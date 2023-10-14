Какой завтра, 15 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

15 октября 2023 года — воскресенье. 599-й день войны в Украине.

Какой завтра, 15 октября, церковный праздник

15 октября в церковном календаре – день памяти святого Евфимия Солунского. Во время рождения ему дали имя Никита. Появился на свет мальчик в христианской семье и рано женился по требованию родителей. Уже в 18 лет он решил оставить жену с детьми и уйти в монастырь. Во время пострига Никита получил имя Евфимий. Спустя время он стал схимником и поселился на горе Афон вместе с Иосифом. С последним он соперничал в умерщвленной плоти. Слухи о его подвижничестве начали распространяться и к нему потянулись паломники. Но слава тяжело давалась Евфимии, поэтому он поселился на острове. А после смерти Иосифа основал монашескую общину близ Салоников и восстановил заброшенный монастырь святого Андрея.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя производить генеральную уборку или заниматься какой-либо работой по дому.

Не стоит покупать слишком дорогие вещи, только выбросите деньги на ветер.

После заката не выходите из дома.

Народные приметы и традиции на 15 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: все еще летают комары – зима будет мягкой;

на восходе солнца облака — ждите непогоду;

ясное небо – будет хорошая погода;

около месяца большие и яркие белые круги – придет морозная погода.

15 октября все еще летают комары – зима будет мягкой / Фото: pixabay.com

В народном календаре этот день называли "Евфимия". Люди верили, что в этот период в лесу начинал буйствовать леший, поэтому считали, что в этот день стоит перекреститься, а затем попросить святого о помощи и защите.

Погода на 15 октября

Завтра, 15 октября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове небо будет покрыто облаками, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +14 днем и +10 ночью. Во Львове +13 днем и +8 ночью. В Харькове +17 днем и +10 ночью. В Одессе +24 днем и +13 ночью.

Памятные даты 15 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 октября:

1583 год — украинские земли в составе Речи Посполитой переходят с юлианского на григорианский календарь;

1615 год — основывают Киевское Богоявленское Братство и школу при нем, впоследствии (1632) превращенную в коллегию, а затем — в Киево-Могилянскую Академию (1701);

1815 год – началась ссылка императора Французского Наполеона на острове Святой Елены в Атлантике;

1840 год – прах Наполеона перевозят из о. Святой Елены в Королевство Франция;

1894 год – во Французской республике арестовали Альфреда Дрейфуса, обвиненного в шпионаже;

1981 год – основывают американскую группу Metallica;

1995 год — Саддам Хусейн получил 99,96% голосов на президентских выборах в Ираке;

2003 год — Китайская Народная Республика становится третьим государством после СССР и США, успешно отправившего человека в космос;

2005 год — в Киеве на Крещатике происходит масштабная драка между националистами и коммунистами.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 октября

Какие завтра именины: Евфимий, Денис, Иван, Семен, Дмитрий и Афанасий.

Талисманом человека, рожденного 15 октября является родонит. Полудрагоценный поделочный камень, который может иметь разную окраску. Издавна родонит считается минералом женщин, поэтому его носили как амулет во время беременности. Также утверждали, что камень помогает вылечить сердечно-сосудистую систему.

В этот день родились:

1860 год — украинская писательница-переводчица София Тобилевич;

1960 год – украинский врач, писатель, журналист, общественный деятель Евгений Комаровский;

1975 год – премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Какой завтра день в Украине и мире

15 октября Всемирный день студента / Фото: pixabay.com

15 октября в Украине и мире празднуют День здоровья молочной железы. Это ежегодное событие посвящено осведомленности о важности здоровья молочной железы. Она была создана по инициативе организации "Европа Донна", чтобы напомнить всем женщинам о важности сохранения здоровья молочных желез. Случилось это в 2008 году.

Также 15 октября Всемирный день студента. Для тех, кто учится в колледжах, институтах, университетах, это прекрасная возможность принять участие в сотрудничестве со студентами из других стран. В 2010 году этот праздник был внесен в список официальных событий ООН.

А еще 15 октября День работников пищевой промышленности в Украине. Праздник ежегодно выпадает на третье воскресенье октября. Оно возникло в далеком 1966 году. Без компаний перерабатывающей индустрии и пищевой отрасли фактически нереально обеспечить популяция хоть какой страны продовольствием. Сотрудники этой сферы постоянно работают над созданием новых видов товаров, расширяя выбор и улучшая качество.

15 октября Международный день сельских женщин. Событие посвящено тем женщинам, которые работают по развитию сельского хозяйства и городских сообществ. Впервые идею создать такой праздник озвучили в 1995 году во время состоявшейся в Пекине IV Женской конференции ООН. Главная цель происшествия – привлечь внимание к женщинам из сельской местности.

Также 15 октября Всемирный день мытья рук. Это событие было создано Генеральной ассамблеей ООН и Детским фондом ЮНИСЕФ и ВОЗ в 2008 году. Главная цель праздника состоит в привлечении внимания детей к необходимости соблюдать правила личной гигиены и не забывать мыть руки с мылом. Это самый простой и дешевый способ предупреждать развитие инфекционных заболеваний.