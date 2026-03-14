15 марта 2026 года — воскресенье. 1480-й день войны в Украине.

Завтра, 15 марта, верующие празднуют День памяти святых мучеников Агапия и шестерых других. Они пострадали за веру во Христа во времена гонений на христиан в Римской империи. Вместе с ним были воины, открыто исповедовавшие христианство. За отказ принести жертвы языческим богам их подвергли жестоким пыткам, а впоследствии казнили. Эти святые прославились непоколебимостью веры, мужеством и верностью Христу даже перед смертью. Церковь чтит их как пример духовной стойкости и преданности Богу.

15 марта в Украине отмечают День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания. Выпадает на третье воскресенье марта. Он установлен указом Леонид Кучма в 1994 году. Этот праздник посвящен людям, которые обеспечивают работу жилищно-коммунальной сферы и бытовые услуги: работникам водоканалов, теплосетей, электросетей, служб благоустройства, дворникам, ремонтникам, работникам прачечных, мастерских и других сервисов.

Также 15 марта Международный день борьбы с исламофобией. Эту дату провозгласила Организация Объединенных Наций в 2022 году, чтобы привлечь внимание к проблеме дискриминации, предвзятого отношения и насилия в отношении исповедующих ислам людей. Дата выбрана неслучайно: она связана с трагическими событиями теракты в Крайстчерче, когда было совершено нападение на две мечети, в результате которого погибли десятки человек.

А еще 15 марта Всемирный день речей. Праздник организовал World Speech Day Organization, чтобы поощрить людей в разных странах выступать с речами об идеях, которые могут изменять мир к лучшему. В этот день в школах, университетах, общественных организациях и культурных центрах проводятся публичные выступления, дискуссии и творческие события.

15 марта празднуют Всемирный день работников сферы жизнеобеспечения. К числу работников сферы жизнеобеспечения относятся медики, спасатели, полицейские, работники коммунальных служб, энергетики, транспортники, работники торговли, связи и другие специалисты, без которых невозможна стабильная работа городов и государств.

Также 15 марта Всемирный день контактов. Этот необычный неофициальный праздник посвящен идее установления контакта с внеземными цивилизациями. Его положила начало в 1953 году американская организация International Flying Saucer Bureau. Участники инициативы предлагали людям в разных странах одновременно мысленно посылать в космос мирное послание в надежде, что инопланетные цивилизации смогут его принять.

А еще 15 марта Международный день переосмысления богатства. Цель дня — побуждать людей задуматься о том, что настоящее богатство включает в себя здоровье, знание, духовное развитие, отношения с близкими и гармонию с окружающим миром. В этот день проводятся лекции, обсуждения, семинары и творческие активности, направленные на изменение отношения к деньгам и материальным благам, а также на развитие внутреннего благосостояния.

15 марта празднуют Международный день борьбы с полицейской жестокостью. Цель праздника — повысить осведомленность общественности о случаях полицейской жестокости, защитить права пострадавших, а также способствовать реформам, гарантирующим прозрачность, подотчетность и соблюдение законности в работе полиции. В разных странах организуют акции, лекции, дискуссии и кампании, направленные на поддержку прав человека и безопасной общественной среды.

Также 15 марта Международный день защиты детенышей тюленей. Цель дня — повысить осведомленность о важности охраны диких животных, в частности тюленей, которые часто становятся жертвами охоты ради кожи и меха. В этот день проводят просветительские акции, лекции, выставки фотографий и кампании в соцсетях, чтобы показать, как важно сохранять природные среды обитания и заботиться о будущем этих животных.

А еще 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей. Праздник призван повысить осведомленность общественности о правах потребителей: безопасных товарах и услугах, качественной информации, выборе, защите от мошенничества и недобросовестной рекламе. В этот день организуют лекции, конференции, семинары, информируют о механизмах защиты потребителей и популяризируют культуру ответственного потребления.