Какой завтра, 15 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

15 октября 2024 года — вторник. 965-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

15 октября в церковном календаре – день памяти святого преподобномученика Лукияна. Он жил в первой половине 4 века. Он был человеком великой веры и преданности Богу, и его жизнь была примером самоотверженной службы и мученичества. Лукиян родился в Риме и был состоятельным мужем. Он отдал свое богатство бедным и стал отшельником, отдавая свою жизнь молитве и служению Богу. Его мученичество было связано с преследованием христиан в Римской империи. Лукиян был заключен в тюрьму и подвергался жестоким избиениям, но он оставался непоколебимым в своей вере. Он был казнен в 312 году, и его мученичество стало символом веры и преданности Богу.

Что нельзя делать 15 октября

Нельзя употреблять жирную пищу и спиртные напитки.

До рассвета запрещается смотреть в зеркало.

Не следует выходить из дома после заката.

Народные приметы и традиции на 15 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: круг вокруг месяца — ждите заморозки;

до сих пор летают комары – к мягкой зиме;

рассвет облачный — в ближайшие дни ухудшится погода;

безоблачное и ясное небо будет хорошая погода.

15 октября круг вокруг месяца — ждите заморозки / Фото: Unsplash

Наши предки заметили, что в этот день наши предки заметили, что наши предки заметили, что наши предки в этот день приходят к земле. Она особенно мешает женщинам по любым делам. Чтобы избавиться, обязательно молились святым.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 октября

Какие завтра именины: Денис, Дмитрий, Иван, Семен.

Талисманом человека, рожденного 15 октября является родонит. Один из самых женских самоцветов. Имеет розовый цвет. Издавна верили, что родонит подходит творческим людям.

В этот день родились:

1905 год – украинский химик-аналитик Анатолий Бабко;

1960 год – украинский врач, писатель, журналист, общественный деятель Евгений Комаровский;

1975 год – премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Памятные даты 15 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 октября:

1583 год — украинские земли в составе Речи Посполитой переходят с юлианского на григорианский календарь;

1615 год — основывают Киевское Богоявленское Братство и школу при нем;

1815 год – начинается ссылка императора Французского Наполеона на острове Святой Елены в Атлантике;

1840 год – прах Наполеона перевозят с острова Святой Елены в Королевство Франция;

1894 год — во Французской республике арестовали Альфреда Дрейфуса, которого обвиняли в шпионаже;

1981 год – основали американскую группу Metallica;

1995 год — Саддам Хусейн получает 99,96% голосов на президентских выборах в Ираке;

2003 год — Китайская Народная Республика становится третьим государством после СССР и США, успешно отправившего человека в космос;

2005 год — в Киеве на Крещатике происходит масштабная драка между националистами и коммунистами.

Погода на 15 октября

Завтра, 15 октября, в Киеве облачно, днем и вечером мелкий дождь. Во Львове пасмурно, весь день сильный дождь, который ослабеет до вечера. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предусмотрено.

Температура воздуха в Киеве +11 днем и +7 ночью. Во Львове +10 днем и +5 ночью. В Харькове +14 днем и +6 ночью. В Одессе +15 днем и +11 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

15 октября День фармацевта (аптекаря) / Фото: pixabay.com

15 октября в Украине и мире празднуют День здоровья молочной железы. Этот день посвящен повышению осведомленности о здоровье молочной железы и предупреждению рака молочной железы. Он ставит перед собой цели повысить осведомленность о раннем выявлении и лечении этой болезни, а также поддержать борющихся с ней. Этот день также направлен на поддержку женщин, переживающих мастэктомию (удаление молочной железы) или мастопексию (пластическая операция по восстановлению формы груди). Он напоминает о важности регулярных медицинских обследований и самоподдержке для здоровья молочной железы.

Также 15 октября День фармацевта (аптекаря). Выпадает на третий вторник октября. Этот день посвящен чествованию работников фармацевтической отрасли, которые играют важную роль в обеспечении здоровья населения. Фармацевты и аптекари помогают нам выбирать правильное лекарство, предоставляют консультации по их применению и отвечают на вопросы о здоровье. Этот день также представляет возможность подчеркнуть важность фармацевтического образования и науки, а также улучшение условий труда фармацевтов. Профессия фармацевта является одной из важнейших в сфере здравоохранения, ведь от знаний и профессионализма зависит много аспектов нашего здоровья.

А еще 15 октября Международный день сельских женщин. Этот день был основан Организацией Объединенных Наций в 2007 г. с целью подчеркивания важности роли сельских женщин в обществе и признания их вкладов в развитие сельских общин. Сельские женщины играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности, развитии сельского хозяйства, поддержке семей и сохранении культурного наследия. Они работают на полях, ухаживают за домашним скотом, собирают урожаи и выполняют многие другие важные задачи.

15 октября Всемирный день мытья рук. Это международная инициатива, основанная в 2008 году с целью привлечь внимание к важности гигиены рук. Основной задачей этого дня является повышение осведомленности о важности мытья рук с мылом как одного из самых эффективных и доступных способов предотвращения болезней и распространения инфекций. Этот день также направлен на поддержку образовательных кампаний и программ, обучающих людей, особенно детей, правильным методам мытья рук. Использование мыла и чистой воды значительно снижает риск инфекционных заболеваний, таких как диарея и респираторные инфекции.