Какой завтра, 15 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 15 января, День рождения Википедии. Верующие чтят память Павла Фивейского. До Нового года остался 351 день.

15 января 2024 года – понедельник. 691-й день войны в Украине.

Какой завтра, 15 января, церковный праздник

15 января в церковном календаре – день памяти Павла Фивейского. Он стал первым христианским монахом-отшельником. Прожил в полном одиночестве 91 год. Родился Павел в Египте. В раннем детстве остался без родителей и был вынужден скрываться от родственников, желавших забрать у него имущество. Нашел тогда приют в небольшой пещере, которую устроил для жизни. Еду Павел получал от птиц, носивших ему финики и хлеб. Сам он проводил все время в молитвах.

Что нельзя делать 15 января

Запрещено выяснять отношения, злословить.

Нельзя оставлять обувь грязной на ночь.

Не стоит осуждать других, обсуждать их жизнь.

Народные приметы и традиции на 15 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: услышать как каркают вороны – к потеплению, а вот если птицы спрятались – придет похолодание;

на окнах мороз нарисовал узоры, как ржаные колосья вниз, урожай будет хорошим;

ветреная погода указывает на влажный год;

защебетали снегуры — ждите смены погоды;

звезды мерцают ночью — до морозов.

15 января защебетали снегуры — ждите смены погоды / Фото: Pexels

Наши предки верили, что в этот день колдуны передают свои умения ученикам, поэтому нужно быть максимально осторожным, ведь молодые маги практикуются. Именно поэтому остерегались порчи. Для этого проводились всевозможные защитные мероприятия. В частности, плевали через плечо и стучали по дереву.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 января

Какие завтра именины: Фома, Юлиан, Варлам, Гаврило, Герасим, Иван, Михаил, Павел, Прохор, Елена.

Талисманом человека, рожденного 15 января является гагат. Загадочный и загадочный камень. Издавна верили, что гагат помогает избавиться от безответной любви и защищает от нечисти.

В этот день родились:

1622 год — французский драматург, актер, театральный деятель Мольер (Жан Батист Поклен);

1871 год – украинский историк, писатель, переводчик, один из организаторов Академии Наук Украины Агатангел Крымский.

Памятные даты 15 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 января:

69 год – Отон становится римским императором;

1559 год — коронация английской королевы Елизаветы I, последней из династии Тюдоров;

1776 год — во Львове выходит первый экземпляр "Gazette de Leopol", первого известного периодического издания на территории Украины;

1790 год — во Франции вводят новое административное разделение (83 департамента);

1797 год — Джон Этерингтон из Лондона впервые в Великобритании начинает продажу в своем магазине нового типа головного убора — цилиндра;

1892 год — в газете "Triangle" в городе Спрингфилд, штат Массачусетс, где возникла игра баскетбол, автор игры доктор Джеймс Нейсмит впервые обнародует 13 правил ее проведения;

1907 год — доктор Ли де Форест, признанный в мире как "отец радио и дед телевидения", получает патент на трехэлектродную вакуумную трубку, устройство, позволяющее превратить радио в практически используемое устройство передачи голоса и музыки;

1943 год — в штате Вирджиния (США) завершают строительство Пентагона — крупнейшего офисного сооружения в мире, в котором базируется Министерство обороны США;

1967 год — в "Лос-Анджелес Мемориал Колизеум" впервые разыграли Супербоул (финальная игра сезона в профессиональном американском футболе);

1970 год — 28-летний полковник Муаммар Каддафи, пришедший к власти в Ливии 1969 года в результате военного переворота и власти короля Идриса, становится премьер-министром страны;

1992 год — Бернерс-Ли Тим, "отец World Wide Web", выпускает веббраузер — программу, позволяющую просматривать ресурсы интернета;

1993 год — в США на телеканале NBC выходит в эфир последняя (2137) серия "Санта-Барбары";

1994 год — в результате проведенного в Туркменистане референдума полномочия главы республики Сапармурата Ниязова продлены с пяти до десяти лет;

2001 год — Джимми Уэйлс и Ларри Сенгер запускают Википедию как один англоязычный раздел на сайте www.wikipedia.com;

2006 год – впервые Президентом Чили становится женщина – Мишель Бачелет;

2009 год – экипаж американского аэробуса А-320 смог спасти от гибели 146 пассажиров, посадив самолет с остановленными двигателями на воду реки Гудзон посреди Нью-Йорка.

Погода на 15 января

Завтра, 15 января, в Киеве будет облачно, небольшой снег с дождем. Во Львове облачно с прояснениями, днем мелкий снег. В Харькове облачно с прояснениями, днем небольшой мокрый снег. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +1 днем и -2 ночью. Во Львове +4 день и 0 ночью. В Харькове 0 днем и -4 ночью. В Одессе +5 днем и -1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

15 января в Украине и мире празднуют День рождения Википедии / Фото: Unsplash

15 января в Украине и мире празднуют День рождения Википедии. В 2000 году Ларри Сенджер и Джимми Уэллс создали англоязычный интернет-ресурс Нупедию. Для этого сайта энциклопедические статьи писали только эксперты-ученые, а позже все материалы еще и тщательно рецензировались. Авторы Нупедии хотели создать энциклопедию с контентом высочайшего качества, поэтому он прибавлялся довольно медленно. 15 января 2001 г. авторы Нупедии решили ускорить его. Они открыли параллельный проект, названный Википедией. В нем статьи могли редактировать все пользователи. Ресурс быстро набирал популярность, а Нупедия свои позиции теряла. В 2003 году последняя прекратила свое существование.

Также 15 января День Мартина Лютера Кинга. Третий понедельник января в США традиционно выходной день, ведь здесь отмечают День Мартина Лютера Кинга — борца за права афроамериканцев. Закон об этом празднике был подписан еще в 1983 году, но впервые был проведен только через три года. Долгое время событие имело разное наименование в разных штатах. Только в 2000 году день стал национальным праздником.