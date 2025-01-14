Какой завтра, 15 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

15 января 2025 года – среда. 1057-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

15 января в церковном календаре – день памяти святых преподобных Павла Тивейского и Иоанна Кущника. Павел Тивейский, известный также как Павел Фивейский (228-341 гг.), был раннехристианским подвижником, уединившимся в пустыне Египта, став одним из первых христианских отшельников. Его жизнь и подвиги описал Святой Иероним в своем труде "Жизнь Павла". Иоанн Кущник, или Иван Хризостом (347-407 гг.), был великим проповедником и учителем христианства. Он получил свое прозвище "Кущник", поскольку проводил значительное время в уединенных местах, живя под открытым небом или в небольших кустах.

Что нельзя делать 15 января

Не следует обсуждать чужую жизнь, осуждать других.

Нельзя злословить, ругаться, ругаться.

Запрещается на ночь оставлять обувь грязной.

Народные приметы и традиции на 15 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ночью мерцают звезды — ждите сильных морозов;

каркают вороны — придет потепление;

ветрено — год будет влажным;

снегири щебечут — погода изменится.

Среди наших предков было поверье, что именно в этот день колдуны и ведьмы передают свои знания ученикам. Поэтому существовали разнообразные ритуалы, чтобы защититься от сглаза.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 января

Какие завтра именины: Гаврила, Иван, Михаил, Павел, Елена.

Талисманом человека, рожденного 15 января, является гагат. Камень, оказывающий болеутоляющее действие. Гагат издавна используется для нейтрализации отрицательной энергетики.

В этот день родились:

1871 год — украинский историк, писатель, переводчик, один из организаторов Академии Наук Украины (1918) Агатангел Крымский;

1899 год — украинский писатель Леонид Чернов;

1994 год — солдат Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (2024, посмертно) Василий Гукало.

Памятные даты 15 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 января:

69 год — Отон становится римским императором;

1559 год — происходит коронация английской королевы Елизаветы I, последней из династии Тюдоров;

1776 год — во Львове выходит первый экземпляр "Gazette de Leopol", первого известного периодического издания на территории Украины;

1790 год — во Франции вводят новое административное разделение (83 департамента);

1797 год — Джон Этерингтон из Лондона впервые в Великобритании начинает продажу в своем магазине нового типа головного убора — цилиндра;

1892 год — в газете "Triangle" в городе Спрингфилд, штат Массачусетс, где возникла игра баскетбол, автор игры доктор Джеймс Нейсмит впервые обнародует 13 правил ее проведения;

1907 год — доктор Ли де Форест, признанный в мире как "отец радио и дед телевидения", получает патент на трехэлектродную вакуумную трубку, устройство, позволяющее превратить радио в практически используемое устройство передачи голоса и музыки;

1919 год — после провала вооруженного коммунистического восстания в Берлине правительственные войска схватывают и без суда казнят инициаторов восстания, основателей немецкой Компартии 48-летних Карла Либкнехта и Розу Люксембург;

1943 год — в штате Вирджиния (США) завершают строительство Пентагона — крупнейшего офисного сооружения в мире, в котором базируется Министерство обороны США;

1967 год — в "Лос-Анджелес Мемориал Колизеум" впервые разыгрывают Супербоул (финальная игра сезона в профессиональном американском футболе);

1970 год — 28-летний полковник Муаммар Каддафи, приходящий к власти в Ливии в 1969 г. в результате военного переворота и власти короля Идриса, становится премьер-министром страны;

1992 год — Бернерс-Ли Тим, "отец World Wide Web", выпускает веббраузер — программу, позволяющую просматривать ресурсы интернета;

1993 год — в США на телеканале NBC выходит в эфир последняя (2137) серия "Санта-Барбары";

1994 год — в результате проведенного в Туркменистане референдума полномочия главы республики Сапармурата Ниязова продлены с пяти до десяти лет;

2001 год — Джимми Уэйлс и Ларри Сенгер запускают Википедию как один англоязычный раздел на сайте www.wikipedia.com;

2006 год — впервые Президентом Чили становится женщина – Мишель Бачелет;

2009 год — экипаж американского аэробуса А-320 смог спасти от гибели 146 пассажиров, посадив самолет с остановленными двигателями на воду реки Гудзон посреди Нью-Йорка.

Погода на 15 января

Завтра, 15 января, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове пасмурно, утром будет снег, но снег ослабеет до второй половины дня и закончится вечером. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе ясная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — 0 днем и -1 ночью. Во Львове — 0 днем и -2 ночью. В Харькове — +1 день и -2 ночью. В Одессе — +2 днем и -3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

15 января в Украине и мире празднуют День рождения Википедии. Именно в этот день 2001 была запущена англоязычная версия проекта Википедия. Его основателями являются Джимми Уэйлс и Ларри Сенгер. Название "Википедия" происходит от сочетания слов "вики" (что означает "быстрый" в гавайском языке) и "энциклопедия". Википедия стала одной из самых больших бесплатных онлайн-энциклопедий, которая развивается благодаря вкладам добровольцев со всего мира. На сегодняшний день она содержит статьи на сотнях языков, включая украинский, который был запущен в январе 2004 года. Каждый год в этот день отмечают вклад сообщества редакторов, работающих над развитием и поддержкой Википедии, а также обсуждают важность свободного доступа к знаниям.

Также 15 января День музейного селфи. Это ежегодное событие, которое проходит в третью среду января. В этот день посетители музеев по всему миру фотографируются на фоне экспонатов и делятся своими снимками в социальных сетях с хештегом #MuseumSelfie. Эта инициатива была начата в 2014 году британским культурным блоггером Мар Диксон для того, чтобы поощрить людей чаще посещать музеи и популяризировать культурное наследие. Идея состоит в том, чтобы сделать музеи более доступными и привлекательными, особенно для молодежи, и побуждать их делиться своими впечатлениями.

А еще 15 января День международного признания Республики Хорватия и День мирной реинтеграции хорватского Дунайского региона. Они символизируют ключевые события на пути независимости и территориальной целостности страны. Хорватия провозгласила независимость от Югославии 25 июня 1991 года, но из-за давления международного сообщества временно приостановила это решение на три месяца, чтобы разрешить переговоры. В то же время на территории Хорватии продолжалась война за независимость. Этот день символизирует успех мирного урегулирования конфликта без военного вмешательства, что послужило примером для других постконфликтных регионов мира.