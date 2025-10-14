- Дата публикации
Какой завтра, 15 октября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 15 октября, Всемирный день достоинства. Верующие чтят память святого преподобного Евтимия Нового. До Нового года осталось 77 дней.
15 октября 2025 года — среда. 1329-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 15 октября, верующие празднуют день памяти святого преподобного Евтимия Нового. Евтимий родился около 823 года в городе Опсикон, в Малой Азии (современная Турция), в благочестивой и богатой семье. От юности он отличался глубоким благочестием, любовью к молитве и стремлением к монашеской жизни. Родители дали ему хорошее образование, но его душа тяготела не к светским почестям, а к духовным подвигам.
В 19 лет Евтимий покинул дом и поступил в монастырь на горе Олимп в Вифинии — известном центре монашества того времени. Там он принял монашеский постриг, отличаясь суровым аскетизмом, молчаливостью и непрерывной молитвой.
Впоследствии он искал еще большего одиночества и поселился в пещере, где вел жизнь отшельника. Его духовная слава росла — к нему приходили ученики и миряне за советами и молитвой.
В зрелом возрасте Евтимий переселился на остров Перисторонисий (близ побережья), где основал обитель. Там он создал монастырь, быстро ставший средоточием духовности и суровой монашеской жизни.
Через некоторое время преподобный поселился недалеко от Фессалоники, где вновь основал монастырь. Он был не только наставником монахов, но и духовным отцом для многих мирян. Его жизни сопровождали многочисленные чудеса: исцеление больных, провидение будущего, помощь во время бедствий. Святой прожил более 70 лет, до конца сохраняя духовную твердость и смирение. Он умер около 898 года в своей обители возле Фессалоники.
Что нельзя делать 15 октября
Нельзя откладывать важные дела, лениться — говорили “Евтимий ленивых не любит — зиму без достатка проведешь”.
Не рекомендуется занимать деньги — такие операции “вымывают” состояние из дома.
Запрещается оставлять на столе недоеденный хлеб — это считается пренебрежением.
Народные приметы и традиции на 15 октября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
солнечный и ясный день — зима будет короткой и теплой;
туман — к влажной и мягкой зиме;
береза и дуб все еще не сбросили листья — ждите затяжную зиму;
ветер часто меняет направление — будет долгое ненастье.
В народе 15 октября носило название Евтимий Зимние ворота. С этого времени ожидали первые настоящие заморозки и начинали готовиться к холодам. Крестьяне завершали осенние полевые работы, чинили крыши, утепляли дома и хозяйственные постройки.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 октября
Какие завтра именины: Денис, Дмитрий, Иван, Лукьян, Афанасий, Семен, Ефим.
Талисманом человека, рожденного 15 октября является родонит. Один из самых изящных и женских камней, родонит отличается нежным розовым оттенком, что символизирует мягкость и вдохновение. С давних времен его считали оберегом для людей с богатым внутренним миром, особенно тех, кто занимается творчеством и искусством.
В этот день родились:
1893 год — Андрей Долуд, украинский военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР, начальник штаба Армии УНР Первого зимнего похода, организатор УВВ;
1960 год — Евгений Комаровский, украинский врач, писатель, журналист, общественный деятель;
1975 год — Денис Шмигаль, премьер-министр и министр обороны Украины.
Памятные даты 15 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 15 октября:
1583 год — украинские земли, которые находились в составе Речи Посполитой вместе с Испанией, Португалией и большинством итальянских государств, отказываются от юлианского летоисчисления и официально перешли на григорианский календарь;
1615 год — в Киеве основывают Богоявленское братство и школу при нем;
1815 год — начинается ссылка бывшего французского императора Наполеона Бонапарта на остров Святой Елены в Атлантическом океане;
1840 год — прах Наполеона торжественно переправляют с острова Святой Елены во Францию;
1894 год — во Франции арестовывают офицера Альфреда Дрейфуса, обвинив его в шпионаже;
1926 год — в Киеве открывается Российский драматический театр, ныне носящий имя Леси Украинки;
1964 год — проходит официальная церемония введения в действие нефтепровода “Дружба”;
1981 год — основывают легендарную американскую группу Metallica;
1995 год — Саддам Гусейн получает 99,96% голосов на президентских выборах в Ираке, фактически закрепив свою абсолютную власть;
2003 год — Китайская Народная Республика становится третьей страной в мире — после СССР и США — самостоятельно совершившей успешный пилотируемый космический полет;
2005 год — на Крещатике в Киеве происходит масштабное столкновение между представителями националистических и коммунистических сил.
Какой завтра праздник в Украине и мире
15 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день достоинства. Выпадает на третью среду октября. Этот день направлен на повышение осведомленности о важности достоинства, уважения и человечности в обществе. Первое событие произошло в Швейцарии, где в одной из школ был проведен мастер-класс, посвященный достоинству. С этого времени инициатива расширилась и охватила более 80 стран мира, привлекая сотни тысяч молодых людей к обсуждениям и мерам, направленным на понимание собственного достоинства и уважения к другим.
Также 15 октября День здоровья молочной железы. Это важная инициатива, направленная на повышение осведомленности о здоровье молочных желез, профилактику заболеваний и важность ранней диагностики. Символом борьбы с раком молочной железы является розовая лента, которая стала международным знаком поддержки женщин, борющихся с этой болезнью и напоминанием о важности своевременного выявления заболевания.
А еще 15 октября Международный день местоимений. Выпадает на третью среду октября. Ежегодная инициатива, направленная на повышение осведомленности о важности использования правильных местоимений и поддержание инклюзивности в речи. Международный день местоимений был начат в 2018 году с целью повышения осведомленности о важности использования правильных местоимений, особенно для трансгендерных и небинарных лиц. Этот день способствует развитию культуры уважения и инклюзивности в речи.
15 октября празднуют Международный день сельских женщин. Он был официально провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции №62/136 от 18 декабря 2007 года. В Украине этот день также отмечается, подчеркивая важность сельских женщин для аграрного сектора и развития сельских общин.
Также 15 октября Международный день мытья рук. Это ежегодная глобальная инициатива, которую начала в 2008 году Генеральная Ассамблея ООН при поддержке ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основная цель этого дня — повысить осведомленность о важности мытья рук с мылом как эффективного и доступного способа предотвращения болезней и сохранения жизни людей.
А еще 15 октября Международный день белого тростника. Белый тростник является не только инструментом для передвижения, но и символом свободы и самостоятельности незрячих людей. Дата была основана по инициативе Международной федерации слепых (International Federation of the Blind).