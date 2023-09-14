Какой завтра, 15 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

15 сентября 2023 года — пятница. 569-й день войны в Украине.

Какой завтра, 15 сентября, церковный праздник

15 сентября в церковном календаре – день памяти великомученика Никиты Готфского. Он принял крещение и стал проповедовать христианство среди своих соплеменников готфов. Никита не раз открывал в грехах правителя Атанариха, поддерживавшего язычество. За это его наконец арестовали, подвергли пыткам. Язычники пытались заставить Никиту отречься от Господа, но потерпели поражение. В конце концов мужчину приговорили к смерти из-за сожжения. Однако Бог защитил тело проповедника. Позже мощи великомученика Никиты перенесли в Константинополь.

Что запрещено делать в этот день

Лучше отложить нововведение или серьезную работу.

Не рекомендуется в этот день убирать дома.

Запрещено играть свадьбу, стричь волосы.

Народные приметы и традиции на 15 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утки в пруду ныряют — ждите дождя;

в лесу много муравейников – зима будет холодной;

идет дождь — весна будет сырой и поздней;

погода ясная погода — день будет ветреным;

высоко летят гуси – весной будет полноводие;

гуси прячут под крыло клюв – зима будет ранней, если плещутся в воде – ждите потепления;

гуси поднимают лапы — придут холода.

15 сентября высоко летят гуси — весной будет полноводие. / Фото: Pexels

В этот день собирали репу. А вот другие корнеплоды пытались убрать немного раньше. Утром ожидались сильные заморозки. Из репы часто готовили разные блюда. Было создано множество народных рассказов и сказок, в которых использовалась репа. В народе день был принят называть Гусятником. Поскольку именно в этот период начинали резать гусей, которых все лето откармливали на зиму.

Погода на 15 сентября

Завтра, 15 сентября, в Киеве облачно, ночью ослабеющий до утра дождь, но прекратится лишь ближе к вечеру. Во Львове ясно, без осадков. В Харькове пасмурно, ночью и утром без осадков, во второй половине дня сильный дождь, который к вечеру должен закончиться. В Одессе ясно ко второй половине дня, когда небо покроется облаками, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +18 днем и +16 ночью. Во Львове +20 днем и +12 ночью. В Харькове +16 днем и +13 ночью. В Одессе +25 днем и +20 ночью.

Памятные даты 15 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 сентября:

533 год — армия Восточной Римской империи входит в Карфаген;

1697 год — Августа II коронуют как Короля Речи Посполитой;

1821 год — испанские колонии Гватемала, Гондурас, Коста-Рика и Сальвадор провозглашают свою независимость;

1874 год — в Берне открывается международный почтовый конгресс, на котором был подписываемый договор о создании Всемирного почтового союза;

1893 год — в Джерси-Сити (США) начинает выходить газета "Свобода" — первое украиноязычное издание в США;

1916 год — впервые в истории во время боевых действий применили танки;

1917 год — выходит первый номер журнала Форбс;

1941 год — в Берлине заключили в тюрьму Степана Бандеру и Ярослава Стецька;

1944 год — в Киеве открывают обновленный Государственный музей западного и восточного искусств (ныне Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко);

1971 год — в Ванкувере создают экологическую организацию "Гринпис";

1991 год — в Киеве на площади Богдана Хмельницкого проходит Всеукраинское народное вече в поддержку Акта о государственной независимости Украины, а Верховная Рада Украины отменяет постановление Севастопольского городского совета о российском статусе города;

1994 год — Украина присоединяется к Конвенции "Об "отмывании", поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем";

2000 год — в Сиднее проходит церемония открытия XXVII Летних Олимпийских игр;

2008 год — банкротство "Lehman Brothers".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 сентября

Какие завтра именины: Анатолий, Антон, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Демид, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Стефан, Федор, Федосий, Федот, Филипп, Юлиан, Руфина, Серафима.

Талисманом человека, рожденного 15 сентября, является янтарь. Впервые натуральный янтарь описали еще в X веке до н.э. Тогда жрецы Древнего Египта использовали камень органического происхождения для мумификации. Издавна янтарь считали символом вечной молодости.

В этот день родились:

1804 год – украинский историк, филолог, этнограф, ботаник, поэт, первый ректор Киевского университета Михаил Максимович;

1892 год – украинский музыкант, композитор, поэт, капельмейстер Армии УНР Михаил Гайворонский;

1955 год – украинский исследователь и знаток боевых искусств, основатель стиля и Верховный Учитель Боевого гопака Владимир Пилат.

Какой завтра день в Украине и мире

15 сентября День рождения Google / Фото: Pexels

15 сентября в Украине и мире празднуют Международный день демократии. Главная цель этого праздника состоит в том, что привлечь внимание людей, насколько ценны для каждого из нас свобода мысли и соблюдения прав человека. Инициатором создания события стала Генеральная ассамблея ООН, а введен праздник 2007 года. В первый раз демократия как форма правления возникла в старой Греции. Греческий философ Аристотель также выделил в своих трудах монархию и аристократию.

Также 15 сентября Всемирный день борьбы с лимфомами. Впервые событие было проведено в 2004 году по инициативе международной организации Коалиция лимфомы. Главная цель дня — привлечь внимание к людям с таким диагнозом, рассказать больше о болезни, ее симптомах и терапии. Лимфомы — злокачественные образования из клеток иммунного комплекса, поражающих лимфатическую систему (селезенка, лимфатические узлы, костный мозг, вилочковая железа). Впервые об этой болезни написал в 1832 ученый Томас Ходжкин. Его именем даже назвали одну из лимфов в начале XIX века.

А еще 15 сентября День рождения Google. Именно в этот день 1997 двое студентов Стэнфорда подали заявку на регистрацию домена "google.com". Название у них возникло совершенно случайно. Один из них воспроизвел на бумаге математический термин "googol", но совершил ошибку в слове. Есть еще одна версия происхождения названия. За ней она трактуется как "уходить" от соединения двух слов "go" и "ogle".

15 сентября празднуют День свободных денег. В этот день проходит интересный социальный эксперимент, который впервые провели в 2011 году по инициативе сотрудников из Post Growth Institute. Сначала они искали способы привлечь внимание населения к обсуждению финансовой реформы. Дату выбрали не случайно — именно в этот день 2008 года произошло банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers Holdings, который основали еще в 1850 году.

Также 15 сентября День рождения Гринпис. Это самая известная экологическая и природоохранная организация в мире, не имеющая никакого отношения к власти или правительствам. Событие, ставшее первым шагом к созданию организации, произошло в 1971 году, когда небольшая группа энтузиастов отправилась на судне из Ванкувера для того, чтобы сделать мир лучшим местом. Участники группы, впоследствии переименовавшие лодку в GreenPeace, отправились в Амчитку для того, чтобы мирно протестовать против ядерных испытаний.

А еще 15 сентября Международный день точки. Проект был создан благодаря книге "Точка", которую в 2003 году написал английский художник и писатель Питер Г. Рейнолдс. Главным действующим лицом в книге является девочка по имени Вашти, которая просто любила ставить на бумаге точки карандашом, чтобы показать всем, что не умеет рисовать. Но благодаря полученным узорам преподаватели помогли девочке начать путь к победам и сюрпризам.

15 сентября отмечают Всемирный день афро. День был введен благодаря инициативе активистки Мишель де Леон, чтобы подчеркнуть самобытность и уникальность культуры чернокожего сообщества и людей смешанной расы с помощью натуральной прически этих народов. В настоящее время этот праздник проходит при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.