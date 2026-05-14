Какой праздник 15 мая 2026 года

15 мая 2026 года — пятница. 1541-й день войны в Украине.

Завтра, 15 мая, верующие празднуют День памяти святого преподобного Пахомия Великого. Родился около 292 года в Египте в языческой семье, а после службы в армии принял христианство. Пахомий поселился в пустыне, где вел суровую аскетическую жизнь, молитву и пост. Впоследствии он основал первые монастыри, где монахи жили совместно по установленным правилам — работали, молились и поддерживали друг друга. Именно благодаря ему монашеская жизнь стала организованной и распространилась в христианском мире.

15 мая в Украине и мире празднуют Международный день семьи. Праздник провозгласил Организацию Объединенных Наций в 1993 году, чтобы привлечь внимание к важной роли семьи в обществе и проблемам, с которыми сталкиваются семьи в разных странах мира. Этот день напоминает ценность семейной поддержки, любви, взаимопонимания и заботы между поколениями. В разных государствах проводятся семейные фестивали, благотворительные мероприятия, тематические встречи, лекции и акции в поддержку отцовства и детства.

Также 15 мая Международный день виртуальных помощников. Выпадает на третью пятницу мая. Виртуальные помощники занимаются организацией встреч, ведением переписки, администрированием сайтов и соцсетей, подготовкой документов, поддержкой клиентов и многими другими задачами. Благодаря онлайн-формату они могут работать с компаниями и заказчиками из разных стран.

А еще 15 мая День распространения информации о сосудистых родинках. Сосудистые родинки возникают из-за особенностей развития кровеносных сосудов и могут быть врожденными или проявляться в первые недели жизни ребенка. Чаще они имеют вид красных, розовых или фиолетовых пятен на коже. Часть из них безопасны, но некоторые нуждаются в медицинском надзоре или лечении.

15 мая День исчезающих видов. Приходится на третью пятницу мая. Он посвящен защите редких животных и растений, которым грозит исчезновение. Причинами исчезновения многих видов является вырубка лесов, загрязнение окружающей среды, изменение климата, браконьерство и разрушение природных сред обитания. Под угрозой оказываются как крупные животные — тигры, носороги или морские черепахи, — так и редкие растения, насекомые и птицы.

Также 15 мая Международный день осведомленности о методе «кенгуру» в выходе недоношенных детей. Метод возник в 1970-х в Колумбии как альтернатива длительному пребыванию детей в инкубаторах. Во время такого ухода малыша кладут на грудь матери или отца, помогающего поддерживать температуру тела ребенка, стабилизировать дыхание и сердцебиение, улучшить грудное вскармливание и эмоциональную связь с родителями.

А еще 15 мая Международный день распространения информации о болезни Гантингтона. Это редкое генетическое заболевание нервной системы, постепенно влияющее на движения, память, эмоциональное состояние и поведение человека. Болезнь возникает из-за наследственной мутации гена и обычно проявляется во взрослом возрасте. Среди основных симптомов — непроизвольные движения, нарушения координации, изменения настроения, проблемы с мышлением и речью. Заболевание постепенно прогрессирует и нуждается в постоянной медицинской и психологической поддержке.

15 мая День распространения информации о тяжелой форме утренней тошноты у беременных. В отличие от обычной утренней тошноты это состояние сопровождается сильным истощением, обезвоживанием, потерей веса и потребностью в медицинском надзоре. В некоторых случаях беременным необходимо лечение в больнице и специальная терапия для поддержания организма.

Также 15 мая Международный день распространения информации о мукополисахаридозе. День распространяет информацию о группе редких наследственных заболеваний обмена веществ, при которых в организме скапливаются сложные сахара из-за недостатка определенных ферментов. Такие нарушения постепенно влияют на работу разных органов и систем: костей, сердца, дыхательной системы, зрения и нервной системы. Симптомы могут проявляться еще в детстве и включать задержку развития, проблемы с подвижностью, частые инфекции и характерные изменения внешности.

А еще 15 мая Международный день защиты климата. Его главная цель — напомнить человечеству об ответственности за состояние окружающей среды и важность экологических действий. Изменение климата связано с ростом выбросов парниковых газов, вырубкой лесов, загрязнением атмосферы и чрезмерным использованием природных ресурсов. Последствиями становятся повышение температуры, засухи, наводнения, таяние ледников и потеря биоразнообразия.

15 мая Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести. День, посвященный людям, которые по нравственным, религиозным или философским убеждениям отказываются от военной службы и участия в войне. Он обращает внимание на принципы ненасилия, мира и прав человека. В разных странах правозащитные организации проводят акции, дискуссии и информационные кампании, отмечая, что право на отказ от военной службы является частью международных стандартов свободы совести.

