Какой праздник 15 января 2026 года

15 января 2026 года — четверг. 1421-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

15 января верующие празднуют День памяти святых преподобных Павла Тивейского и Ивана Кущника

Завтра, 15 января, верующие празднуют День памяти святых преподобных Павла Тивейского и Иоанна Кущника. Преподобный Павел Тивейский — первый известный христианский отшельник, живший в III–IV веке, посвятил себя молитве и суровой аскезе. Его считают примером духовного подвига и терпения. Преподобный Иоанн Кущник — также известный аскет, обитавший в зарослях и кустах, проводя жизнь в посте и молитве. Его подвиг символизирует уединение и духовную борьбу.

15 января в Украине празднуют День Управления государственной охраны Украины

15 января в Украине празднуют День Управления государственной охраны Украины. Новый профессиональный праздник, установленный в Украине указом президента Владимира Зеленского. Этот день посвящен службе Управления государственной охраны Украины (УГО) — государственному правоохранительному органу, который подчиняется президенту и отвечает за безопасность определенных законом органов власти, высших должностных лиц Украины, а также обеспечение безопасности во время визитов иностранных делегаций и международных представителей.

15 января День рождения Википедии

Также 15 января День рождения Википедии. День посвящен созданию первой статьи англоязычной Википедии в 2001 году. Википедия — это бесплатная онлайн-энциклопедия, которая создается добровольцами со всего мира. Ее уникальность в том, что любой может дополнять, редактировать и обновлять информацию, делая знания доступными для миллиардов людей.

15 января День Alpha Kappa Alpha

А еще 15 января День Alpha Kappa Alpha. Этот день отмечает историю, достижения и вклад AKA в общественную жизнь, особенно в образование, общественную службу, социальные программы и лидерство женщин. Организация направлена на поддержку молодежи, продвижение образования, здравоохранения, активизм и служение обществу — а ее члены, например Камала Харрис, внесли значительный вклад в политику, культуру и общественное развитие.