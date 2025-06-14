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Какой завтра, 15 июня, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 15 июня, Международный день отца. Верующие чтят память святого пророка Амоса. До Нового года осталось 199 дней.
15 июня 2025 года — воскресенье 1208-й день войны.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 15 июня, верующие празднуют день памяти святого пророка Амоса. Родился в деревне Фокуа, расположенной к югу от Вифлеема. Был пастухом и бережным сокомором (смотритель за фиговыми деревьями). Получил непосредственный призыв от Бога стать пророком.
Хотя Амос был иудеем, Господь призвал его проповедовать в Северном царстве Израиля, в частности, в город Вефиль, где находился основной языческий центр израильтян. За смелые проповеди пророк претерпел немало гонений. Первосвященник Вефиля обвинил его в мятеже против царя. Пророка убили люди сына царя Израиля Иеровоама II.
Что нельзя делать 15 июня
Не следует начинать важные дела — они могут не дать желаемого результата.
Нельзя сплетничать, ругаться, ссориться — пророк Амос выступал против несправедливости.
Запрещается работать физически — церковь советует избегать тяжелого труда руками.
Народные приметы и традиции на 15 июня
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
утром обильная роса будет богатый урожай;
ясный и солнечный день — до жаркого и сухого лета;
сильный ветер — неурожай на зерновые;
дождь — июль также будет дождливым;
на Амоса ясная ночь — будет большой урожай грибов.
В народе 15 июня носило название Амос Громовержец. Если в этот день раздавался гром и шли грозы, то их наши предки воспринимали как наказание за свои грехи. Верили, что пророк Амос призвал гром с небес, потому что в своих пророчествах говорил о Божьем суде и наказании.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 июня
Какие завтра именины: Григорий, Михаил, Семен, Федор.
Талисманом человека, рожденного 15 июня, является гелиотроп. Он настраивает на честную карьеру, помогая сосредоточиться на действительно важнейших жизненных целях и не распылять энергию на другое.
В этот день родились:
1941 год — Иван Миколайчук, выдающийся украинский киноактер, сценарист, режиссер, писатель;
1946 год — Михаил Хай, кобзарь, кандидат искусствоведения;
1972 год — Андрей Мохник, украинский политический деятель.
Памятные даты 15 июня
Календарь важных событий в Украине и мире за 15 июня:
1215 год — английский монарх Джон Безземельный ставит печать на Великой хартии вольностей (Magna Charta), документе, закладывающем основы правовой ограниченности королевской власти;
1830 год — в Севастополе взрывается “чумный бунт”: матросы восстали против карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии, но восстание было быстро подавлено армией;
1844 год — американец Чарльз Гудьер получает патент на технологию вулканизации резины, что дало старт промышленному производству эластических резиновых изделий;
1851 год — в Балтиморе молочар Джекоб Фуссел начинает первую в истории фабрику по производству мороженого, превратив ручное ремесло в масштабное производство;
1869 год — Джон Весли Гаят запатентовывает целлулоид — первый синтетический пластик, открывший эпоху пластмассовой промышленности;
2007 год — в Украине проходит премьера первого национального анимационного сериала “Лис Никита”, созданного по мотивам поэмы Ивана Франко;
2014 год — на чемпионате мира по футболу в матче Франция — Гондурас впервые в истории мундиалов официально применяют автоматическую систему фиксации голов GoalControl, успешно подтвердившую взятие ворот;
2014 год — в рамках антитеррористической операции на востоке Украины украинские военные освобождают от пророссийских боевиков село Веселая Гора на Луганщине.
Какой завтра праздник в Украине и мире
15 июня в Украине и мире празднуют Международный день отца. Ежегодный праздник, посвященный чествованию роли отца в семье и обществе. Это день благодарности и уважения ко всем папам (приемным, биологическим, крестным). Идея чествования родителей появилась в США в начале XX века. 1909 американка Сонора Смарт Додд из штата Вашингтон предложила устроить праздник в честь ее отца. Он был ветераном гражданской войны и после смерти дружить воспитывал своими силами шестерых детей. Официально праздник был установлен в США в 1972 году.
Также 15 июня Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. Важная международная дата, призывающая общество обеспечить пожилым людям безопасность, защиту и уважение Праздник был начат ООН и ВОЗ 2011 года по инициативе Международной сети по предупреждению жестокого обращения с пожилыми людьми (INPEA).
А еще 15 июня Всемирный день пожертвований. Этот день не только о деньгах, он отмечает, что у любого жеста добра ценность. Официального статуса праздник в системе ООН нет, но его активно поддерживают различные общественные организации, волонтеры и благотворительные фонды.
15 июня празднуют Всемирный день ветра. В этот день весь мир вспоминает о потенциале ветра, но не только как природного явления, но и как ресурсе, обеспечивающем человечество энергией без вреда окружающей среде.