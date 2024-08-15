Какой завтра, 16 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 16 августа, Всемирный день воздушных змеев. Верующие празднуют Нерукотворный образ Господа Нашего Иисуса Христа. До Нового года осталось 137 дней.

16 августа 2024 года – пятница. 905-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

16 августа в церковном календаре – Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа. Святое Лицо или Спас Нерукотворный является одним из наиболее почитаемых иконических образов в христианстве. Согласно традиции, этот образ явился чудесным образом, без участия человеческих рук, на холсте или ткани, на которой Иисус вытер лицо.

Этот образ ассоциируется с несколькими разными легендами. Наиболее известная из них рассказывает о короле Эдессе (сейчас этот город Шанлиурфа в Турции) Авгаре V, который был болен проказой. Он послал своего посланника к Иисусу, прося об исцелении. Согласно этой легенде, Иисус вытер лицо платком, и на ткани остался его образ. Эта ткань была принесена Авгару, который, увидев ее, исцелился.

Что нельзя делать 16 августа

Не следует долго смотреть в зеркало.

Нельзя планировать сватовство или свадьбу.

Лучше не ходить на могилы и не вспоминать черта.

Народные приметы и традиции на 16 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: хорошая погода до ранней весны;

птицы уже улетели в теплые края — скоро похолодает;

журавли улетели на Юг — в Покров ждите мороз;

солнце за облако садится – ждите непогоды в ближайшие дни.

16 августа журавли улетели на Юг — в Покров ждите мороз / Фото: pixabay.com

Крестьяне активно делали домашние заготовки на зиму. А чтобы они не испортились и были вкусными, обходили кладбище в этот день. Также работали в поле, удобряя почву и собирая урожай.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 августа

Какие завтра именины: Александр, Иван, Степан, Яков, Анна.

Талисманом человека, рожденного 16 августа является цитрин. Обладает неповторимым оттенком золота. В древности верили, что цитрин является символом процветания и богатства.

В этот день родились:

1950 год – украинский скульптор, художник, который последние годы жизни провел в США Василий Федорук;

1962 год — украинский прозаик, поэт, культуролог, автор концептуального журнального проекта "Четверг" Юрий Издрык;

1978 год – украинская художница Адриана Галецкая.

Памятные даты 16 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 августа:

1649 год — 50-тысячная армия Богдана Хмельницкого побеждает 60-тысячную армию Речи Посполитой короля Яна-Казимира под Зборовом;

1788 год — министр финансов Королевства Франции Л. де Бриен объявляет государство банкротом;

1804 год — в Булонском лесу проходит первое награждение орденом Почетного легиона;

1914 год — Главный украинский совет обнародует манифест к украинскому народу по поводу Первой мировой войны с призывом бороться за освобождение Украины;

1925 год — проходит премьера фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка";

1960 год — Кипр провозглашает независимость;

1960 год – основывают Международную академию астронавтики;

1972 год — в Торонто открывается Национальная выставка, на которой впервые для западного мира были представлены производители Китая;

1985 год — Мадонна выходит замуж за актера Шона Пенна;

1995 год — большинство населения Бермудских островов на референдуме голосует против независимости и сохранения статуса британской колонии.

Погода на 16 августа

Завтра, 16 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, днем возможна гроза. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +29 днем и +16 ночью. Во Львове +26 днем и +18 ночью. В Харькове +27 днем и +14 ночью. В Одессе +28 днем и +21 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

16 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день воздушных змеев / Фото: pixabay.com

16 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день воздушных змеев. Этот праздник посвящен воздушным змеям, которые являются одними из старейших летательных аппаратов, которые использовались людьми с разными целями тысячелетий. Воздушные змеи имеют богатую историю, которая начинается в Китае около 3 тысяч лет назад. Они использовались для религиозных обрядов, военных целей, прогнозирования погоды и даже развлечений. Сегодня воздушные змеи являются популярным хобби и спортивным занятием во многих странах.

Также 16 августа День мужской красоты. Этот праздник был начат в Америке 2007 года компанией American Crew, специализирующейся на производстве мужских товаров по уходу за собой. Целью этого дня является поощрение мужчин по уходу за своей внешностью и здоровьем, а также преодоление стереотипов, связанных с мужской красотой. В этот день мужчины могут уделить время себе, посетить салоны красоты, заняться спортом или просто отдохнуть.