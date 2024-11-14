Какой завтра, 15 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

15 ноября 2024 года — пятница. 996-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

15 ноября в церковном календаре – день памяти святых мучеников и исповедников Гурия, Самона, Авива. Гурий и Самон жили в городе Эдессе (современная Шанлиурфа, Турция) в III веке во время правления римского императора Диоклетиана. Они были христианами и активно распространяли христианское учение, проповедовали посреди местных обитателей. За это они были арестованы и подвергнуты пыткам. Предлагали отречься от веры, но оба мужественно отказались это сделать, оставаясь верными Христу. Гурия и Самона приговорили к смертной казни, и они приняли мученическую смерть, показав пример стойкости и преданности христианским идеалам. Авив жил в IV веке и служил диаконом в Эдессе. При императоре Ликиния также подвергся преследованиям за свою веру. Как и Гурий и Самон, Авив отказался отречься от христианства. Он был подвергнут жестоким пыткам и впоследствии сожжен заживо.

Что нельзя делать 15 ноября

Не следует отказывать в помощи, когда вас просят о ней.

Нельзя есть мясные, молочные блюда, потому что начался Рождественский пост.

Не стоит устраивать застолья, петь и танцевать.

Народные приметы и традиции на 15 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: погожий, но пасмурный — к плохой погоде в мае;

ржут лошади — к хорошей погоде;

выпало и лежит много снега — к большому урожаю в следующем году;

порывистый ветер – до Николая (6 декабря) продержится такая погода.

15 ноября погожий, но пасмурный день к плохой погоде в мае / Фото: Unsplash

В народе Рождественский пост, который начинается с этого дня и продолжается до Рождества, называли Филипповкой. Согласно церковным правилам, следует не только отказаться от мяса, молока, творога и масла, но и проводить все свободное время в молитвах.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 ноября

Какие завтра именины: Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп.

Талисманом человека, рожденного 15 ноября, является обсидиан. Человечество знает этот камень не одну тысячу лет. Он имеет вулканическое происхождение. Издавна обсидиан был использован для проведения магических ритуалов.

В этот день родились:

1837 год — философ-неокантианец 19 века из Украины, известный своим большим влиянием на Фридриха Ницше и Теодора Лессинга, который посвятил логике Спира тему своей докторской диссертации, Африкан Спир;

1965 год — украинский политик, дипломат, заместитель главы Секретариата президента Украины Ющенко Роман Бессмертный;

1981 год — уроженец Керчи, участник Евромайдана, Герой Украины Сергей Кемский.

Памятные даты 15 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 ноября:

1492 год — Христофор Колумб впервые описывает табак, который употребляли индейцы;

1837 год — публикуют систему стенографии;

1881 год — патент на воздухоплавательный снаряд получает Александр Можайский;

1884 год — в Берлине открывается Международная конференция 14 государств по африканским вопросам, которая становится одним из этапов борьбы колониальных стран за раздел Африки;

1887 год — Карл Гесснер получает патент на цинковую батарейку;

1889 год — в Бразилии в результате военного переворота свергают императора Педру II, страна становится республикой;

1904 год — получен патент на бритву со сменными лезвиями;

1918 год — начинается возглавляемое Директорией восстание против власти гетмана Павла Скоропадского;

1919 год — по совместному решению Директории и правительства УНР члены Директории Федор Швец и Андрей Макаренко выезжают с дипломатическими поручениями за границу, передав всю полноту власти Симону Петлюре;

1920 год — в Женеве проходит первое заседание Ассамблеи Лиги Наций, созданной в 1919 году;

1940 год — более 500 самолетов люфтваффе проводят массированную 10-часовую бомбардировку города Ковентри (Coventry, Великобритания);

1945 год — в Аугсбурге группой украинских ученых, находившихся в эмиграции, учреждается Украинская свободная академия наук;

1957 год — происходит первый полет межконтинентального пассажирского самолета Ту-144;

1960 год — в море выходит первая американская подлодка класса типа "Джордж Вашингтон" с ядерными ракетами на борту;

1971 год — фирма Intel выпускает первый микропроцессор Intel 4004;

2004 год — на Первом Национальном канале Национальной телекомпании Украины проходят первые открытые дебаты кандидатов на пост Президента Украины – В. Ющенко и В. Януковича.

Погода на 15 ноября

Завтра, 15 ноября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не предполагается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, мелкий дождь ожидается весь день, а после обеда он даже может усилиться.

Температура воздуха в Киеве — +4 днем и +1 ночью. Во Львове — +5 днем и -1 ночью. В Харькове — +2 днем и -1 ночью. В Одессе — +4 днем и +2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

15 ноября Международный день сыра и хлеба / Фото: Фото из открытых источников

15 ноября в Украине и мире празднуют Европейский день музыкальной терапии. Он был основан Европейской федерацией музыкальной терапии (EMTC). Этот день призван обратить внимание на важность музыкальной терапии как метода улучшения психического и физического здоровья. Музыкальная терапия используется для поддержки людей с разными физическими, эмоциональными, когнитивными или социальными проблемами. В этот день музыкальные терапевты в разных странах Европы проводят семинары, концерты и открытые сессии, чтобы поделиться практиками и показать, как музыка может менять жизнь. Они также стремятся повысить осведомленность о профессии музыкального терапевта, возможностях музыкальной терапии и ее значении для общества.

Также 15 ноября День Стива Ирвина. Его создали в честь известного австралийского естествоиспытателя и защитника дикой природы Стива Ирвина. Ирвин снискал мировую известность как "Охотник на крокодилов" благодаря своей телевизионной программе, в которой с энтузиазмом исследовал мир животных. Его смелость и страстная любовь к природе вдохновили миллионы людей по всему миру. Этот день был начат семьей Стива Ирвина, чтобы почтить его жизнь, продолжить его дело и повысить осведомленность о защите природы. В рамках Дня Стива Ирвина люди носят защитный цвет Ирвина — хаки, чтобы поддержать дикие виды и участвовать в мероприятиях по сбору средств на сохранение среды обитания диких животных. Благотворительный фонд Австралийского зоопарка, основанный семьей Ирвина, поддерживает охранные проекты, реабилитацию дикой природы и образовательные инициативы, направленные на защиту окружающей среды.

А еще 15 ноября Всемирный день вазэктомии. Основанный в 2012 году, этот день обычно включает просветительские кампании, бесплатные или субсидированные вазэктомии в разных странах, информационные семинары и мероприятия по обсуждению мифов и фактов о вазэктомии. Инициаторы стремятся развеять страхи и ложные представления, ведь вазэктомия является малоинвазивной процедурой, не влияющей на здоровье или половую функцию мужчины.

15 ноября празднуют Международный день противодействия буллингу. Этот день создан для привлечения внимания к проблеме буллинга и повышения осведомленности о ее негативных последствиях для психического здоровья и эмоционального благополучия. Организации, школы, общественные инициативы проводят различные мероприятия: семинары, флешмобы, лекции, групповые обсуждения, создание мотивационных видео и разработка антибуллинговых программ. Многие акции направлены на развитие эмпатии, поддержки, навыков мирного разрешения конфликтов и продвижения толерантности.

Также 15 ноября Международный день сыра и хлеба. Этот день посвящен сочетанию двух традиционных и всемирно любимых продуктов – хлеба и творога, которые считаются основой многих культур и кухонь. Их история насчитывает тысячелетия, и каждый регион мира имеет свои уникальные виды сыра и хлеба, которые часто являются национальным достоянием.

А еще 15 ноября Международный фестиваль духовной музыки и искусства. Ежегодное событие, обычно проводимое в известных соборах и церквях, где акцент ставится на духовную музыку, культурные выступления и религиозное искусство. Такой фестиваль, например, проходит во Флоренции, Италия, ежегодно осенью 1981 года. В рамках мероприятия организуются концерты духовной музыки, выступления хоров, оркестров и сольных исполнителей со всего мира. Фестиваль стремится продемонстрировать величие музыкальных традиций разных религий и культур. Репертуар включает в себя классическую духовную музыку композиторов, таких как Бах, Моцарт, Вивальди, а также современные произведения. Исполнение происходит в уникальных исторических и архитектурных местах, усиливающих духовное влияние музыки, таких как Флорентийский собор Санта-Мария-дель-Фьоре, базилика Санта-Кроче и другие святыни.

15 ноября празднуют Международный день таблицы умножения. В этот день школы, математические клубы и другие образовательные учреждения организуют различные конкурсы, викторины, игры и другие интерактивные мероприятия, где учащиеся могут закрепить свои знания в таблице умножения. Особое внимание уделяется игровым методам обучения, которые помогают сделать математику более интересной и менее стрессовой для детей.

Также 15 ноября Международный день находящихся в заключении писателей. Этот день привлекает внимание к проблемам преследования, арестов и заключения писателей, журналистов, поэтов и блоггеров в разных странах за их взгляды, критику правительств или культурную деятельность. В этот день ПЭН-клуб (международная ассоциация писателей, занимающаяся защитой свободы слова и прав писателей) и другие правозащитные организации проводят кампании, публикуют отчеты, обращаются к правительствам с призывами освободить несправедливо заключенных авторов. Этот день также посвящен памяти писателей, которые пострадали или погибли за высказывание своих мыслей. Целью является обеспечение защиты свободы слова, права на творчество и доступа к правдивой информации.