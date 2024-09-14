Какой завтра, 15 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

15 сентября 2024 года — воскресенье. 935-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

15 сентября в церковном календаре – день памяти святого великомученика Никиты. Известный как Никита Готский был готским воином и христианским святым, жившим в IV веке на берегах Дуная, в пределах современной Румынии. Он принял христианство и был крещен готским епископом Феофилом, участником I Вселенского Собора.

Никита активно проповедовал христианство среди своих соплеменников, что вызвало ненависть язычников. После поражения языческого правителя Афанариха христианская вера стала шире распространяться среди готов. Однако Афанарих снова вступил в силу и возобновил преследование христиан. Святой Никита был подвергнут пыткам и сожжен заживо 372 года. Его друг, христианин Мариан, нашел тело святого, оставшееся невредимым огнем, и похоронил его в Киликии. Впоследствии мощи святого Никиты были перенесены в Константинополь, а часть их позже попала в монастырь Высокие Дечаны в Сербии.

Что нельзя делать 15 сентября

Нельзя обрезать ветки или рубить деревья.

Лучше не начинать в этот день новые дела.

Запрещено торговаться, ходить на рынок.

Народные приметы и традиции на 15 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ясный день на тёплую осень;

дождь в этот день — осень будет сухой;

низко плывут тучи — погода ухудшится;

безветренная погода к теплой осени;

утром иней на траве до быстрого похолодания.

15 сентября дождь — осень будет сухой / Фото: Unsplash

Наши предки в этот день вообще не думали о работе. Было принято веселиться, общаться с друзьями, развлекаться, петь песни, танцевать. А женщины обязательно занимались любимым рукоделием.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 сентября

Какие завтра именины: Андрей, Григорий, Дмитрий, Иван, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Никита, Николай, Петр, Людмила, Мария.

Талисманом человека, рожденного 15 сентября является янтарь. Уже давно были доказаны антибактериальные и противовоспалительные свойства камня. Янтарь, когда касается тела, выделяет полезные минералы, в частности, йод и янтарную кислоту.

В этот день родились:

1888 год — единственный украинец кавалер ордена Крест Виктории Филипп Коновал;

1892 год – украинский музыкант, композитор, поэт, капельмейстер Армии УНР Михаил Гайворонский;

1955 год – украинский исследователь и знаток боевых искусств, основатель стиля и Верховный Учитель Боевого гопака Владимир Пилат.

Памятные даты 15 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 сентября:

533 год – армия Восточной Римской империи входит в Карфаген;

1697 год – Август II становится Королем Речи Посполитой;

1821 год – испанские колонии Гватемала, Гондурас, Коста-Рика и Сальвадор провозглашают свою независимость;

1874 год — в Берне открывается международный почтовый конгресс, на котором подписывают договор о создании Всемирного почтового союза;

1893 год — в Джерси-Сити (США) начинает выходить газета "Свобода" — первое украиноязычное издание в США;

1916 год — впервые в истории во время боевых действий применяют танки;

1941 год — в Берлине заключили в тюрьму Степана Бандеру и Ярослава Стецька;

1944 год — в Киеве открывают обновленный Государственный музей западного и восточного искусств (ныне Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко);

1971 год — в Ванкувере создают экологическую организацию "Гринпис";

1991 год — в Киеве на площади Богдана Хмельницкого проходит Всеукраинское народное вече в поддержку Акта о государственной независимости Украины;

1994 пик — Украина присоединяется к Конвенции "Об "отмывании", поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем";

1995 год — Верховная Рада Украины отменяет постановление Севастопольского городского совета о российском статусе города;

2000 год — в Сиднее проходит церемония открытия XXVII Летних Олимпийских игр.

Погода на 15 сентября

Завтра, 15 сентября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, утром дождь, который ослабеет после обеда, но будет продолжаться до вечера. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе небо затянется облаками, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +19 днем и +14 ночью. Во Львове +13 днем и +9 ночью. В Харькове +27 днем и +21 ночью. В Одессе +21 день и +15 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

15 сентября День работников леса в Украине / Фото: Unsplash

15 сентября в Украине празднуют День войск радиационной химической и биологической защиты Вооруженных сил Украины. Этот праздник был установлен для чествования военных, специализирующихся на защите от радиационных, химических и биологических угроз. Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБО) выполняют важные задачи по поддержке войск во время операций, а также защиты населения от последствий применения оружия массового поражения или аварий на объектах атомной энергетики и химической промышленности. Они занимаются сбором, анализом и выдачей данных об обстановке ХБР, ведением ХБР разведки, дозиметрическим и химическим контролем, деконтаминацией и усилением защиты объектов.

Также 15 сентября День работников леса в Украине. Выпадает на третье воскресенье сентября. Этот профессиональный праздник был установлен Указом Президента Украины от 28 августа 1993 года. Оно чествует работников лесного хозяйства, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Этот день подчеркивает значимость лесов для экономики и экологии страны. Лесное хозяйство играет ключевую роль в сохранении природных ресурсов, защите окружающей среды и обеспечении устойчивого развития. Сотрудники этой отрасли занимаются уходом за лесами, их восстановлением, защитой от пожаров и вредителей, а также рациональным использованием лесных ресурсов.

А еще 15 сентября Международный день демократии. Этот праздник был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году с целью пропаганды и соблюдения принципов демократии. Этот день призван обратить внимание на важность демократии как универсальной ценности, обеспечивающей свободу мысли, равноправие и соблюдение прав человека. Демократия является основой для прозрачных выборов, где каждый гражданин имеет право на волеизъявление.

15 сентября празднуют Всенародный день отца. Выпадает на третье воскресенье сентября. Этот праздник был основан рядом общественных организаций для подчеркивания важности роли отца в семье и обществе. Этот день является честью для родителей, которые играют важную роль в воспитании детей, обеспечении их благополучия и поддержании семейных ценностей. Традиционно в этот день проводятся различные мероприятия, направленные на укрепление семейных связей и повышение осведомленности о важности отцовства.

Также 15 сентября Всемирный день борьбы с лимфомами. Был начат в 2004 году международной организацией – Коалицией лимфомы, объединяющей пациентов из 41 страны. Целью этого дня является привлечение внимания к проблеме лимфом, информирование общества об этой болезни, ее симптомы и методы лечения. Лимфомы – это группа из более чем 30 различных злокачественных образований, поражающих лимфатическую систему, включая лимфоузлы, селезенку, вилочковую железу и костный мозг. Они делятся на два основных типа: лимфома Ходжкина и неходжкинские лимфомы. Раннее выявление и своевременное лечение значительно повышают шансы выздоровления.

А еще 15 сентября Всемирный день афро. Этот праздник был начат 2017 активисткой Мишель де Леон с целью подчеркнуть и отметить натуральные прически чернокожего сообщества и людей смешанной расы. Этот день направлен на борьбу с дискриминацией по афро-волосам и повышение осведомленности о его культурном значении. Всемирный день афро поддерживается Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и включает в себя различные мероприятия в школах, учебных заведениях и общинах.

15 сентября празднуют Международный день точки. Этот праздник был начат в 2009 году на основе книги "Точка" английского писателя и художника Питера Г. Рейнольдса. Книга рассказывает историю девочки по имени Вашти, которая, считая, что не умеет рисовать, просто ставила точки на бумаге. Ее учительница поддержала ее, и это помогло Ваште раскрыть свой творческий потенциал. Эта история стала символом веры в свои силы и важности поддержки в развитии талантов.

Также 15 сентября День рождения Гринпис. Эта дата связана с произошедшим в 1971 году, когда группа активистов отправилась на судне из Ванкувера, чтобы протестовать против ядерных испытаний у острова Амчитка на Аляске. Эта акция стала началом создания организации, впоследствии получившей название Greenpeace. Гринпис является независимой экологической организацией, которая использует ненасильственные методы для привлечения внимания к экологическим проблемам и защите окружающей среды. Организация финансируется исключительно за счет взносов и пожертвований от приверженцев и принципиально не принимает финансовую помощь от правительств или корпораций.