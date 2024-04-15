Какой завтра, 16 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 16 апреля, Всемирный день голоса. Верующие чтят память мучениц Агапии, Ирины и Хионии. До Нового года осталось 259 дней.
16 апреля 2024 года — вторник. 783-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
16 апреля в церковном календаре — день памяти мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Они были тремя сестрами, жившими в III веке в Италии, в окрестностях города Аквилеи. В раннем детстве остались сиротами и воспитывались в любви к Господу. Всем юношам девушки отказывали, ведь хотели посвятить свою жизнь Богу. Узнал о неприступности сестер император и приказал им ехать с ним в Македонию, чтобы там найти невест. Но девушки стояли на своем. Тогда сестер решили казнить. Двое старших сожгли на огне, а младшую застрелил охранник, когда она пыталась скрыться.
Что нельзя делать 16 апреля
- Запрещается пить алкоголь.
- Нельзя брать или давать деньги взаймы.
- Не стоит веселиться, петь и плясать.
Народные приметы и традиции на 16 апреля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: насколько много уже выросло подорожника, столь богат будет урожай;
- слышен гром — хлеб хорошо уродит;
- проливной дождь — к жаркой погоде летом;
- ветрено и прохладно — таким следует ожидать и лето.
В этот день в старину шли в садик, чтобы там начать наводить порядок. В частности, уже белили деревья. А огородники высаживали рассаду капусты и огурцов.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 апреля
Какие завтра именины: Леонид, Ирина, Галина.
Талисманом человека, рожденного 16 апреля, является оникс. Одна из разновидностей кварца. Издавна ониксы наделялись особыми магическими свойствами. В частности верили, что это камень настоящего лидера.
В этот день родились:
- 1841 год – украинский педагог, организатор народного образования Кристина Алчевская;
- 1882 год – украинский общественный и политический деятель, один из организаторов украинской национально-культурной и общественной жизни на Зеленом Клине Юрий Глушко;
- 1926 год – украинский искусствовед, меценат, директор Львовской галереи искусств, президент Украинского национального комитета Международного совета музеев, Герой Украины Борис Возницкий.
Памятные даты 16 апреля
Календарь важных событий в Украине и мире за 16 апреля:
- 1178 г. до н. е. — полное солнечное затмение, по подсчетам ученых Одиссей возвращается в Итаку после 20-летнего похода с Троянской войны;
- 73 год — римляне захватывают иудейскую крепость Масада;
- 1346 год — Стефан Душан провозглашает основание Сербской империи;
- 1574 год – первое документальное упоминание о вертепе на украинских землях, записанное в Заславскую замковую книгу;
- 1632 год — основывают Киево-Могилянскую академию;
- 1705 год — английская королева Анна посвящает Исаака Ньютона в рыцари – это первое в английской истории звание рыцаря, пожалованное за научные заслуги;
- 1848 год — император Фердинанд I подписывает патент "О сносе всякой роботизны и других подданских повинностей в Галичине", которым раньше в империи отменяет барщину;
- 1871 год — принимают конституцию Германской империи, действовавшую до 1919 года;
- 1912 год — англичанка Гарриет Квимби становится первой женщиной, перелетевшей Ла-Манш самолетом;
- 1936 год — во Львове начинаются массовые политические выступления рабочих города против правительства Польши;
- 2000 год — на референдуме большинство жителей Украины поддерживают идею сокращения общего количества народных депутатов Украины от 450 до 300, лишение их неприкосновенности и право президента на роспуск парламента;
- 2000 год — Георгий Гонгадзе и Елена Притула основывают "Украинскую правду", первое украиноязычное интернет-издание;
- 2003 год — подписывают Афинский договор, согласно которому 10 новых стран становятся членами ЕС: Мальта, Кипр, Словения, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия и Венгрия (вступил в силу 1 мая 2004 года).
Погода на 16 апреля
Завтра, 16 апреля, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, ночной дождь закончится до утра, но вечером он начнется снова. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе облачно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве — +17 днем и +11 ночью. Во Львове — +14 днем и +9 ночью. В Харькове — +21 день и +10 ночью. В Одессе — +24 днем и +14 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
16 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день голоса. Праздник был создан, чтобы подчеркнуть бесценное значение голоса в жизни человека, привлечь внимание к проблемам, связанным со здоровьем. Следует отметить, что сила воздействия на голову очень велика. Даже само слово "голос" имеет несколько значений. Мы часто можем услышать о таких понятиях, как "голос души" или "голос совести".
Начинается голос в легких, которые во время выдоха создают поток воздуха в трахее и гортани. В гортани расположены голосовые связки, которые прикреплены к самому большому гортанному хрящу (кадыку). Когда между ними проходит воздух, они вибрируют, чем создается звук. Его частота зависит от силы вибрации.
Также 16 апреля День осведомленности о стрессе. Следует отметить, что стрессовое состояние отрицательно сказывается на общем здоровье человека. Почти все болезни вызваны стрессом. Психологическое напряжение, конечно, нужно нашему организму, чтобы мозг работал качественно, но только в малых дозах. Если же стресс человек испытывает постоянно, то состояние его здоровья значительно ухудшается, а жизнь становится тяжелой.
А еще 16 апреля празднуют День Чарли Чаплина. Именно в этот день 1889 родился легендарный актер черно-белого кино, режиссер Чарли Чаплин. Его все считают трогательным художником, талантливо владеющим актерской игрой, не употребляя при этом слов. Чаплина относят к списку самых успешных комиков, ведь он умел успешно комбинировать юмор и трагизм.
16 апреля Всемирный день точки с запятой. Событие было начато Эми Блеуэлл 2016 года, после того как ее отец покончил жизнь самоубийством. Поэтому девушка решила создать особый проект "Точка с запятой", который помогает людям предотвратить суицид в сложных жизненных ситуациях.