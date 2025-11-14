- Дата публикации
Какой завтра, 15 ноября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 15 ноября, Всемирный день павлина. Верующие чтят память святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. До Нового года осталось 46 дней.
15 ноября 2025 года — суббота. 1360-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 15 ноября, верующие празднуют день памяти святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Гурий и Самон были благочестивыми христианами из города Эдессы (современная Урфа в Турции). По преданию они не были священнослужителями, но жили праведно и мужественно проповедовали Христа своим поведением. Во время гонений царя Диоклетиана их арестовали за исповедание веры.
Обоих святых подвергли жестоким мучениям — избивали, пытали, заставляли отречься от веры, но они оставались непоколебимыми. После долгой пытки их казнили, и христиане города похоронили их вместе, почитая как мучеников и небесных покровителей.
Через несколько десятилетий после мученической смерти Гурия и Самона христиане Эдессы переживали новую волну преследований. Тогда прославился диакон Авив: он нес слово Божие, укреплял верующих, помогал бедным и поддерживал тех, кто страдал за Христа.
Авив отказался скрываться и продолжал проповедовать. За это его схватили, пытали и угрожали смертью. По легенде, чтобы скрыть преступление власти, Авива казнили тайно, сжег его тело. Однако христиане обрели его мощи и похоронили рядом с могилой Гурия и Самона, утвердив их духовное единство.
Что нельзя делать 15 ноября
Не следует ссориться в семье — ссора могла “закрепиться” на целый год.
Нельзя обсуждать чужие семейные проблемы — любое разглашение “вернется” к человеку потерями или позором.
Запрещается отказывать в помощи — это принесет в жизнь беды.
Народные приметы и традиции на 15 ноября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
сухая и ясная погода — зима будет поздней и легкой;
ветер 15 ноября — зимой ждите большое количество вьюг;
выпал снег в этот день — он долго пролежит;
облака плывут низко — морозы ударят быстро.
В народе 15 ноября называлось Гуриевские обереги. Так говорили, чтобы показать силу молитвы в этот день над семьей, особенно если в семье были ссоры или недоразумения.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 ноября
Какие завтра именины: Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп.
Талисманом человека, рожденного 15 ноября, является обсидиан. Родившийся в огненном лоне вулканов, этот камень уже тысячелетиями привлекает внимание человечества. В древних культурах его ценили не только за природную силу и загадочную красоту.
В этот день родились:
1965 год — Роман Бессмертный, украинский политик, дипломат, заместитель главы Секретариата президента Украины Ющенко;
1977 год — Анатолий Барна, украинский актер театра, музыкант, член Национального союза театральных деятелей Украины, Заслуженный артист Украины;
1981 год — Сергей Кемский, уроженец Керчи, участник Евромайдана, Герой Украины.
Памятные даты 15 ноября
Календарь важных событий в Украине и мире за 15 ноября:
1415 год — в Новогродке собрался собор епископов, который торжественно возвел Григория Цамблака на митрополичий престол Киевской митрополии, закрепив его власть церковным решением;
1492 год — Христофор Колумб осуществил первое документальное описание табака — растения, которое исконно употребляли коренные народы Америки;
1837 год — увидела свет обнародованная система стенографии;
1881 год — Александр Можайский получил патент на воздухоплавательный аппарат;
1884 год — в Берлине открылась международная конференция 14 государств, посвященная “африканскому вопросу” и разделу континента между колониальными империями;
1887 год — Карл Гесснер получил патент на цинковую батарейку;
1889 год — в Бразилии военный переворот отстранил от власти императора Педру II, после чего страну официально провозгласили республикой;
1904 год — запатентована безопасная бритва с сменными лезвиями;
1918 год — началось восстание Директории против власти гетмана Павла Скоропадского;
1919 год — решением Директории и правительства УНР ее члены Федор Швец и Андрей Макаренко отбыли за границу с дипломатической миссией, передав полномочия председателя Директории Симону Петлюри;
1920 год — в Женеве прошло первое заседание Ассамблеи Лиги Наций;
1940 год — более пятисот самолетов люфтваффе нанесли массированный, десятичасовой авиаудар по британскому городу Ковентри;
1945 год — в Аугсбурге, где находились украинские ученые-эмигранты, основана Украинская свободная академия наук;
1946 год — в учебный процесс официально внедрена новая редакция украинского правописания, принятая постановлением Совета Министров УССР, максимально приближавшей норму к русскому;
1957 год — совершил свой первый полет межконтинентальный пассажирский самолет Ту-144;
1960 год — в океан вышла первая американская подлодка типа “Джордж Вашингтон”, оснащенная баллистическими ядерными ракетами;
1971 год — компания Intel представила свой первый микропроцессор — Intel 4004;
2004 год — на Первом Национальном в Украине состоялись первые открытые теледебаты между кандидатами в Президенты — Виктором Ющенко и Виктором Януковичем.
Какой завтра праздник в Украине и мире
15 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день павлина. Инициаторами создания праздника стали Indian Biodiversity Conservation Society (IBCS) совместно с World Pheasant Association (Великобритания). В 1963 году павлин был официально объявлен национальной птицей Индии. Павлин отличается ярким внешним видом, сложной структурой оперения (особенно у самца), что символизирует красоту природы, гордость, а также многогранность культуры.
Также 15 ноября День Стива Ирвина. Это австралийский естествоиспытатель, защитник дикой природы, телеведущий, известный под прозвищем “The Crocodile Hunter”. Он работал в зоопарке Australia Zoo (штат Квинсленд, Австралия), создавал популярные телевизионные программы о дикой природе, основал благотворительный фонд Wildlife Warriors, продолжающий его дело. Выбранная дата не совпадает с датой рождения самого Ирвина, а связана с рождением одного из его любимых животных — галапагосской черепахи Гарриет (Harriet) — она стала символом этого дня.
А еще 15 ноября Международный день находящихся в заключении писателей. Это важная дата, начатая международной правозащитной организацией PEN International 1981 года, чтобы привлечь внимание мира к писателям, журналистам, поэтам и публичным интеллектуалам, страдающим за свободу слова.