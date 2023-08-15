Какой завтра, 16 августа, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

16 августа 2023 года — среда. 539-й день войны в Украине.

Какой завтра, 16 августа, церковный праздник

16 августа в церковном календаре — день памяти преподобного Антония Римлянина. Родился он в Риме в 1067 году в благочестивой семье. Рано оставшись без родителей, раздал все свое наследство беднякам и принял монашеский постриг. Прожил двадцать лет в одном из пустынных скитов. Братия впоследствии разошлась из-за гонения латинян на православных. Поэтому преподобному пришлось скитаться и переходить с места на место. Затем нашел он на безлюдном берегу большой камень, на котором прожил целый год в молитвах и постах.

Что запрещено делать в этот день

Не разрешается затевать уборку в доме.

Лучше не подметать мусор, даже на улице, потому что можно вымести из жизни счастье.

Запрещено отказывать беспомощным и бездомным в помощи, особенно если они в ней действительно нуждаются.

Народные приметы и традиции на 16 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: погода в этот день указывает, какой она будет в октябре;

холодный и сильный ветер — зима будет морозной, а если теплый — снежной и мягкой;

дует южный ветер, кружатся пылевые вихри — зима будет снежной;

облака вытянулись в одну линию на горизонте — ждите сильный ветер;

домашняя птица начала линять — придут холода.

16 августа домашняя птица начала линять — придут холода / Фото: Pexels

В народе праздник носил название Вихревой. В этот день часто наблюдались очень сильные ветры, которые могли закручиваться в вихри. Смелые ребята выходили на перекресток встречать такие вихри. Считалось, что в них передвигается нечистая сила.

Погода на 16 августа

Завтра, 16 августа, в Киеве утром небо затянется облаками, которые не исчезнут до конца дня, без осадков. Во Львове пасмурный день, осадков не ожидается. В Харькове во второй половине дня ясное небо исчезнет за облаками, без осадков. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +31 днем и +22 ночью. Во Львове — +30 днем и +19 ночью. В Харькове — +27 днем и +19 ночью. В Одессе — +30 днем и +23 ночью.

Памятные даты 16 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 августа:

1649 год — 50-тысячная армия Богдана Хмельницкого побеждает 60-тысячную армию Речи Посполитой короля Яна-Казимира под Зборовом;

1788 год — министр финансов Королевства Франции Л. де Бриен объявляет государство банкротом;

1804 год — в Булонском лесу проходит первое награждение орденом Почетного легиона;

1914 год — Главный украинский совет обнародует манифест к украинскому народу по поводу Первой мировой войны с призывом бороться за освобождение Украины;

1919 год — 11-я дивизия Группы Сечевых стрелков Романа Сушка Армии УНР и 21-я Збаражская бригада УГА Богуслава Шашкевича освобождает от большевиков Шепетовку;

1925 год — проходит премьера фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка";

1960 год — Кипр провозглашает независимость;

1960 год — основывают Международную академию астронавтики;

1962 год — Ринго Старр вливается в "Битлз", заменив предыдущего барабанщика — Пита Беста;

1972 год — в Торонто открывается Национальная выставка, на которой впервые для западного мира были представлены производители Китая;

1975 год — Питер Гебриэл покидает Genesis, харизматичного вокалиста заменяет барабанщик;

1985 год — Мадонна выходит замуж за актера Шона Пенна;

1995 год — большинство населения Бермудских островов на референдуме голосует против независимости и сохранения статуса британской колонии.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 августа

Какие завтра именины: Антон, Иван, Кузьма, Николай, Соломия.

Талисманом человека, рожденного 16 августа, является цитрин. Лимонно-желтый самоцвет можно было часто увидеть в атрибутике вельмож. Эзотерики издавна считали, что лимон помогает разбогатеть, приносит удачу, развивает хитрость.

В этот день родились:

1931 год — украинский маляр, график Юрий Старостенко;

1933 год— украинский хоровой дирижер, композитор, педагог, руководитель хора имени Григория Веревки, Герой Украины Анатолий Авдиевский;

1962 год — украинский прозаик, поэт, культуролог, автор концептуального журнального проекта "Четверг" Юрий Издрык;

1978 год — украинская художница Адриана Галецкая.

Какой завтра день в Украине и мире

16 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день воздушных змеев / Фото: Pexels

16 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день воздушных змеев. Это старейшие из известных воздушных летательных аппаратов, которые использовались людьми с разной целью на протяжении многих столетий. Современные змеи изготавливают в основном для развлечения. Согласно одной версии создания воздушного змея, он впервые появился в Китае. В Поднебесной для этого использовали такие материалы как легкую шелковую ткань, прочные веревки и упругий бамбук. Китайские кайты были прямоугольными, на них изображали разных мифических животных. А еще их украшали специальными свистками и струнами, издающими звуки, похожие на музыку.

Есть документальные свидетельства, что еще в 200 году до нашей эры китайский полководец из династии Хань использовал воздушных змеев, чтобы определять расстояние. По древним китайским легендам, летуны использовались для того, чтобы устраивать фейерверки, которые могли испугать армию противника.

По другой версии, воздушные змеи впервые появились в Малайзии, а затем быстро распространились по всей Малой Азии. У разных народов эти устройства использовались для разных целей: способ рыбалки, для отпугивания птиц, подъема строительных материалов и т.п.

Также 16 августа День мужской красоты (День ухода за собой для мужчин). Впервые праздник стал популярен в США, а инициатором его основания выступила компания American Crew, которая производит разнообразные мужские товары по уходу за собой. Хотя в современном мире еще можно услышать эхо тех стереотипных мыслей, что мужчины не должны ухаживать за собой, подход к мужскому уходу за внешностью постепенно меняется.