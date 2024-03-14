Какой завтра, 15 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 15 марта, Всемирный день защиты прав потребителей. Верующие чтят память святых мучеников Агапия и с ним семи мучеников Кесарийских. До Нового года остался 291 день.

15 марта 2024 года — пятница. 751-й день войны в Украине.

Какой завтра, 15 марта, церковный праздник

15 марта в церковном календаре — день памяти святых мучеников Агапия и с ним семи мучеников Кесарийских. Жили они во времена правления императора Диоклетиана. Это был IV век. Тогда по всем городам ловили христиан, заставляли их поклоняться идолам. Тех, кто не соглашался, пытали. Как-то во время таких пыток шесть других христиан из толпы не смогли выдержать боли, выступили и также сказали, что исповедуют христианство.

Правитель увидел, что ребята совсем юные, и стал убеждать поклониться идолам. И они отказались. Их бросили в тюрьму, где уже сидел святой Агапий со слугой Дионисием. Они долгое время находились там, а затем были убиты за веру.

Что нельзя делать 15 марта

Запрещено мыть голову в этот день — вас ждет разлука с родным человеком.

Чтобы не сглазили, нельзя выходить в одежде, на которой не приколота булавка.

Не стоит ссориться, злословить, ругаться.

Народные приметы и традиции на 15 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой день: грачи уже прилетели на гнезда — к теплой весне;

весело чирикают воробьи — ждите солнечного дня;

журавли низко летят — к ненастью;

облачная погода — возможно, дождь.

15 марта весело чирикают воробьи — ждите солнечного дня / Фото: Pexels

В этот день наши предки обязательно шли в лес, чтобы поблагодарить природу за дары и попросить прощения за вмешательство. Для крестьян лес издавна был настоящим кормильцем, ведь здесь собирали ягоды, грибы, охотники ходили на охоту.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 марта

Какие завтра именины: Александр, Алексей, Михаил, Денис.

Талисманом человека, рожденного 15 марта, является лунный камень. Давно верили, что этот камень умеет усиливать интуицию владельца. Также существует поверье, что лунный камень извлекает из человека отрицательную энергию.

В этот день родились:

1891 год — украинский неверифицированный долгожитель, возможно старейший в мире человек Григорий Нестор;

1947 год — украинский ученый в области хирургии, педагог, общественный деятель Леонид Ковальчук.

Памятные даты 15 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 марта:

44 год до н. э — заговорщики во время заседания сената убивают римского консула Юлия Цезаря;

1493 год — два из трех кораблей первой экспедиции Колумба возвращаются в Испанию, привезя в Европу первых индейцев;

1603 год — французский исследователь Самуэль де Шамплан отправляется в свою первую экспедицию в Канаду;

1820 год — Мэн становится 23-м штатом США;

1848 год — начинается Венгерская революция за децентрализацию Австрийской империи, демократизацию и мадьяризацию;

1867 год — австрийцы и венгры договариваются о превращении Австрии в дуалистическое государство Австро-Венгрия;

1892 год — Джесси В. Рено получает патент на "бесконечный лифт";

1906 год — регистрируют компанию "Роллс-Ройс";

1923 год — конференция послов государств Антанты признает суверенитет Польши над Виленским краем и Восточной Галицией;

1927 год — начинается строительство Днепрогэса;

1937 год — в Чикаго открывается один из первых банков донорской крови;

1938 год — в Саудовской Аравии начинаются первые поиски нефти;

1939 пик — происходит первое заседание украинского сейма в Хусте, на котором Карпатская Украина провозгласила свою независимость;

1951 год — Иран национализирует свою нефтяную промышленность;

1962 год — американский президент Джон Кеннеди вводит "Билль о правах потребителя";

1964 год — проходит свадьба Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона;

1990 год — иракские власти казнят журналиста британского издания "Observer" в Ираке;

1996 год — южноафриканский прыгун с шестом Оккерт Бритс становится вторым в истории человеком после Сергея Бубки, прыгнувшим выше 6 метров;

1998 год — в Испании формируют крупнейший в мире оркестр барабанщиков – из 1700 музыкантов;

2006 год — создают Совет ООН по правам человека;

2011 год — беспорядками в Дамаске и Алеппо начинается гражданская война в Сирии;

2015 год — по меньшей мере в 80 городах Бразилии, выходят на улицы 1,5 миллиона демонстрантов, требуя отставки правительства страны и действующего президента Дилмы Руссефф;

2018 год — в американском штате Флорида рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами обрушивается пешеходный мост на автомагистраль, 4 погибших и 10 пострадавших.

Погода на 15 марта

Завтра, 15 марта, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове облачно с прояснениями во второй половине дня, осадков не ожидается. В Харькове облачно, во второй половине дня возможен дождь. В Одессе переменная облачность.

Температура воздуха в Киеве — +8 днем и +4 ночью. Во Львове — +12 днем и +6 ночью. В Харькове +7 днем и +2 ночью. В Одессе — +10 днем и +8 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

15 марта Всемирный день сна / Фото: Pexels

15 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день защиты прав потребителей. Эти права принадлежат всем людям, которые покупают или покупали любой товар или заказывают услугу. К сожалению, хотя бы раз в жизни каждый из нас сталкивался с тем, что дело быстро выходило из строя. Производители товаров или поставщики услуг имеют перед потребителями моральные и юридические обязательства. Об этом важно помнить.

Также 15 марта Всемирный день сна. Сон – одна из важнейших физиологических потребностей человека. Только благодаря здоровому сну наш организм может получить полноценный отдых. Всемирная федерация сна создала отдельный праздник 2008 года, чтобы донести людям, сколь важно спать. Праздник ежегодно приходится на пятницу, предшествующую весеннему равноденствию.

А еще 15 марта Международный день защиты детенышей тюленей (белков). Больки — детеныши гренландского тюленя. Их называют так из-за белоснежной шубки. К сожалению, именно из-за нее животных безжалостно убивают браконьеры.

15 марта Международный день борьбы с полицейской жестокостью. Событие было создано по инициативе организации "Коллектив противодействия полицейской жестокости" вместе с "Черным флагом" 1997 года. Главная цель этого дня состоит в привлечении внимания общества к проблемам неправомерной деятельности полиции.

Также 15 марта празднуют Всемирный день речей. Молодой ораторский праздник, созданный в 2015 году Саймоном Гибсоном во время Афинского форума демократии. В праздновании принимают участие более 100 стран мира.

А еще 15 марта Международный день переосмысления богатства. Это особый призыв к изменению нашего понимания и стремления к богатству с материалистической точки зрения на более целостный подход к процветанию. Он был начат Патрис Вашингтон, которая является автором и ведущей подкаста "The Redefining Wealth Podcast".

15 марта Всемирный день контактов. Необычное событие, объединяющее всех энтузиастов мира, верящих в возможность установления контакта с внеземной жизнью.

Также 15 марта Международный день борьбы с исламофобией. Это важное событие, которое помогает сформировать культуру мира, толерантности и уважения религиозного разнообразия. Она была официально признана Генеральной ассамблеей ООН 15 марта 2022 года.

А еще 15 марта празднуют Всемирный день работников сферы жизнеобеспечения. Этих людей часто недооценивают, но они важны для нашего здоровья, благополучия и безопасности. Критически важную роль работников сферы жизнеобеспечения хорошо осветила пандемия COVID-19. Именно в 2021 году девятилетняя Джаней Рэтклифф из Центрального Техаса предложила создать отдельный праздник, который чествовал бы тех людей, которые во время пандемии пошли на жертвы.