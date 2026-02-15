Какой праздник 16 февраля 2026 года / © ТСН

16 февраля 2026 года — понедельник. 1453-й день войны в Украине.

16 февраля верующие празднуют День памяти святых мучеников Памфила, Порфирия и других

Завтра, 16 февраля, верующие празднуют День памяти святых мучеников Памфила, Порфирия и других. Памфил был пресвитером в Кесарии Палестинской, известным богословом и великим знатоком Священного Писания. Он основал библиотеку, заботился о переписывании и сохранении христианских книг. За отказ отречься от веры подвергся пыткам и был казнен. Порфирий, его ученик и слуга, открыто исповедовал христианство во время казни Памфила, за что также был подвергнут мучениям и принял мученическую смерть. Вместе с ними пострадали и другие мученики — Селевк, Феодул, Валент, Павел и несколько воинов и мирян, открыто засвидетельствовавших свою веру во Христа. Их подвиг стал примером мужества, верности и духовной стойкости Церкви во времена жестоких преследований.

16 февраля в Украине празднуют Масленицу.

16 февраля в Украине празднуют Масленицу. Старый народный праздник, который отмечают накануне Великого поста. Оно объединяет христианскую традицию и древние обычаи проводов зимы и весны. Продолжается Масленица неделю перед постом и в церковной традиции называется Сиропусная (Сырная) неделя — мясо уже не употребляют, зато разрешены молочные продукты, яйца, масло.

16 февраля Всемирный день заботы

Также 16 февраля Всемирный день заботы. Неформальный международный день, посвященный вниманию, поддержке и человечности в отношениях между людьми. Его смысл — напомнить, что забота — это не мелочь, а ежедневная меняющая жизнь практика.

А еще 16 февраля День военного журналиста Украины. Это профессиональный праздник людей, фиксирующих войну словом, фото и видео, работая там, где опасность — ежедневная реальность. Эту дату выбрали не случайно — именно 16 февраля 2015 года вблизи города Дебальцево Донецкой области погиб военный журналист, редактор телерадиостудии Министерства обороны Украины «Бриз» капитан 3 ранга Дмитрий Лабуткин, который до последнего фиксировал события войны, выполняя боевое задание.