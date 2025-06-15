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Какой завтра, 16 июня, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 16 июня, Международный день домашних работников. Верующие чтят память святого Тихона епископа. До Нового года осталось 198 дней.
16 июня 2025 года — понедельник 1209-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 16 июня, верующие празднуют день памяти святого Тихона епископа. Родился в городе Амафунт (ныне Лимасол, Кипр) в христианской семье пекаря. С самого детства отличался особой доброжелательностью к нищим, раздавал нуждающимся хлеб, проявляя ко всем истинную глубокую христианскую любовь.
В юные годы Тихон стал чтецом в церкви, впоследствии рукоположился пресвитером, а за добродетельную и справедливую жизнь стал епископом Амафунтским (в конце IV века). Он без устали проповедовал Божье Слово, обращал язычников ко Христу. Святой Тихон известен своей добротой, тихостью, милосердием. Почил в мире примерно в первой половине V века. Был похоронен в родном городе.
Что нельзя делать 16 июня
Нельзя косить траву, рубить деревья — наши предки верили, что Святых Дух в этот день сходит на землю, поэтому его нельзя беспокоить.
Запрещается работать физически, особенно в поле или на огороде — земля должна отдохнуть.
Не следует злословить, ругаться, ссориться — лучше почитайте молитву.
Народные приметы и традиции на 16 июня
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
теплый ветер к щедрому урожаю хлеба и фруктов;
дождь с молнией — ждите большое количество грибов;
дождь — будет дождливое лето, но большой урожай;
тихая и спокойная погода — к сухому и жаркому лету;
облачно с прояснениями — к переменчивому лету с большим количеством гроз.
В народе 16 июня называлось Духов День. Если праздник Троицы приходился на предыдущее воскресенье, наши предки считали, что Святой Дух в этот день сходит на землю. Существовали и особые поверья: “На Духа — земля дышит”, “На Духа — грех землю беспокоить”.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 июня
Какие завтра именины: Константин, Михаил, Петр, Тихон.
Талисманом человека, рожденного 16 июня является сардоникс. Минерал, известный человечеству еще с глубокой древности. В древности его считали оберегом для тех, кто отправляется в путешествие или ищет новые горизонты. Именно поэтому украшения с сардониксом часто брали с собой как защиту во время дальних поездок.
В этот день родились:
1906 год — Зиновий Кныш (псевдоним Б. Михайлик), украинский общественно-политический деятель, писатель, публицист;
1957 год — Василий Вовкун, украинский режиссер и сценарист;
1972 год — Олег Костромитин, украинский конькобежец, участник двух Олимпиад.
Памятные даты 16 июня
Календарь важных событий в Украине и мире за 16 июня:
1487 год происходит битва при Стоук-Филде, которая завершает Войну Роз в Англии — последнее серьезное сопротивление династии Тюдоров;
1578 год — во Львове было публично казнят казацкого проводника и молдавского правителя Ивана Пидкову;
1746 год — на территории современной Италии происходит битва при Плацентии — один из эпизодов войны за австрийское наследство;
1815 год — в ходе Наполеоновских войн происходит битва при Линье, где войска Наполеона одерживают победу над прусской армией;
1874 год — в Кембридже происходит торжественное открытие Кавендиской лаборатории — будущего центра выдающихся научных открытий в области физики;
1903 год — Генри Форд основывает компанию Ford Motor;
1919 год — Святой Престол признает независимость Украинской Народной Республики;
1934 год — в Харькове стартует первый съезд писателей Украины, результатом которого становится создание Союза писателей Украины (СПУ);
1940 год — СССР выдвигает Эстонии и Латвии ультимативные требования по смене правительств и введению советских войск;
1953 год — в Восточном Берлине вспыхивает забастовка строителей, которая вскоре перерастает в широкомасштабное антиправительственное восстание в ГДР (17 июня), направленное против советского режима;
1998 год — мир впервые становится свидетелем прямых онлайн-трансляций родов: американка из Флориды рождает мальчика по имени Шон перед глазами интернет-пользователей;
2014 год — в разгар российско-украинской войны, украинские силы освобождают от боевиков поселок Металлист в Луганской области.
Какой завтра праздник в Украине и мире
16 июня в Украине и мире празднуют Международный день домашних работников. Дата приурочена к принятию Конвенции №189 Международной организации труда (МОТ) “О достойном труде для домашних работников”. Более 75 миллионов человек в мире работают в домашнем секторе, преимущественно женщины и мигранты.
Также 16 июня Международный день водопада. Хотя это и неофициальный, но весьма важный праздник, призванный обратить внимание людей на экологическую ценность, красоту и уязвимость водопадов. Идея создать такой экологический праздник возникла у природоохранников, прежде всего, в странах Южной Америки и Азии, где исчезают водопады из-за массового строительства ГЭС.
А еще 16 июня Всемирный день морских черепах. День, посвященный охране этих древних обитателей океанов, повышению осведомленности о угрозах, которые им угрожают, важности их сохранения для экосистемы планеты Земля. Дату выбрали в честь дня рождения доктора Арчи Карра. Он был американским биологом, его считают отцом защиты морских черепах.
16 июня празднуют Международный день семейных денежных переводов. Главная цель этого дня заключается в повышении осведомленности о важности денежных переводов, которые ежедневно отсылают мигранты своим семьям. Интересно, что в мире каждый день передается более 600 миллиардов долларов США.
Также 16 июня Международный день африканского ребенка. День был основан в память о трагических событиях 16 июня 1976 года в Южной Африке, когда сотни детей, преимущественно чернокожих учеников, вышли на протест против расисской политики политики апартеида. Протест был жестоко подавлен, многие дети получили ранения и погибли.