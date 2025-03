Какой завтра, 15 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

15 марта 2025 года — суббота. 1116-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

15 марта в церковном календаре – день памяти святых мучеников Агапия и шестерых других. Семерым христианам – Публию, Тимолаю, Ромилу, двум Александрам, двум Дионисиям – был вынесен смертный приговор за их веру. Их схватили и привели на суд правителя Урвана, где они смело заявили, что являются христианами. Им предлагали отречься от веры, но они отказались и были приговорены к смертной казни. Агапий, также являвшийся христианином, наблюдал за страданиями мучеников и, вдохновленный их примером, сам вышел перед правителем и открыто признал Христа. За это его бросили в тюрьму, а затем отдали на растерзание диким зверям.

Что нельзя делать 15 марта

Не следует импульсивно тратить средства.

Не стоит выходить из дома без шпильки, которая защитит от сглаза.

Запрещается ругаться, злословить.

Народные приметы и традиции на 15 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: уже вернулись из теплых краев птички и начали купаться в воде — идет похолодание;

на закате солнце очень яркое — ждите дождя;

весело чирикают воробьи — идут теплые и солнечные дни;

морозный день – деревья зацветут поздно.

15 марта весело чирикают воробьи — идут теплые и солнечные дни. / Фото: Unsplash

В древности крестьяне шли в лес, чтобы поблагодарить природу за щедрые дары. Уже шла активная подготовка к посевному сезону.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 марта

Какие завтра именины: Денис, Эммануил, Михаил, Александр, Алексей, Тимофей.

Талисманом человека, рожденного 15 марта является лунный камень. Он давно считается естественным психотерапевтом. Мощная энергетика лунного камня способна лишить депрессии.

В этот день родились:

1813 год — британский врач, один из первых изучал дозу эфира и хлороформа при операциях, проводил анестезию королю Виктории, один из основателей эпидемиологии Джон Сноу;

1891 год — украинский неверифицированный долгожитель, возможно старейший в мире человек Григорий Нестор;

1947 год – украинский ученый в области хирургии, педагог, общественный деятель Леонид Ковальчук.

Памятные даты 15 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 марта:

44 год до н. е. — заговорщики во время заседания сената убивают римского консула Юлия Цезаря;

1493 год — два из трех кораблей первой экспедиции Колумба возвращаются в Испанию, привезя в Европу первых индейцев;

1603 год — французский исследователь Самуэль де Шамплан отправляется в свою первую экспедицию в Канаду;

1820 год – Мэн становится 23-м штатом США;

1848 год — начало Венгерской революции за децентрализацию Австрийской империи, демократизацию и мадьяризацию;

1867 год — австрийцы и венгры договариваются о превращении Австрии в дуалистическое государство Австро-Венгрия;

1892 год – Джесси В. Рено запатентовывает "бесконечный лифт", в 1896 он установил первый рабочий эскалатор в Кони-Айленд (Бруклин, Нью-Йорк);

1906 год — зарегистрируют компанию "Роллс-Ройс";

1919 год – французы вводят осадное состояние в Одессе;

1919 год — большевики национализируют театры Украины;

1923 год — конференция послов государств Антанты признает суверенитет Польши над Виленским краем и Восточной Галицией;

1927 год – начинается строительство Днепрогэса;

1937 год – в Чикаго открывается один из первых банков донорской крови;

1938 год – в Саудовской Аравии начинаются первые поиски нефти;

1939 год — происходит первое заседание украинского сейма в Хусте, на котором Карпатская Украина провозглашает свою независимость, в тот же день Венгрия начинает наступление на Карпатскую Украину;

1951 год — Иран национализирует свою нефтяную промышленность;

1962 год — американский президент Джон Кеннеди вводит "Билль о правах потребителя";

1964 год — проходит свадьба Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона;

1990 год — Иракские власти казнят журналиста британского издания "Observer" в Ираке;

1996 год – южноафриканский прыгун с шестом Оккерт Бритс становится вторым в истории человеком после Сергея Бубки, прыгнув выше 6 метров;

1998 год – в Испании формируют крупнейший в мире оркестр барабанщиков – из 1700 музыкантов;

2006 год – создают Совет ООН по правам человека;

2011 год – беспорядками в Дамаске и Алеппо начинается гражданская война в Сирии;

2018 год — В американском штате Флорида рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами обрушивается пешеходный мост на автомагистраль, 4 погибших и 10 пострадавших.

Погода на 15 марта

Завтра, 15 марта, в Киеве облачно, днем небольшой дождь, который должен закончиться ближе к вечеру. Во Львове пасмурно, в течение всего дня сильный дождь, который ослабеет до вечера. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +18 днем и +6 ночью. Во Львове +8 днем и +2 ночью. В Харькове +20 днем и +10 ночью. В Одессе +18 днем и +9 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

15 марта Международный день защиты детенышей тюленей (белков) / Фото: Unsplash

15 марта в Украине и мире празднуют Международный день спортивных автогонок. Выпадает на третью субботу марта. Этот день посвящен увлекательному миру автоспорта, в частности гонке на спортивных автомобилях, сочетающих скорость, технологии и водительское мастерство. Праздник совпадает с проведением легендарной гонки "12 часов Себринга" во Флориде, США, впервые состоявшейся в 1950 году. Эта гонка — одна из самых престижных в мире автоспорта, где участвуют автомобили с двумя сиденьями и закрытыми колесами. Международный день спортивных автогонок является возможностью для болельщиков, команд и сообществ собраться вместе, чтобы воздать должное этому динамичному виду спорта. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как просмотр трансляций гонок, организация локальных автогонок, выставки спортивных автомобилей и встречи с известными гонщиками.

Также 15 марта Всемирный день работников сферы жизнеобеспечения. Этот день посвящен признанию неутомимого труда и самоотверженности работников жизненно важных отраслей, обеспечивающих функционирование общества, предоставляя услуги, необходимые для здоровья, безопасности и благосостояния общин по всему миру. Инициатива создания в этот день связана с двумя вдохновляющими историями. В 2021 году девятилетняя Джаней Рэтклифф из Техаса предложила посвятить день чествования работников жизненно важных отраслей, обратившись к мэру своего города с соответствующим предложением. Кроме того, медсестра Рэй Вашингтон также выступила с идеей создания такого дня, стремясь привлечь внимание к усилиям работников во время пандемии COVID-19.

А еще 15 марта Международный день борьбы с исламофобией. Этот день был официально признан Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 15 марта 2022 г., что стало важным шагом в глобальной борьбе с религиозной нетерпимостью. Дата 15 марта была избрана для памяти жертв нападения на мечети в Крайстчерче, Новая Зеландия, который произошел в этот день 2019 года. Во время пятничной молитвы тогда погиб 51 человек, что подчеркнуло неотложную потребность борьбы с исламофобией и ее разрушительным влиянием на сообщества.

15 марта празднуют Всемирный день контактов. Этот день объединяет энтузиастов со всего мира в амбициозных целях: установить контакт с внеземной жизнью. Он подчеркивает неизменное увлечение человечества космосом и стремление понять свое место во Вселенной. Праздник был начат в 1953 году Международным бюро полетов на летающих тарелках (International Flying Saucer Bureau, IFSB) под руководством Альберта К. Бендера. Организация предположила, что массовые телепатические усилия могут справиться с космическими расстояниями, позволяя людям общаться с внеземными существами. Участники сосредоточились на послании миру и дружбе, приглашая инопланетян выйти на связь с Землей.

Также 15 марта Международный день переосмысления богатства. Этот день призывает изменить наше понимание и стремление к богатству, переходя от чисто материалистической точки зрения к более целостному подходу к процветанию. Он побуждает людей задуматься над тем, что на самом деле является богатством в их жизни, сосредотачиваясь на реализации, целях и счастьях, которые не ограничиваются финансовым успехом. Праздник начал Патрис Вашингтон, автор и ведущая подкаста "The Redefining Wealth Podcast", которая получила много наград. Она известна своими выступлениями в шоу "Доктор Оз", "Шоу Стива Харви", а также публикациями в таких изданиях, как "Essence", "The New York Post" и "Cosmopolitan". Вашингтон стала трансформационной фигурой в сфере личных финансов и самосовершенствования, вдохновляя людей на переосмысление своих ценностей и определение успеха.

А еще 15 марта Всемирный день речей. Этот относительно молодой праздник был начат в 2015 году Саймоном Гибсоном во время Афинского форума демократии. Целью этого дня является чествование искусства публичных выступлений и поощрение людей к развитию ораторских навыков. Участие в праздновании принимают более 100 стран мира, проводя различные мероприятия, такие как публичные выступления, тренинги и семинары, направленные на популяризацию ораторского искусства. Это способствует обмену идеями, мнениями и опытом, что, в свою очередь, стимулирует развитие общества.

15 марта празднуют Международный день борьбы с полицейской жестокостью. Этот день был начат в 1997 году по инициативе двух организаций: "Коллектив противодействия полицейской жестокости" из Монреаля и швейцарской группы "Черный флаг". Целью дня является привлечение внимания общества и власти к проблеме неправомерных действий полиции, а также поддержка жертв чрезмерного насилия со стороны правоохранителей.

Также 15 марта Международный день защиты детенышей тюленей (белков). Этот день был установлен по инициативе Международного фонда защиты животных (IFAW) с целью привлечения внимания к проблеме охоты на новорожденных тюленей ради белого меха. Больки – это детеныши гренландского тюленя, которые рождаются с характерным белым мехом. В первые два недели жизни, пока они кормятся молоком матери, их мех остается белоснежным. Именно поэтому мех новорожденные тюлени становятся объектом охоты, что приводит к массовому уничтожению этих животных.

А еще 15 марта Всемирный день защиты прав потребителей. Эта дата была избрана в честь речи президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе США в 1962 году, в ходе которой он наметил основные права потребителей. В Украине Всемирный день защиты прав потребителей также отмечается ежегодно 15 марта. Этот день служит напоминанием о важности надлежащей информации о количестве, качестве, чистоте, эффективности, ценах и стандартах товаров и услуг, а также о необходимости защиты прав потребителей.