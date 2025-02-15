Какой завтра, 16 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 16 февраля, День единения в Украине. Верующие чтят память святых мучеников Памфила, Порфирия и других. До Нового года осталось 318 дней.

16 февраля 2025 года — воскресенье. 1089-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

16 февраля в церковном календаре – день памяти святых мучеников Памфила, Порфирия и других. Святой Памфил был пресвитером Кесарии Палестинской и известным богословом. Он возглавлял знаменитую богословскую школу в Кесарии и был учеником знаменитого христианского ученого Оригена. Памфил посвятил свою жизнь распространению христианских знаний и благочестию, был великим знатоком Священного Писания. Святой Порфирий был учеником Памфила и служителем церкви. Они вместе работали над распространением Евангелия и поддерживали христианскую общину.

Вместе с ними были и другие мученики:

Валент – диакон из Елии Капитолины, присоединившийся к служению.

Паул – благочестивый христианин из Египта, добровольно прошедший путь страданий.

Селевкий – воин, ставший христианином.

Теодул – престаревший служитель храма.

Юлиан – образцовый христианин, присоединившийся к ним во время гонений.

Все эти святые были подвергнуты тяжким пыткам и казнены за их веру во Христа во время гонений императора Диоклетиана. Их подвиг остается примером несокрушимой веры и преданности христианским ценностям.

Что нельзя делать 16 февраля

Не следует пускать незнакомцев на ночлег.

Запрещается заключать брак или крестить ребенка.

Нельзя рубить деревья – до беды.

Народные приметы и традиции на 16 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: трещит лес — ждите сильный мороз;

ветер в этот день указывает, что лето будет холодным;

туман или снег — до неурожайного года;

в лесу шуршат деревья – ждите оттепели.

16 февраля трещит лес — ждите сильный мороз / Фото: Unsplash

Наши предки верили, что в этот день по земле ходит нечисть, причиняющая людям вред. Поэтому важных дел старались не начинать, не выходили из дома после заката.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 февраля

Какие завтра именины: Даниил, Илья, Макар, Павел.

Талисманом человека, рожденного 16 февраля является опал. Этот камень помогает развить интуицию, созидательные способности. Издавна опал использовали для защиты от негативного воздействия извне и гармонизации пространства вокруг себя.

В этот день родились:

1867 год — украинская драматическая актриса и певица Ефросинья Зарницкая;

1885 год – украинская драматическая актриса и певица Зинаида Рыбчинская;

1905 год – украинский агрохимик, почвовед и физиолог растений Петр Власюк.

Памятные даты 16 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 февраля:

1267 год — Кастилия и Португалия заключают Бадахосский договор о межгосударственной границе;

1270 год — литовцы одерживают тяжелую победу над Ливонским орденом в битве при Карусе;

1659 год – в Англии Николас Ванакер выписывает первый в мире чек на 400 фунтов;

1918 год – принимают Акт о независимости Литвы;

1919 год – начинается Волчуховская операция УГА;

1923 год – археологическая экспедиция англичан, возглавляемая Говардом Картером, раскрывает вход в могильную камеру фараона Тутанхамона;

1937 год — Уоллес Карозерс, химик-исследователь фирмы "Дюпон", получает патент на нейлон;

1945 год — экспедиционные войска США начинают операцию по захвату Иодзимы;

1957 год — Египет становится чемпионом первого Кубка Африканских Наций в Судане, победив в финале команду Эфиопии со счетом 4:0;

1968 год – в городе Гейливиль (штат Алабама, США) появляется первая телефонная служба спасения – 911;

1985 год – основывают ливанскую шиитскую парамилитарную исламистскую организацию Хезболла;

1991 год — во Львовском театре оперы и балета проходит I Галицкая Ассамблея (объединенная сессия Ивано-Франковского, Львовского и Тернопольского областных советов);

2005 год — вступает в силу Киотский протокол.

Погода на 16 февраля

Завтра, 16 февраля, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове облачно, без осадков. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве -6 днем и -8 ночью. Во Львове -3 днем и -9 ночью. В Харькове -7 днем и -10 ночью. В Одессе -2 днем и -5 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

16 февраля празднуют День единения в Украине / Фото: Фото из открытых источников

16 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день заботы. Самый большой в мире праздник, посвященный детям, которые находятся в приемных семьях или имеют опыт пребывания в системе опеки. Этот день направлен на повышение осведомленности о необходимости качественного ухода и предоставления возможности этим детям выразить свои голоса. Всемирный день заботы был начат 2015 благодаря сотрудничеству нескольких организаций, включая EPIC в Ирландии, VOYPIC в Северной Ирландии, Who Cares? Scotland и Become в Великобритании. Целью было создание глобального события, которое отмечало бы детей и молодежь с опытом пребывания на попечении. Этот праздник призван подчеркнуть достижения, силу и уникальные истории каждого ребенка в системе опеки, а также способствовать преодолению стигмы и предубеждений, связанных с пребыванием в приемных семьях.

Также 16 февраля Всемирный день китов. Этот день был начат в 1980 году на Гавайях, в городе Мауи, чтобы привлечь внимание к защите горбатых китов, мигрирующих вдоль побережья островов. Со временем праздник приобрел глобальный масштаб и стал символом защиты всех видов китов и морских экосистем. Интересно: китовое пение – один из самых сложных звуков в животном мире!

А еще 16 февраля День военного журналиста Украины. Это профессиональный праздник журналистов, работающих в зонах боевых действий, освещая события на передовой и рассказывая правду о войне. Этот день установлен в честь украинских военных корреспондентов, рискующих жизнью, чтобы доносить правдивую информацию с поля боя. Дата выбрана не случайно: 16 февраля 2015 под Дебальцевым погиб журналист газеты "Войско Украины" Дмитрий Лабуткин. Его жизнь стала символом отваги и самопожертвования военных журналистов.

16 февраля празднуют День единения в Украине. Это относительно новый праздник, установленный в 2022 году указом Президента Украины Владимира Зеленского. Праздник начался в период усиленной угрозы вторжения России в Украину. Его цель – сплотить украинцев, подчеркнуть силу нации и поддержать государственный суверенитет. День единения стал еще более символичным после начала полномасштабного вторжения, ведь украинцы демонстрируют беспрецедентное единство в борьбе за независимость.