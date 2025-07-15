Какой праздник 16 июля 2025 года / © ТСН

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16 июля 2025 года — среда. 1239-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 16 июля, верующие отмечают день памяти святого священномученика Атеногена и 10 его учеников. Он был епископом Севастии в Малой Армении. Атеноген отличался очень большой мудростью и был настоятелем монастыря, где учил своих учеников. Когда императором был Диоклетиан, очень жестоко относившийся к христианам, тысячи верующих подверглись страшным пыткам. Атеноген и его 10 учеников также были арестованы. Перед казнью он успел благословить учеников и укрепить их в вере.

Что нельзя делать 16 июля

Запрещается работа с огнем и острыми предметами — день связан с очищением через жертву.

Нельзя копать, шить, вышивать — в древности наши предки избегали каких-либо домашних дел.

Не следует шумно веселиться — лучше провести день в молитве.

Народные приметы и традиции на 16 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

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дождь на Атеногене — до сырой осени;

утро холодное — ждите ранней зимы;

16 июля гроза — к большому количеству грибов;

к вечеру стелется туман — будет хорошая погода на следующий день;

сухой и солнечный день — ждите благоприятной погоды;

много росы — до ясного дня.

16 июля к вечеру стелется туман — будет хорошая погода на следующий день / © unsplash.com

В народе 16 июля носило название Атеногенов день. Самое распространенное название — по имени святого священномученика Атеногена. В народе говорили: “На Атеногена — не гневись зря”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 июля

Какие завтра именины: Иван, Павел, Петр, Федор, Яков, Валентина, Юлия.

Талисманом человека, рожденного 16 июля, является янтарь. Считается чрезвычайно сильным природным средством, помогающим организму противостоять различным недугам. Ему приписывают способность ингибировать воспалительные процессы, обезвреживать токсины и останавливать развитие вредных бактерий.

В этот день родились:

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1967 год — Сергей Котенко, офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины;

1977 год — Юрий Коваленко, офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины;

1993 год — Анна Ризадинова, украинская спортсменка, художественная гимнастка, многократный призер чемпионатов мира и Европы, других международных турниров.

Памятные даты 16 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 июля:

622 год — происходит знаменательное Гиджра — религиозное и историческое событие, ознаменовавшее основание ислама как мировой религии;

1054 год — в Константинополе завершаются неудачные переговоры между Римской и Византийской церквями относительно влияния на южную Италию и религиозных доктрин;

1212 год — христианские войска одерживают выдающуюся победу над Альмохадами в битве при Навас-де-Толосе на Иберийском полуострове, укрепив христианское влияние в Испании;

1643 год — голландский мореплаватель Маартин де Фриз возглавит экспедицию, открывающую для европейцев остров Сахалин;

1661 год — в Стокгольме впервые в Европе вводят в обращение банкноты;

1790 год — на карте Соединенных Штатов появляется новый административный округ — округ Колумбия;

1909 год — основывают автомобильную компанию “Audi”;

1912 год — в Киеве, при участии городского и краевого руководства, торжественно открывают Бессарабский крытый рынок;

1917 год — Украинская Центральная Рада примет Второй Универсал;

1919 год — под натиском польских войск Украинская Галицкая Армия отступает за реку Збруч, оставив Восточную Галицию и отойдя на территорию Приднепровья;

1923 год — итальянский диктатор Бенито Муссолини запрещает азартные игры;

1938 год — под давлением политических репрессий в Польше почти полностью изымалось архиепископское послание Собора епископов Автокефальной православной церкви;

1945 год — США осуществляют первое в истории испытание атомной бомбы, подрыв ее в рамках операции “Тринити”;

1951 год — в свет выходит знаменитая повесть Джерома Сэлинджера “Ловец во ржи”;

1965 год — открывают тоннель под Монбланом;

1990 год — Верховный Совет РСФСР принимает Декларацию о государственном суверенитете Украины;

1996 год — Майкл Джексон дарит бесплатный королевский концерт султану Брунею;

1997 год — Валерий Пустовойтенко возглавляет Кабинет Министров Украины;

2007 год — происходит железнодорожная авария неподалеку от села Ожидов Львовской области;

2010 год — в Одессе стартует Первый международный кинофестиваль, который становится значимым событием в культурной жизни Украины;

2019 год — вступает в силу закон Украины, обеспечивающий функционирование украинского языка как государственного, укрепляя национальную идентичность.

Какой завтра праздник в Украине и мире

16 июля в Украине празднуют День принятия Декларации о суверенитете / © ТСН.ua

16 июля в Украине празднуют День принятия Декларации о суверенитете. Это одна из ключевых дат в современной истории страны, которая явилась важным шагом на пути к независимости. Декларацию было принято 16 июля 1990 года Верховным Советом РСФСР. Декларация о государственном суверенитете — это официальный документ, в котором Украина провозгласила свою верховную власть над всей своей территорией и подтвердила право на собственную государственность.

Также 16 июля День бухгалтера и аудитора в Украине. Бухгалтеры и аудиторы — это фундамент доверия по финансовым делам. От честности, профессионализма и внимательности зависит стабильность бизнеса и государственной экономики. Они помогают руководителям принимать обоснованные решения, оптимизировать затраты и планировать развитие.

А еще 16 июля Международный день драг-культуры. Драг-культура — это форма самовыражения, которая заключается в преобразовании внешности с помощью костюмов, макияжа, париков и актерской игры. Драг-артисты (drag queens, drag kings) часто создают яркие образы, бросающие вызов традиционным представлениям о гендере и красоте.

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16 июля празднуют Всемирный день PR-специалиста. PR-специалисты играют ключевую роль в создании имиджа компаний, формировании общественного мнения и успешном продвижении идей и продуктов. Они являются мостом между организацией и обществом, помогая находить общий язык.

Также 16 июля Всемирный день змей. Несмотря на их важность, змей часто боятся, а иногда и истребляются из-за мифов и неправильного понимания. Этот день помогает бороться с предубеждениями, пропагандирует знания и уважение этих рептилий.