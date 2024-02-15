Какой завтра, 16 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 16 февраля День военного журналиста в Украине. Верующие чтят память святых мучеников Памфила, Порфирия и других. До Нового года осталось 319 дней.

16 февраля 2024 года – пятница. 723-й день войны в Украине.

Какой завтра, 16 февраля, церковный праздник

16 февраля в церковном календаре – день памяти день памяти святых мучеников Памфила, Порфирия и других. Двенадцать святых мучеников, удостоившихся апостольского дара за то, что пострадали за Иисуса Христа в Кесарии Палестинской, когда императором был Диоклетиан.

Что нельзя делать 16 февраля

Нельзя рубить деревья, иначе будет беда.

Запрещено крестить ребенка или заключать брак.

Не разрешено впускать в свой дом незнакомых людей, особенно на ночлег.

Народные приметы и традиции на 16 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: снег или туман – год будет урожайным;

если деревья в лесу шуршат то следует ждать оттепели;

сильный ветер означает, что лето будет холодным;

лес трещит — до крепкого мороза.

16 февраля деревья в лесу шуршат то стоит ждать оттепели / Фото: Pexels

Существовало поверье, что в это время на землю выходит разная нечисть, которая может нанести людям вред. Поэтому старались не начинать никаких важных дел, ведь они и так не принесут пользы.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 февраля

Какие завтра именины: Кассиан, Илья.

Талисманом человека, рожденного 16 февраля, является опал. За уникальную окраску этот камень часто называют "слезами богов". Очень популярным опал был в античные времена. Издавна верили, что он защищает от болезней и отгоняет от своего владельца мрачные мысли.

В этот день родились:

1879 год — писатель и художник Василий Королев-Старый;

1885 год — украинская драматическая актриса и певица Зинаида Рыбчинская;

1905 год — украинский агрохимик, почвовед и физиолог растений Петр Власюк.

Памятные даты 16 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 февраля:

1267 год — Кастилия и Португалия заключают Бадахосский договор о межгосударственной границе;

1270 год — литовцы одерживают тяжелую победу над Ливонским орденом в битве при Карусе;

1659 год — в Англии Николас Ванакер выписывает первый в мире чек на 400 фунтов;

1918 год — принимают Акт о независимости Литвы;

1919 год — начинается Волчуховская операция УГА;

1923 год — археологическая экспедиция англичан, возглавляемая Говардом Картером, раскрывает вход в могильную камеру фараона Тутанхамона;

1937 год — Уоллес Карозерс, химик-исследователь фирмы "Дюпон", получает патент на нейлон;

1945 год — экспедиционные войска США начинают операцию по захвату Иодзимы;

1957 год — Египет становится чемпионом первого Кубка Африканских Наций в Судане, победив в финале команду Эфиопии со счетом 4:0;

1968 год — в городе Гейливиль (штат Алабама, США) появляется первая телефонная служба спасения – 911;

1985 год – основывают ливанскую шиитскую парамилитарную исламистскую организацию Хезболла;

1991 год — во Львовском театре оперы и балета проходит I Галицкая Ассамблея (объединенная сессия Ивано-Франковского, Львовского и Тернопольского областных советов);

2005 год — вступает в силу Киотский протокол.

Погода на 16 февраля

Завтра, 16 февраля, в Киеве пасмурно, осадков не предполагается. Во Львове облачно, без осадков. В Харькове пасмурно, ночью мелкий снег, но потом без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +3 днем и +1 ночью. Во Львове — +8 день и 0 ночью. В Харькове — +1 день и -1 ночью. В Одессе — +10 днем и +4 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

16 февраля в Украине празднуют День военного журналиста / Фото: Pexels

16 февраля в Украине празднуют День военного журналиста. Профессиональный праздник создан по приказу Министра обороны 2018 года. Дату выбрали не случайно, ведь именно в этот день 2015 года произошла ужасная трагедия, когда под Дебальцево погиб военный журналист Дмитрий Лабуткин. Он был капитаном третьего ранга и редактором телестудии "Бриз" Министерства обороны Украины. Национальный союз журналистов очень дорожит своими военными коллегами, ведь они освобождают события на передовой. С первых дней враждебной агрессии они ведут свои репортажи и дают достоверную информацию с горячих точек.

Также 16 февраля Всемирный день холангиокарциномы. Холангиокарцинома – редкий вид рака желчных протоков. Опухоль развивается в любой части, поэтому, в зависимости от этого, выделяют три подтипа болезни. Диагностировать холангиокарцину можно с помощью компьютерной томографии и биопсии.