основной языческий центр израильтян. За смелые проповеди пророк претерпел немало гонений. Первосвященник Вефиля обвинил его в мятеже против царя. Пророка убили люди сына царя Израиля Иеровоама II.

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Что нельзя делать 15 июня

Не следует начинать важные дела — они могут не дать желаемого результата.

Нельзя сплетничать, ругаться, ссориться — пророк Амос выступал против несправедливости.

Запрещается работать физически — церковь советует избегать тяжелого труда руками.

Народные приметы и традиции на 15 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

утром обильная роса будет богатый урожай;

ясный и солнечный день — до жаркого и сухого лета;

сильный ветер — неурожай на зерновые;

дождь — июль также будет дождливым;

на Амоса ясная ночь — будет большой урожай грибов.

15 июня ясная ночь — будет большой урожай грибов / © unsplash.com

В народе 15 июня носило название Амос Громовержец. Если в этот день раздавался гром и шли грозы, то их наши предки воспринимали как наказание за свои грехи. Верили, что пророк Амос призвал гром с небес, потому что в своих пророчествах говорил о Божьем суде и наказании.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 июня

Какие завтра именины: Григорий, Михаил, Семен, Федор.

Талисманом человека, рожденного 15 июня, является гелиотроп. Он настраивает на честную карьеру, помогая сосредоточиться на действительно важнейших жизненных целях и не распылять энергию на другое.

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В этот день родились:

1941 год — Иван Миколайчук, выдающийся украинский киноактер, сценарист, режиссер, писатель;

1946 год — Михаил Хай, кобзарь, кандидат искусствоведения;

1972 год — Андрей Мохник, украинский политический деятель.

Памятные даты 15 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 июня:

1215 год — английский монарх Джон Безземельный ставит печать на Великой хартии вольностей (Magna Charta), документе, закладывающем основы правовой ограниченности королевской власти;

1830 год — в Севастополе взрывается “чумный бунт”: матросы восстали против карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии, но восстание было быстро подавлено армией;

1844 год — американец Чарльз Гудьер получает патент на технологию вулканизации резины, что дало старт промышленному производству эластических резиновых изделий;

1851 год — в Балтиморе молочар Джекоб Фуссел начинает первую в истории фабрику по производству мороженого, превратив ручное ремесло в масштабное производство;

1869 год — Джон Весли Гаят запатентовывает целлулоид — первый синтетический пластик, открывший эпоху пластмассовой промышленности;

2007 год — в Украине проходит премьера первого национального анимационного сериала “Лис Никита”, созданного по мотивам поэмы Ивана Франко;

2014 год — на чемпионате мира по футболу в матче Франция — Гондурас впервые в истории мундиалов официально применяют автоматическую систему фиксации голов GoalControl, успешно подтвердившую взятие ворот;

2014 год — в рамках антитеррористической операции на востоке Украины украинские военные освобождают от пророссийских боевиков село Веселая Гора на Луганщине.

Какой завтра праздник в Украине и мире

15 июня в Украине и мире празднуют Международный день отца / © unsplash.com

15 июня в Украине и мире празднуют Международный день отца. Ежегодный праздник, посвященный чествованию роли отца в семье и обществе. Это день благодарности и уважения ко всем папам (приемным, биологическим, крестным). Идея чествования родителей появилась в США в начале XX века. 1909 американка Сонора Смарт Додд из штата Вашингтон предложила устроить праздник в честь ее отца. Он был ветераном гражданской войны и после смерти дружить воспитывал своими силами шестерых детей. Официально праздник был установлен в США в 1972 году.

Также 15 июня Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. Важная международная дата, призывающая общество обеспечить пожилым людям безопасность, защиту и уважение Праздник был начат ООН и ВОЗ 2011 года по инициативе Международной сети по предупреждению жестокого обращения с пожилыми людьми (INPEA).

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А еще 15 июня Всемирный день пожертвований. Этот день не только о деньгах, он отмечает, что у любого жеста добра ценность. Официального статуса праздник в системе ООН нет, но его активно поддерживают различные общественные организации, волонтеры и благотворительные фонды.

15 июня празднуют Всемирный день ветра. В этот день весь мир вспоминает о потенциале ветра, но не только как природного явления, но и как ресурсе, обеспечивающем человечество энергией без вреда окружающей среде.