Какой завтра, 15 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 15 марта, Всемирный день защиты прав потребителей. Верующие чтят память святых мучеников Агапия и шестерых других. До Нового года остался 291 день.
15 марта 2025 года — суббота. 1116-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
15 марта в церковном календаре – день памяти святых мучеников Агапия и шестерых других. Семерым христианам – Публию, Тимолаю, Ромилу, двум Александрам, двум Дионисиям – был вынесен смертный приговор за их веру. Их схватили и привели на суд правителя Урвана, где они смело заявили, что являются христианами. Им предлагали отречься от веры, но они отказались и были приговорены к смертной казни. Агапий, также являвшийся христианином, наблюдал за страданиями мучеников и, вдохновленный их примером, сам вышел перед правителем и открыто признал Христа. За это его бросили в тюрьму, а затем отдали на растерзание диким зверям.
Что нельзя делать 15 марта
- Не следует импульсивно тратить средства.
- Не стоит выходить из дома без шпильки, которая защитит от сглаза.
- Запрещается ругаться, злословить.
Народные приметы и традиции на 15 марта
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: уже вернулись из теплых краев птички и начали купаться в воде — идет похолодание;
- на закате солнце очень яркое — ждите дождя;
- весело чирикают воробьи — идут теплые и солнечные дни;
- морозный день – деревья зацветут поздно.
В древности крестьяне шли в лес, чтобы поблагодарить природу за щедрые дары. Уже шла активная подготовка к посевному сезону.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 марта
Какие завтра именины: Денис, Эммануил, Михаил, Александр, Алексей, Тимофей.
Талисманом человека, рожденного 15 марта является лунный камень. Он давно считается естественным психотерапевтом. Мощная энергетика лунного камня способна лишить депрессии.
В этот день родились:
- 1813 год — британский врач, один из первых изучал дозу эфира и хлороформа при операциях, проводил анестезию королю Виктории, один из основателей эпидемиологии Джон Сноу;
- 1891 год — украинский неверифицированный долгожитель, возможно старейший в мире человек Григорий Нестор;
- 1947 год – украинский ученый в области хирургии, педагог, общественный деятель Леонид Ковальчук.
Памятные даты 15 марта
Календарь важных событий в Украине и мире за 15 марта:
- 44 год до н. е. — заговорщики во время заседания сената убивают римского консула Юлия Цезаря;
- 1493 год — два из трех кораблей первой экспедиции Колумба возвращаются в Испанию, привезя в Европу первых индейцев;
- 1603 год — французский исследователь Самуэль де Шамплан отправляется в свою первую экспедицию в Канаду;
- 1820 год – Мэн становится 23-м штатом США;
- 1848 год — начало Венгерской революции за децентрализацию Австрийской империи, демократизацию и мадьяризацию;
- 1867 год — австрийцы и венгры договариваются о превращении Австрии в дуалистическое государство Австро-Венгрия;
- 1892 год – Джесси В. Рено запатентовывает "бесконечный лифт", в 1896 он установил первый рабочий эскалатор в Кони-Айленд (Бруклин, Нью-Йорк);
- 1906 год — зарегистрируют компанию "Роллс-Ройс";
- 1919 год – французы вводят осадное состояние в Одессе;
- 1919 год — большевики национализируют театры Украины;
- 1923 год — конференция послов государств Антанты признает суверенитет Польши над Виленским краем и Восточной Галицией;
- 1927 год – начинается строительство Днепрогэса;
- 1937 год – в Чикаго открывается один из первых банков донорской крови;
- 1938 год – в Саудовской Аравии начинаются первые поиски нефти;
- 1939 год — происходит первое заседание украинского сейма в Хусте, на котором Карпатская Украина провозглашает свою независимость, в тот же день Венгрия начинает наступление на Карпатскую Украину;
- 1951 год — Иран национализирует свою нефтяную промышленность;
- 1962 год — американский президент Джон Кеннеди вводит "Билль о правах потребителя";
- 1964 год — проходит свадьба Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона;
- 1990 год — Иракские власти казнят журналиста британского издания "Observer" в Ираке;
- 1996 год – южноафриканский прыгун с шестом Оккерт Бритс становится вторым в истории человеком после Сергея Бубки, прыгнув выше 6 метров;
- 1998 год – в Испании формируют крупнейший в мире оркестр барабанщиков – из 1700 музыкантов;
- 2006 год – создают Совет ООН по правам человека;
- 2011 год – беспорядками в Дамаске и Алеппо начинается гражданская война в Сирии;
- 2018 год — В американском штате Флорида рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами обрушивается пешеходный мост на автомагистраль, 4 погибших и 10 пострадавших.
Погода на 15 марта
Завтра, 15 марта, в Киеве облачно, днем небольшой дождь, который должен закончиться ближе к вечеру. Во Львове пасмурно, в течение всего дня сильный дождь, который ослабеет до вечера. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.
Температура воздуха в Киеве +18 днем и +6 ночью. Во Львове +8 днем и +2 ночью. В Харькове +20 днем и +10 ночью. В Одессе +18 днем и +9 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
15 марта в Украине и мире празднуют Международный день спортивных автогонок. Выпадает на третью субботу марта. Этот день посвящен увлекательному миру автоспорта, в частности гонке на спортивных автомобилях, сочетающих скорость, технологии и водительское мастерство. Праздник совпадает с проведением легендарной гонки "12 часов Себринга" во Флориде, США, впервые состоявшейся в 1950 году. Эта гонка — одна из самых престижных в мире автоспорта, где участвуют автомобили с двумя сиденьями и закрытыми колесами. Международный день спортивных автогонок является возможностью для болельщиков, команд и сообществ собраться вместе, чтобы воздать должное этому динамичному виду спорта. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как просмотр трансляций гонок, организация локальных автогонок, выставки спортивных автомобилей и встречи с известными гонщиками.
Также 15 марта Всемирный день работников сферы жизнеобеспечения. Этот день посвящен признанию неутомимого труда и самоотверженности работников жизненно важных отраслей, обеспечивающих функционирование общества, предоставляя услуги, необходимые для здоровья, безопасности и благосостояния общин по всему миру. Инициатива создания в этот день связана с двумя вдохновляющими историями. В 2021 году девятилетняя Джаней Рэтклифф из Техаса предложила посвятить день чествования работников жизненно важных отраслей, обратившись к мэру своего города с соответствующим предложением. Кроме того, медсестра Рэй Вашингтон также выступила с идеей создания такого дня, стремясь привлечь внимание к усилиям работников во время пандемии COVID-19.
А еще 15 марта Международный день борьбы с исламофобией. Этот день был официально признан Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 15 марта 2022 г., что стало важным шагом в глобальной борьбе с религиозной нетерпимостью. Дата 15 марта была избрана для памяти жертв нападения на мечети в Крайстчерче, Новая Зеландия, который произошел в этот день 2019 года. Во время пятничной молитвы тогда погиб 51 человек, что подчеркнуло неотложную потребность борьбы с исламофобией и ее разрушительным влиянием на сообщества.
15 марта празднуют Всемирный день контактов. Этот день объединяет энтузиастов со всего мира в амбициозных целях: установить контакт с внеземной жизнью. Он подчеркивает неизменное увлечение человечества космосом и стремление понять свое место во Вселенной. Праздник был начат в 1953 году Международным бюро полетов на летающих тарелках (International Flying Saucer Bureau, IFSB) под руководством Альберта К. Бендера. Организация предположила, что массовые телепатические усилия могут справиться с космическими расстояниями, позволяя людям общаться с внеземными существами. Участники сосредоточились на послании миру и дружбе, приглашая инопланетян выйти на связь с Землей.
Также 15 марта Международный день переосмысления богатства. Этот день призывает изменить наше понимание и стремление к богатству, переходя от чисто материалистической точки зрения к более целостному подходу к процветанию. Он побуждает людей задуматься над тем, что на самом деле является богатством в их жизни, сосредотачиваясь на реализации, целях и счастьях, которые не ограничиваются финансовым успехом. Праздник начал Патрис Вашингтон, автор и ведущая подкаста "The Redefining Wealth Podcast", которая получила много наград. Она известна своими выступлениями в шоу "Доктор Оз", "Шоу Стива Харви", а также публикациями в таких изданиях, как "Essence", "The New York Post" и "Cosmopolitan". Вашингтон стала трансформационной фигурой в сфере личных финансов и самосовершенствования, вдохновляя людей на переосмысление своих ценностей и определение успеха.
А еще 15 марта Всемирный день речей. Этот относительно молодой праздник был начат в 2015 году Саймоном Гибсоном во время Афинского форума демократии. Целью этого дня является чествование искусства публичных выступлений и поощрение людей к развитию ораторских навыков. Участие в праздновании принимают более 100 стран мира, проводя различные мероприятия, такие как публичные выступления, тренинги и семинары, направленные на популяризацию ораторского искусства. Это способствует обмену идеями, мнениями и опытом, что, в свою очередь, стимулирует развитие общества.
15 марта празднуют Международный день борьбы с полицейской жестокостью. Этот день был начат в 1997 году по инициативе двух организаций: "Коллектив противодействия полицейской жестокости" из Монреаля и швейцарской группы "Черный флаг". Целью дня является привлечение внимания общества и власти к проблеме неправомерных действий полиции, а также поддержка жертв чрезмерного насилия со стороны правоохранителей.
Также 15 марта Международный день защиты детенышей тюленей (белков). Этот день был установлен по инициативе Международного фонда защиты животных (IFAW) с целью привлечения внимания к проблеме охоты на новорожденных тюленей ради белого меха. Больки – это детеныши гренландского тюленя, которые рождаются с характерным белым мехом. В первые два недели жизни, пока они кормятся молоком матери, их мех остается белоснежным. Именно поэтому мех новорожденные тюлени становятся объектом охоты, что приводит к массовому уничтожению этих животных.
А еще 15 марта Всемирный день защиты прав потребителей. Эта дата была избрана в честь речи президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе США в 1962 году, в ходе которой он наметил основные права потребителей. В Украине Всемирный день защиты прав потребителей также отмечается ежегодно 15 марта. Этот день служит напоминанием о важности надлежащей информации о количестве, качестве, чистоте, эффективности, ценах и стандартах товаров и услуг, а также о необходимости защиты прав потребителей.