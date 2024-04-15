Какой завтра, 16 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 16 апреля, Всемирный день голоса. Верующие чтят память мучениц Агапии, Ирины и Хионии. До Нового года осталось 259 дней.

16 апреля 2024 года — вторник. 783-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

16 апреля в церковном календаре — день памяти мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Они были тремя сестрами, жившими в III веке в Италии, в окрестностях города Аквилеи. В раннем детстве остались сиротами и воспитывались в любви к Господу. Всем юношам девушки отказывали, ведь хотели посвятить свою жизнь Богу. Узнал о неприступности сестер император и приказал им ехать с ним в Македонию, чтобы там найти невест. Но девушки стояли на своем. Тогда сестер решили казнить. Двое старших сожгли на огне, а младшую застрелил охранник, когда она пыталась скрыться.

Что нельзя делать 16 апреля

Запрещается пить алкоголь.

Нельзя брать или давать деньги взаймы.

Не стоит веселиться, петь и плясать.

Народные приметы и традиции на 16 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: насколько много уже выросло подорожника, столь богат будет урожай;

слышен гром — хлеб хорошо уродит;

проливной дождь — к жаркой погоде летом;

ветрено и прохладно — таким следует ожидать и лето.

16 апреля ветрено и прохладно – таким следует ожидать и лето / Фото: pixabay.com

В этот день в старину шли в садик, чтобы там начать наводить порядок. В частности, уже белили деревья. А огородники высаживали рассаду капусты и огурцов.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 апреля

Какие завтра именины: Леонид, Ирина, Галина.

Талисманом человека, рожденного 16 апреля, является оникс. Одна из разновидностей кварца. Издавна ониксы наделялись особыми магическими свойствами. В частности верили, что это камень настоящего лидера.

В этот день родились:

1841 год – украинский педагог, организатор народного образования Кристина Алчевская;

1882 год – украинский общественный и политический деятель, один из организаторов украинской национально-культурной и общественной жизни на Зеленом Клине Юрий Глушко;

1926 год – украинский искусствовед, меценат, директор Львовской галереи искусств, президент Украинского национального комитета Международного совета музеев, Герой Украины Борис Возницкий.

Памятные даты 16 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 апреля:

1178 г. до н. е. — полное солнечное затмение, по подсчетам ученых Одиссей возвращается в Итаку после 20-летнего похода с Троянской войны;

73 год — римляне захватывают иудейскую крепость Масада;

1346 год — Стефан Душан провозглашает основание Сербской империи;

1574 год – первое документальное упоминание о вертепе на украинских землях, записанное в Заславскую замковую книгу;

1632 год — основывают Киево-Могилянскую академию;

1705 год — английская королева Анна посвящает Исаака Ньютона в рыцари – это первое в английской истории звание рыцаря, пожалованное за научные заслуги;

1848 год — император Фердинанд I подписывает патент "О сносе всякой роботизны и других подданских повинностей в Галичине", которым раньше в империи отменяет барщину;

1871 год — принимают конституцию Германской империи, действовавшую до 1919 года;

1912 год — англичанка Гарриет Квимби становится первой женщиной, перелетевшей Ла-Манш самолетом;

1936 год — во Львове начинаются массовые политические выступления рабочих города против правительства Польши;

2000 год — на референдуме большинство жителей Украины поддерживают идею сокращения общего количества народных депутатов Украины от 450 до 300, лишение их неприкосновенности и право президента на роспуск парламента;

2000 год — Георгий Гонгадзе и Елена Притула основывают "Украинскую правду", первое украиноязычное интернет-издание;

2003 год — подписывают Афинский договор, согласно которому 10 новых стран становятся членами ЕС: Мальта, Кипр, Словения, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия и Венгрия (вступил в силу 1 мая 2004 года).

Погода на 16 апреля

Завтра, 16 апреля, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, ночной дождь закончится до утра, но вечером он начнется снова. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +17 днем и +11 ночью. Во Львове — +14 днем и +9 ночью. В Харькове — +21 день и +10 ночью. В Одессе — +24 днем и +14 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

16 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день голоса / Фото: pixabay.com

16 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день голоса. Праздник был создан, чтобы подчеркнуть бесценное значение голоса в жизни человека, привлечь внимание к проблемам, связанным со здоровьем. Следует отметить, что сила воздействия на голову очень велика. Даже само слово "голос" имеет несколько значений. Мы часто можем услышать о таких понятиях, как "голос души" или "голос совести".

Начинается голос в легких, которые во время выдоха создают поток воздуха в трахее и гортани. В гортани расположены голосовые связки, которые прикреплены к самому большому гортанному хрящу (кадыку). Когда между ними проходит воздух, они вибрируют, чем создается звук. Его частота зависит от силы вибрации.

Также 16 апреля День осведомленности о стрессе. Следует отметить, что стрессовое состояние отрицательно сказывается на общем здоровье человека. Почти все болезни вызваны стрессом. Психологическое напряжение, конечно, нужно нашему организму, чтобы мозг работал качественно, но только в малых дозах. Если же стресс человек испытывает постоянно, то состояние его здоровья значительно ухудшается, а жизнь становится тяжелой.

А еще 16 апреля празднуют День Чарли Чаплина. Именно в этот день 1889 родился легендарный актер черно-белого кино, режиссер Чарли Чаплин. Его все считают трогательным художником, талантливо владеющим актерской игрой, не употребляя при этом слов. Чаплина относят к списку самых успешных комиков, ведь он умел успешно комбинировать юмор и трагизм.

16 апреля Всемирный день точки с запятой. Событие было начато Эми Блеуэлл 2016 года, после того как ее отец покончил жизнь самоубийством. Поэтому девушка решила создать особый проект "Точка с запятой", который помогает людям предотвратить суицид в сложных жизненных ситуациях.