Какой завтра, 16 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 16 декабря, Международный день вина Пино Менье. Верующие чтят память святого пророка Аггея. До Нового года осталось 15 дней.

16 декабря 2024 года – понедельник. 1027-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

16 декабря в церковном календаре – день памяти святого пророка Аггея. Он был одним из ведущих Пророков в Ветхом Завете. Он жил в период после вавилонского тюремного заключения и был пророком, вернувшимся с изгнанниками в Иерусалим. Его предсказания имели целью поддержать и восстановить веру и надежду у Бога среди народа Израиля. По возвращении из изгнания Аггей восстанавливает храм и вдохновляет народ на восстановление своих религиозных традиций. Он призвал израильтян восстановить храм и восстановить свои религиозные обязанности. Аггей предсказал будущее благополучие и процветание для народа Израиля, если они будут соблюдать заповеди Божии. Эти предсказания имели большое значение для возрождения веры и надежды среди израильтян по возвращении из изгнания.

Что нельзя делать 16 декабря

Запрещается носить одежду наизнанку.

Не слушайте советов человека, не являющегося вашим родственником.

Нельзя носить одежду красного цвета.

Народные приметы и традиции на 16 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: холода и ненастье — зима будет суровой;

ветреная погода, сильный снег – лето будет неурожайным;

иней на улице – на зимние праздники будет тепло;

на стекле узоры от мороза – такая погода продержится еще 20 дней.

16 декабря на стекле узоры от мороза – такая погода продержится еще 20 дней. / Фото: Unsplash

Верующие молились пророку, чтобы тот помог в поисках правильного жизненного пути. Верили, если в этот день дать обещание, то его важно выполнить любой ценой.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 декабря

Какие завтра именины: Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, София.

Талисманом человека, рожденного 16 декабря является нефрит. Камень, символизирующий выносливость и трудолюбие. Нефрит, по поверьям, помогает принести в жизнь собственному обладателю стабильность.

В этот день родились:

1952 год — украинский морской офицер, общественный деятель, публицист, журналист, исследователь истории украинского флота, руководитель телерадиокомпании ВМС Украины "Бриз" Мирослав Мамчак;

1958 год – актер Львовского драматического театра имени Марии Заньковецкой, народный артист Украины Ярослав Мука;

1972 год – украинский футболист Павел Шкапенко.

Памятные даты 16 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 декабря:

1431 год – король Англии Генрих VI становится королем Франции в Париже;

1497 год — Васко да Гама обогнул Мыс Доброй Надежды, первым из европейцев пройдя в Индийский океан;

1631 год – происходит сильное извержение Везувия;

1637 год — происходит бой повстанцев под руководством Павла Бута (Павлюка) под Кумейками с армией Речи Посполитой;

1773 год — жители Бостона выбрасывают в море груз чая с английского судна в знак протеста против таможенной политики Великобритании, что приводит к американской войне за независимость;

1809 год — Наполеон расстается с императрицей Жозефиной Богарне, поскольку она не родила детей;

1899 год — в Италии основывают футбольный клуб "Милан", один из самых титулованных клубов за всю историю мирового футбола;

1970 год – принимают Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов;

1979 год — впервые человек преодолевает звуковой барьер, передвигаясь по поверхности Земли (это был американский автогонщик Стэн Барретт);

1991 год — Турция признает независимость Украины;

1996 год – происходит первый полет тяжелого военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки украинского производства Ан-70;

2014 год — Россия разрывает двустороннее соглашение с США с 1991 года по сотрудничеству в сфере контроля над ядерными отходами.

Погода на 16 декабря

Завтра, 16 декабря, в Киеве облачно, днем будет идти мелкий снег. Во Львове пасмурно, утренний мелкий снег перейдет в сильный дождь со снегом и сменится вечером на дождь. В Харькове облачно, вторую половину дня будет идти мелкий снег. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +1 днем и -1 ночью. Во Львове +5 днем и ночью. В Харькове 0 днем и -1 ночью. В Одессе +3 день и 0 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

16 декабря в Украине и мире празднуют Международный день вина Пино Менье / Фото: Unsplash

16 декабря в Украине и мире празднуют Международный день вина Пино Менье. Это неофициальный праздник, посвященный популяризации этого уникального сорта винограда и вин, которые из него производят. Пино Менье – это один из трех главных сортов винограда, используемых для производства шампанского (вместе с Пино Нуар и Шардоне). Его название переводится как "мельник", намекающий на его особенность: на листьях винограда есть белый налет, похожий на муку.

Также 16 декабря День глуповатых игрушек. Оно посвящено уникальным, забавным и подчас совершенно бессмысленным игрушкам, которые дарят улыбки и хорошее настроение детям и взрослым. Хотя точное происхождение Дня глуповатых игрушек неизвестно, его цель проста – напомнить, что игрушки не всегда должны быть серьезными или образовательными. Главное – они должны дарить радость, пробуждать воображение и вызывать смех.