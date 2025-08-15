Какой праздник 16 августа 2025 года / © ТСН

16 августа 2025 года — суббота. 1270-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 16 августа, верующие празднуют Нерукотворный образ Господа Нашего Иисуса Христа. Праздник основывается на древней передаче, связанной с царем Авгаром Эдесским (город Эдеса в Месопотамии). Царь Авгарь, тяжело болея, слышал о чудесах Иисуса Христа и послал к Нему послов с просьбой исцелить его. Он попросил написать портрет Христа. Однако художник не мог изобразить Его лицо, потому что оно было слишком сияющим. Тогда, по преданию, Иисус вытер лицо полотенцем (убрусом), и на ткани чудесным образом отразилось Его лицо — Нерукотворный образ. Этот образ был передан Авгару, и с его появлением царь получил исцеление.

Что нельзя делать 16 августа

Нельзя ссориться — иначе придется ругаться в течение всего года.

Не рекомендуется работать в земле — овощи перестанут “рожать”.

Не следует стирать или полоскать белье в реке — можете навлечь на себя болезнь.

Народные приметы и традиции на 16 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

какой день 16 августа — такая и осень;

утром сильная роса — к хорошей погоде днем;

уже начинают опадать листья — ждите ранней зимы;

птицы готовятся к отлету — холода придут рано;

сильный ветер этого дня — сентябрь будет дождливым и прохладным;

какой Третий Спас — такая и зима.

16 августа птицы готовятся к отлету — холода придут рано / © unsplash.com

В народе 16 августа носило название Третий (Ореховый) Спас. Наши предки часто говорили “На Третий Спас — хлеба припас” или “Ореховый Спас — запасайся на зиму”. В это время созревали орешники (орехи). Люди шли в лес по первому урожаю, а также сушили зерно, пекли хлеб, готовясь к осени.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 августа

Какие завтра именины: Иван, Александр, Степан, Яков, Анна.

Талисманом человека, рожденного 16 августа, является цитрин. В Древнем Риме цитрин использовали для изготовления колец, инталлий, печатей. Известный как “камень купцов” — цитрин клали в кошельки, сейфы, кассы.

В этот день родились:

1950 год — Василий Федорук, украинский скульптор, художник, последние годы жизни проведший в США;

1962 год — Юрий Издрык, украинский прозаик, поэт, культуролог, автор концептуального журнального проекта “Четвер”;

1978 год — Адриана Галецкая, украинская художница.

Памятные даты 16 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 августа:

1649 год — под Зборовом происходит выдающаяся победа украинского войска: 50-тысячная армия под предводительством Богдана Хмельницкого наносит поражение значительно более многочисленному 60-тысячному войску Речи Посполитой, возглавляемому королем Яном II Казимиром;

1788 год — французский министр финансов Ломен де Бриенн официально признает банкротство государственной казны;

1804 год — в Булонском лесу (Франция) проходит первая торжественная церемония награждения орденом Почетного легиона;

1820 год — в городе Нежин открывается Гимназия высших наук — учебное заведение, основанное при финансовой поддержке князя Александра Безбородько;

1914 год — во Львове Главный украинский совет обращается к народу с манифестом, в котором призывает бороться за освобождение Украины на фоне начала Первой мировой войны;

1919 год — украинские силы — 11-я дивизия Сечевых стрелков под командованием Романа Сушка и 21-я Збаражская бригада УГА под руководством Богуслава Шашкевича — совместно освобождают Шепетовку от большевистских войск;

1925 год — в США проходит премьера легендарного фильма Чарли Чаплина “Золотая лихорадка”;

1941 год — ставка Верховного Главнокомандования Красной армии издает печально известный приказ №270, согласно которому пленные командиры и политические работники объявляются дезертирами, а их семьи подлежат репрессиям и принудительному выселению;

1960 год — островное государство Кипр провозглашает свою независимость от Великобритании;

1960 год — учреждают Международную академию астронавтики;

1962 год — Ринго Старр официально присоединяется к группе The Beatles, заменив предыдущего барабанщика Пита Беста;

1972 год — в Торонто начинает работу Национальная выставка, на которой впервые в истории Запад мог ознакомиться с продукцией производителей из Китая;

1975 год — Питер Гебриэл покидает группу Genesis; его место как вокалиста занял барабанщик Фил Коллинз, впоследствии определяющий новое звучание коллектива, а Гебриэл начинает успешную сольную карьеру;

1985 год — американская поп-икона Мадонна выходит замуж за актера Шона Пенна;

1995 год — во время референдума большинство жителей Бермудских островов высказываются против провозглашения независимости;

2014 год — в китайском городе Нанкин торжественно открываются II Летние юношеские Олимпийские игры.

Какой завтра праздник в Украине и мире

16 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день воздушных змеев / © unsplash.com

16 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день воздушных змеев. Интересно, что первые воздушные змеи появились более 2500 лет назад в Китае, но использовали их для военных целей — передачи сигнала, наблюдения, запугивания врага и т.д. Некоторые ученые, в частности Леонардо да Винчи и Бенжамин Франклин, использовали воздушных змеев для научных экспериментов.

Также 16 августа День мужской красоты или День ухода за собой для мужчин. Современный тематический праздник, посвященный заботе о внешности и внутреннем балансе мужчины. Оно было создано, чтобы разрушить стереотипы, как уход за собой — это только “женское дело”. Начали праздник в 2000-х годах как часть глобального движения за гендерное равенство.

А еще 16 августа Всемирного дня бездомных животных. Выпадает на третью субботу августа. Праздник был начат в 1992 году по инициативе Международного общества прав животных с целью уменьшения количества бездомных животных через стерилизацию, просвещение, ответственное отношение к домашним питомцам.

16 августа празднуют Международный день геокешинга. Праздник всех любящих приключения, поиски “сокровищ”, ориентировки, исследования мира. Геокешеры всего мира выходят на поиски скрытых тайников. Выпадает на третью субботу августа.

Также 16 августа Всемирный день медоносных пчел. Международный праздник, посвященный маленьким, но очень важным существам, которые обеспечивают опыление растений и играют ключевую роль в сохранении биоразнообразия и продовольственной безопасности планеты.