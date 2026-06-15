Какой праздник 16 июня 2026 года / © ТСН

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16 июня 2026 года — вторник. 1573-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

16 июня верующие празднуют День памяти святого Тихона, епископа / © unsplash.com

Завтра, 16 июня, верующие празднуют День памяти святого Тихона, епископа. Он жил в конце IV — начале V века. Он прославился глубокой верой, милосердием и ревностной борьбой с язычеством. По церковному преданию, еще с юных лет Тихон помогал нуждающимся, а после избрания епископом заботился о духовной жизни своей паствы, обращая людей в христианство. Ему также приписывают дар чудотворения и исцеления.

16 июня в Украине и мире празднуют Международный день морских черепах / © pexels.com

16 июня в Украине и мире празднуют Международный день морских черепах. Дату выбрали в честь дня рождения американского природоохранника Арчи Карра, считающегося основателем современных исследований и защиты этих уникальных животных. Цель праздника — привлечь внимание к проблеме сохранения морских черепах, большинство видов которых находятся под угрозой исчезновения. В течение более 100 миллионов лет они населяют океаны, но сегодня сталкиваются с многочисленными опасностями, вызванными деятельностью человека.

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16 июня Международный день водопада / © pexels.com

Также 16 июня Международный день водопада. Его цель — привлечь внимание к красоте водопадов, их значению для экосистем и необходимости сохранения природных ландшафтов. Водопады являются не только живописными туристическими объектами, но и важной частью природных экосистем. Самым высоким водопадом мира является водопад Анхель, высота которого составляет 979 метров. Самым мощным по объему воды считается Водопад Игуасу, состоящий из более чем 270 отдельных каскадов. Одним из самых известных в мире является Ниагарский водопад, ежегодно привлекающий миллионы туристов.

16 июня Международный день семейных денежных переводов / © pexels.com

А еще 16 июня Международный день семейных денежных переводов. Его положила начало Международному фонду сельскохозяйственного развития при поддержке Организация Объединенных Наций, чтобы признать вклад миллионов трудовых мигрантов, финансово поддерживающих свои семьи. Для многих семей денежные переводы от родных, работающих за границей, являются важным источником дохода.

16 июня празднуют Международный день африканского ребенка / © pexels.com

16 июня празднуют Международный день африканского ребенка. Его основала Организация африканского единства 1991 года, чтобы привлечь внимание к проблемам детей в Африке и важности обеспечения их права на образование, безопасность и достойное будущее. Дата избрана в память трагических событий 16 июня 1976 года, когда тысячи школьников вышли на мирную демонстрацию в городе Совет. Ученики протестовали против низкого качества образования и обязательного обучения на языке африкаанс, который ассоциировался с политикой апартеида. Мирная акция была жестоко подавлена, и многие дети погибли или получили ранения.

16 июня Международный день домашних работников / © pexels.com

Также 16 июня Международный день домашних работников. Его положили начало после принятия Конвенции №189 Международная организация труда 2011 года, которая впервые официально признала права домашних работников на глобальном уровне. Цель праздника — привлечь внимание к условиям труда и защиты прав этой большой, но часто невидимой группы работников.

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