Какой завтра, 16 апреля, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Завтра, 16 апреля, Всемирный день голоса. Верующие чтят память святых мучениц дев Агапии, Ирины и Хионии. До Нового года осталось 260 дней.
16 апреля 2026 года — четверг. 1512-й день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 16 апреля, верующие празднуют День памяти святых мучениц дев Агапии, Ирины и Хионии. Они были сестрами или духовно близкими подругами и с юности посвятили себя христианской жизни — молитве, посту и добрым делам. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане их арестовали за отказ принести жертву языческим богам. Святых подвергли допросам и пыткам, но они твердо остались в вере. По преданию, их бросили в огонь, и они приняли мученическую смерть, не отрекшись от Христа.
16 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день голоса. Его цель — привлечь внимание к значению голоса как главного инструмента общения, профессиональной деятельности и творчества, а также к профилактике заболеваний голосового аппарата. Праздник начался в конце 1990-х годов по инициативе врачей-отоларингологов и фониатров, которые хотели повысить осведомленность о здоровье гортани и голосовых связях.
Также 16 апреля День осведомленности о стрессе. Главный акцент — научиться распознавать стресс на ранних этапах и не игнорировать сигналы организма, а также формировать здоровые привычки восстановления. В этот день проводят лекции и вебинары о психическом здоровье, практиках релаксации, медитации, дыхательных упражнениях, консультациях психологов.
А еще 16 апреля Всемирный день точки с запятой. Символ точки с запятой выбран не случайно: в письме она означает паузу, но не конец предложения. Так же в жизни она символизирует идею, что история человека «не кончается», даже после тяжелых периодов. Этот день связывают с движением Project Semicolon, возникшим как инициатива поддержки ментального здоровья и профилактики самоубийств. Люди по всему миру используют «;» как знак солидарности и надежды.