Какой праздник 15 октября 2025 года / © ТСН

15 октября 2025 года — среда. 1329-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 15 октября, верующие празднуют день памяти святого преподобного Евтимия Нового. Евтимий родился около 823 года в городе Опсикон, в Малой Азии (современная Турция), в благочестивой и богатой семье. От юности он отличался глубоким благочестием, любовью к молитве и стремлением к монашеской жизни. Родители дали ему хорошее образование, но его душа тяготела не к светским почестям, а к духовным подвигам.

В 19 лет Евтимий покинул дом и поступил в монастырь на горе Олимп в Вифинии — известном центре монашества того времени. Там он принял монашеский постриг, отличаясь суровым аскетизмом, молчаливостью и непрерывной молитвой.

Впоследствии он искал еще большего одиночества и поселился в пещере, где вел жизнь отшельника. Его духовная слава росла — к нему приходили ученики и миряне за советами и молитвой.

В зрелом возрасте Евтимий переселился на остров Перисторонисий (близ побережья), где основал обитель. Там он создал монастырь, быстро ставший средоточием духовности и суровой монашеской жизни.

Через некоторое время преподобный поселился недалеко от Фессалоники, где вновь основал монастырь. Он был не только наставником монахов, но и духовным отцом для многих мирян. Его жизни сопровождали многочисленные чудеса: исцеление больных, провидение будущего, помощь во время бедствий. Святой прожил более 70 лет, до конца сохраняя духовную твердость и смирение. Он умер около 898 года в своей обители возле Фессалоники.

Что нельзя делать 15 октября

Нельзя откладывать важные дела, лениться — говорили “Евтимий ленивых не любит — зиму без достатка проведешь”.

Не рекомендуется занимать деньги — такие операции “вымывают” состояние из дома.

Запрещается оставлять на столе недоеденный хлеб — это считается пренебрежением.

Народные приметы и традиции на 15 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечный и ясный день — зима будет короткой и теплой;

туман — к влажной и мягкой зиме;

береза и дуб все еще не сбросили листья — ждите затяжную зиму;

ветер часто меняет направление — будет долгое ненастье.

15 октября солнечный и ясный день— зима будет короткой и теплой / © unsplash.com

В народе 15 октября носило название Евтимий Зимние ворота. С этого времени ожидали первые настоящие заморозки и начинали готовиться к холодам. Крестьяне завершали осенние полевые работы, чинили крыши, утепляли дома и хозяйственные постройки.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 октября

Какие завтра именины: Денис, Дмитрий, Иван, Лукьян, Афанасий, Семен, Ефим.

Талисманом человека, рожденного 15 октября является родонит. Один из самых изящных и женских камней, родонит отличается нежным розовым оттенком, что символизирует мягкость и вдохновение. С давних времен его считали оберегом для людей с богатым внутренним миром, особенно тех, кто занимается творчеством и искусством.

В этот день родились:

1893 год — Андрей Долуд, украинский военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР, начальник штаба Армии УНР Первого зимнего похода, организатор УВВ;

1960 год — Евгений Комаровский, украинский врач, писатель, журналист, общественный деятель;

1975 год — Денис Шмигаль, премьер-министр и министр обороны Украины.

Памятные даты 15 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 октября:

1583 год — украинские земли, которые находились в составе Речи Посполитой вместе с Испанией, Португалией и большинством итальянских государств, отказываются от юлианского летоисчисления и официально перешли на григорианский календарь;

1615 год — в Киеве основывают Богоявленское братство и школу при нем;

1815 год — начинается ссылка бывшего французского императора Наполеона Бонапарта на остров Святой Елены в Атлантическом океане;

1840 год — прах Наполеона торжественно переправляют с острова Святой Елены во Францию;

1894 год — во Франции арестовывают офицера Альфреда Дрейфуса, обвинив его в шпионаже;

1926 год — в Киеве открывается Российский драматический театр, ныне носящий имя Леси Украинки;

1964 год — проходит официальная церемония введения в действие нефтепровода “Дружба”;

1981 год — основывают легендарную американскую группу Metallica;

1995 год — Саддам Гусейн получает 99,96% голосов на президентских выборах в Ираке, фактически закрепив свою абсолютную власть;

2003 год — Китайская Народная Республика становится третьей страной в мире — после СССР и США — самостоятельно совершившей успешный пилотируемый космический полет;

2005 год — на Крещатике в Киеве происходит масштабное столкновение между представителями националистических и коммунистических сил.

Какой завтра праздник в Украине и мире

15 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день достоинства. / © unsplash.com

15 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день достоинства. Выпадает на третью среду октября. Этот день направлен на повышение осведомленности о важности достоинства, уважения и человечности в обществе. Первое событие произошло в Швейцарии, где в одной из школ был проведен мастер-класс, посвященный достоинству. С этого времени инициатива расширилась и охватила более 80 стран мира, привлекая сотни тысяч молодых людей к обсуждениям и мерам, направленным на понимание собственного достоинства и уважения к другим.

Также 15 октября День здоровья молочной железы. Это важная инициатива, направленная на повышение осведомленности о здоровье молочных желез, профилактику заболеваний и важность ранней диагностики. Символом борьбы с раком молочной железы является розовая лента, которая стала международным знаком поддержки женщин, борющихся с этой болезнью и напоминанием о важности своевременного выявления заболевания.

А еще 15 октября Международный день местоимений. Выпадает на третью среду октября. Ежегодная инициатива, направленная на повышение осведомленности о важности использования правильных местоимений и поддержание инклюзивности в речи. Международный день местоимений был начат в 2018 году с целью повышения осведомленности о важности использования правильных местоимений, особенно для трансгендерных и небинарных лиц. Этот день способствует развитию культуры уважения и инклюзивности в речи.

15 октября празднуют Международный день сельских женщин. Он был официально провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции №62/136 от 18 декабря 2007 года. В Украине этот день также отмечается, подчеркивая важность сельских женщин для аграрного сектора и развития сельских общин.

Также 15 октября Международный день мытья рук. Это ежегодная глобальная инициатива, которую начала в 2008 году Генеральная Ассамблея ООН при поддержке ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основная цель этого дня — повысить осведомленность о важности мытья рук с мылом как эффективного и доступного способа предотвращения болезней и сохранения жизни людей.

А еще 15 октября Международный день белого тростника. Белый тростник является не только инструментом для передвижения, но и символом свободы и самостоятельности незрячих людей. Дата была основана по инициативе Международной федерации слепых (International Federation of the Blind).