Какой праздник 15 мая 2025 года / © ТСН

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15 мая 2025 года — четверг. 1177 день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 15 мая, верующие празднуют день памяти святого преподобного Пахомия Великого. Он жил в III-IV веке (примерно 292-348 годы), был выдающимся христианским святым и реформатором монашеской жизни. Родился он в Египте в языческой семье, однако после службы в армии, когда пережил духовный перелом, решил посвятить свою жизнь Христу. Сначала искал уединения и покаяния среди отшельников, но со временем стал учеником одного из них и начал глубже понимать смысл монашеского пути.

Пахомий внес значительный вклад в развитие монашества, начав новый тип монашества. До него монахи в большинстве своем жили поодиночке, в полном одиночестве, однако Пахомий основал первое организованное монашеское общество, где монахи жили совместно, имея единые правила, обязанности и молитвы. Это стало настоящим новаторством, ведь он считал, что общая жизнь монахов на основе взаимной дисциплины и труда способствует духовному росту.

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Благодаря Пахомию появились “Правила Пахомия”, регламентировавшие все аспекты монашеской жизни: от молитвы и труда до покаяния и дисциплины. Эти правила стали основой для дальнейшего развития монашеской жизни как в Египте, так и за его пределами, воздействуя на монашеские ордена в других христианских странах, в частности в Византии.

Что нельзя делать 15 мая

Не следует злословить, ссориться — день связан с духовным очищением, поэтому стараются избегать ссор, обид и негативных эмоций.

Нельзя забывать о огороде и поле — люди верили, что если в этот день не уделить внимание сельскохозяйственным делам, можно потерять урожай.

Запрещается развлекаться, рекомендуется больше обращать внимание на молитву и духовную практику, а не на светские дела.

Народные приметы и традиции на 15 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

на осине много сережек — это предвестие богатого урожая овса и льна в этом году.

когда соловьи поют, можно ожидать хорошего урожая зерновых.

как только расцвела калина, пора сеять пшеницу и рожь.

весь день стоит теплая погода, таким будет и все лето.

во время заката небо красное — лето будет грозовым.

15 мая дует сильный холодный ветер — это сулит прохладный май и позже лето.

Как только расцвела калина, пора сеять пшеницу и рожь / © Pixabay

В народе 15 мая носило название Пахом Теплый. Именно в этот период природа становится теплее, и народ наблюдает, как погода приближается к стабильно теплой.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 мая

Какие завтра именины: Пахомий.

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Талисманом человека, рожденного 15 мая, является оникс. Этот камень с давних времен был окружен загадками. Считалось, что оникс охраняет только тех, кто обладает большой силой духа и решительностью.

В этот день родились:

1873 год — Павел Скоропадский, украинский государственный, политический и общественный деятель, военный, Гетман Украинского Государства;

1935 год — Радна Сахалтуев, украинский художник и кинорежиссер-мультипликатор;

1972 год — Владимир Козюк, украинский художник, фотограф, коллекционер, краевед, меценат.

Памятные даты 15 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 мая:

1648 — состоялась битва под Желтыми Водами, где восстали украинские казаки под предводительством Богдана Хмельницкого столкнулись с авангардом войск Речи Посполитой (до 16 мая);

1848 год — согласно указу австрийского императора Фердинанда I от 17 апреля, в Галиции отменили крестьянские повинности, что стало частью крупной крестьянской реформы;

1891 год — Папа Римский Лев XIII обнародовал энциклику “Rerum Novarum”, в которой поддержал права рабочих и выступил против классовой борьбы, заложив основу христианской демократии;

1905 год — основание Лас-Вегаса;

1940 год — в США началась продажа нейлоновых чулок;

1948 год — начало арабо-израильской войны;

1955 год — в Вене представители СССР, США, Великобритании и Франции подписали Государственный договор, восстанавливавший независимость и демократический статус Австрии;

1957 год — Великобритания провела термоядерный взрыв в рамках операции Grapple на атолле Молден, где бомба мощностью 300 килотонн была выброшена на высоте 8 миль (13 км);

1976 год — авиакатастрофа Ан-24 под Черниговом, погибли 52 человека — все пассажиры и члены экипажа;

1992 год — приказом Министра обороны Украины № 76 была основана газета “Флот Украины”;

2022 год — Украинская группа Kalush Orchestra с песней “Стефания” выиграла конкурс Евровидения с рекордными 631 баллами от жюри и зрителей. Фронтмен Олег Псюк во время выступления призвал к помощи Мариуполя и “Азовстали”, обратившись к миллионам зрителей.

Какой завтра праздник в Украине и мире

15 мая в Украине и мире празднуют Международный день семьи / © unsplash.com

15 мая в Украине и мире празднуют Международный день семьи. Он был официально провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Целью этого дня является повышение осознания важности семьи как основы общества и ключевого элемента социального благосостояния. В этот день проводятся различные мероприятия, обсуждения, дискуссии и форумы, где рассматриваются вопросы, касающиеся роли семьи в обществе, вызовов, с которыми сталкиваются семьи, и пути их преодоления. Международный день семьи является важным упоминанием о необходимости укреплять родственные связи и обеспечивать благоприятные условия для здорового развития семей по всему миру.

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Также 15 мая День вышиванки в Украине. Приходится каждый год на третий четверг мая. День вышиванки был начат 2006 студентами Черновицкого университета, которые решили носить вышиванки в один из майских дней, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к украинской культуре. Идея быстро стала популярной, и праздник распространился по всей Украине и среди украинцев за границей.

А еще 15 мая Международный день защиты климата. Он должен привлечь внимание к необходимости охраны климата и окружающей среды, а также стимулировать действия по борьбе с глобальными климатическими изменениями. Этот праздник призван повысить осведомленность о вызовах, которые несет изменение климата для планеты, и подчеркнуть важность сохранения природных ресурсов для будущих поколений.

15 мая празднуют Всемирный день осведомленности о доступности. Был создан с целью привлечения внимания к важности создания доступной среды для всех людей, в том числе для лиц с инвалидностью. Этот праздник нацелен на повышение понимания необходимости обеспечения равных возможностей в различных областях жизни, от архитектурной доступности к доступу к информации и услугам.

Также 15 мая Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести. Он посвящен правам людей, которые, по этическим, религиозным или философским причинам, отказываются участвовать в военных действиях или служить в армии. Этот день акцентирует внимание на важности уважения к их моральному выбору и подчеркивает необходимость защиты людей от репрессий или наказаний. Праздник был инициирован международными правозащитными организациями, в частности, Международной конфедерацией отказников от службы, чтобы поддержать людей, которые по разным убеждениям выбирают отказ от военной службы. Это важный шаг в борьбе за права людей, стремящихся жить в мире и избегать насилия, а также осуждающих участие в вооруженных конфликтах.

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А еще 15 мая Международный день осведомленности о методе “кенгуру” в выходе недоношенных детей. Он направлен на повышение сознания об уникальной технике ухода за недоношенными младенцами, что предполагает тесный контакт кожа к коже между родителями и ребенком. Этот метод имеет большое значение для физического и эмоционального развития родившихся слишком рано малышей и является ключевым фактором для их выживания и благосостояния.

15 мая Международный день распространения информации о мукополисахаридозе. Он стремится к повышению сознания об этом редком генетическом заболевании, а также о поддержке тех, кто страдает от него, и их семей. Этот день способствует распространению знаний о мукополисахаридозе (МПС), помогая людям лучше понимать это заболевание и его последствия для жизни пациентов.

Также 15 мая День распространения информации о сосудистых родинках. Он направлен на повышение осведомленности о сосудистых родинках (гемангиомах) — доброкачественных новообразованиях на коже, возникающих из-за нарушений в развитии кровеносных сосудов. Этот праздник имеет целью информировать людей об этих образованиях, их особенностях, возможных рисках для здоровья и методах лечения.

А еще 15 мая Международный день распространения информации о болезни Гантингтона. Направлен на повышение осведомленности об этой тяжелой генетической болезни, которая имеет серьезные последствия для нервной системы. Болезнь Гантингтона — это прогрессирующее неврологическое заболевание, поражающее нервные клетки мозга и в конечном итоге приводящее к нарушениям двигательных функций, когнитивных способностей и психического состояния.

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