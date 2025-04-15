Какой праздник 16 апреля 2025 года / © ТСН

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16 апреля 2025 года — среда. 1148-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 16 апреля, верующие празднуют день памяти святых мучениц Агафьи, Ирины и Хионии. Они пострадали за христианскую веру в городе Аквилее (на территории современной Италии) во время жестоких гонений за императора Диоклетиана в конце III — начале IV века. По преданию, они были сестрами или, по крайней мере, духовно родственными девами, избравшими путь целомудрия, молитвы и верного служения Господу.

В то время, когда исповедание христианства строго каралось, Агафья, Ирина и Хиония открыто отказались принести жертву языческим божествам, демонстрируя непоколебимую преданность Христу. За это они были арестованы и приведены на суд. Несмотря на жестокую пытку и угрозу смерти, они твердо держались своей веры.

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Хионию и Агафью казнили первыми — они были сожжены заживо. Ирина некоторое время оставалась в тюрьме. Власть несколько раз пыталась заставить ее отречься от веры, однако она осталась верна Христу. В конце концов и она приняла мученическую смерть.

Что нельзя делать 16 апреля

Запрещается ссориться, желать зла — ссоры, обиды или дурные мысли могли “откликнуться” в жизни.

Не следует устраивать громкие развлечения — громкие гуляния, забавы и другие развлекательные мероприятия не уместны.

Нельзя копать землю, сеять или заниматься тяжелым домашним трудом.

Народные приметы и традиции на 16 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

если утром туман — будет щедрое урожайное лето, особенно на хлеб;

ветер на Агафью, Ирину и Хионию — лето будет бурным, с частыми грозами;

дождь в этот день — к хорошему урожаю ягод и грибов;

ясный закат 16 апреля — к продолжительной сухой погоде;

если на небе много звезд вечером — будет урожай горохом и гречихой;

если еще лежит снег или выпадет внезапно — весна будет затяжной, лето придет поздно;

если на деревьях почки уже набухли — скоро придет настоящее тепло.

16 апреля на деревьях почки уже набухли — скоро придет настоящее тепло / © unsplash.com

В народные 16 апреля носило название Ирина Рассадница или Никита Водораздел. Название “Расадница” — от слова “рассада”, то есть это период, когда начинают активно заниматься садоводством: готовят грядки, сеют капусту, помидоры, другие овощи для пересадки в открытый грунт.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 апреля

Какие завтра именины: Леонид, Михаил, Павел, Ника, Василиса, Галина, Ирина.

Талисманом человека, рожденного 16 апреля является оникс. Это одна из форм кварца, издавна считавшаяся не просто минералом, а источником мощной магии. Люди верили, что этот камень обладает способностью пробуждать внутреннюю силу, решительность и властность, поэтому его называли оберегом настоящих лидеров.

В этот день родились:

1841 год — Кристина Алчевская, украинская педагогиня, организатор народного образования;

1882 год — Юрий Глушко, украинский общественный и политический деятель, один из организаторов украинской национально-культурной и общественной жизни на Зеленом Клине;

1926 год — Борис Возницкий, украинский искусствовед, меценат, директор Львовской галереи искусств, президент Украинского национального комитета Международного совета музеев, Герой Украины.

Памятные даты 16 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 апреля:

1178 г. до н.э. — Над Землей произошло полное солнечное затмение, и, по астрономическим вычислениям, именно в этот день легендарный Одиссей завершил свою длинную 20-летнюю одиссею, вернувшись домой на Итаку после Троянской войны;

73 год — Римские войска захватили крепость Масада, что стало символическим концом еврейского восстания против римского владычества в Иудее;

1346 год — Стефан Душан торжественно провозгласил создание Сербского царства, основав новую эпоху в истории Балкан;

1574 год — На украинских землях впервые документально зафиксировано упоминание о вертепе — народной форме театрального действа, которая со временем станет частью рождественской традиции;

1632 год — Рождение одного из первых высших образовательных учреждений в Восточной Европе — основание Киево-Могилянской академии, что играет ключевую роль в формировании украинской интеллигенции;

1705 год — Английская королева Анна присвоила Исааку Ньютону рыцарское звание — впервые в истории Британии ученый получил такую честь именно за свои научные достижения;

1848 год — Император Фердинанд I подписал исторический патент об отмене барщины в Галиции — впервые на территории империи были юридически ликвидированы феодальные повинности;

1871 год — Принята Конституция новой Германской империи, а Берлин провозглашен ее официальной столицей — документ оставался в силе до 1919 года;

1912 год — Англичанка Гарриет Квимби вошла в историю авиации как первая женщина, самостоятельно перелетевшая Ла-Манш на самолете;

1922 год — У Рапалло подписан договор, восстановивший дипломатические связи между Германией и советской Россией — важный геополитический шаг в межвоенный период;

1936 год — Во Львове развернулись массовые акции протеста рабочих против польского правительства — одно из выразительных проявлений социального беспокойства того времени;

1945 год — Трагедия в Балтийском море: советская подлодка Л-3 торпедировала немецкое судно “Гойя”, на борту которого находились тысячи беженцев. Погибли около 7000 человек;

1947 год — Американский финансист Бернард Барух впервые употребил термин “холодная война”, очертив новую реальность напряженных отношений между СССР и США;

1995 год — Украина стала первой из стран бывшего СССР, которая получила собственный международный телефонный код — “380”, что символизировало ее выход в глобальное пространство;

2000 год — Состоялся всеукраинский референдум, на котором большинство граждан поддержали реформу Верховной Рады: сокращение числа депутатов, отмена их неприкосновенности и расширение полномочий президента на роспуск парламента;

2000 год — Георгий Гонгадзе вместе с Еленой Притулой создали “Українску правду” — первое украиноязычное интернет-издание, которое стало символом независимой журналистики в стране;

2003 год — Заключен Афинский договор, согласно которому к Европейскому Союзу присоединились сразу 10 новых государств: Мальта, Кипр, Словения, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Документ вступил в силу с 1 мая 2004 года.

Какой завтра праздник в Украине и мире

16 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день голоса / © unsplash.com

16 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день голоса. Это день, посвященный нашему главному инструменту общения, эмоций, вдохновения и влияния — голосу. Это не просто о пении или ораторском искусстве. Это о заботе о голосе, об осознании его силы, хрупкости и незаменимости в повседневной жизни. Мы ведь говорим, поем, смеемся, кричим, шепчем — и все это благодаря голосу. Он не только часть нас. Он передает настроение, внутреннее состояние, характер, а иногда даже кричит о болезнях, еще до того, как мы заметим другие симптомы.

Также 16 апреля День осведомленности о стрессе. Это день, когда мы останавливаемся и осознаем, как стресс может влиять на каждого из нас и чему важно учиться справляться с ним. Стресс — это неотъемлемая часть нашей жизни, ведь мы все сталкивались с ним в разных ситуациях. Он может возникать из-за работы, семейных проблем, финансовых трудностей или даже социальных проблем. Важно понимать, что стресс может быть как полезным, когда мобилизует наши силы для достижения цели, так и вредным, если он выходит из-под контроля и разрушает наше здоровье.

А еще 16 апреля День спасения слона. Он стремится обратить внимание на необходимость защиты слонов, которые сталкиваются с многочисленными угрозами. Этот день создан для того, чтобы информировать людей о проблемах, которые встают перед слонами, и отметить важность их сохранения в дикой природе. Слоны — не просто огромные и впечатляющие животные, они также играют важную роль в поддержке экосистем. Они помогают сохранять здоровье лесов и саванн, распространяя семена, создавая пути для других животных и поддерживая равновесие в природе. Однако слоны сталкиваются с многочисленными опасностями из-за деятельности человека.