Какой праздник 16 июня 2025 года / © ТСН

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16 июня 2025 года — понедельник 1209-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 16 июня, верующие празднуют день памяти святого Тихона епископа. Родился в городе Амафунт (ныне Лимасол, Кипр) в христианской семье пекаря. С самого детства отличался особой доброжелательностью к нищим, раздавал нуждающимся хлеб, проявляя ко всем истинную глубокую христианскую любовь.

В юные годы Тихон стал чтецом в церкви, впоследствии рукоположился пресвитером, а за добродетельную и справедливую жизнь стал епископом Амафунтским (в конце IV века). Он без устали проповедовал Божье Слово, обращал язычников ко Христу. Святой Тихон известен своей добротой, тихостью, милосердием. Почил в мире примерно в первой половине V века. Был похоронен в родном городе.

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Что нельзя делать 16 июня

Нельзя косить траву, рубить деревья — наши предки верили, что Святых Дух в этот день сходит на землю, поэтому его нельзя беспокоить.

Запрещается работать физически, особенно в поле или на огороде — земля должна отдохнуть.

Не следует злословить, ругаться, ссориться — лучше почитайте молитву.

Народные приметы и традиции на 16 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

теплый ветер к щедрому урожаю хлеба и фруктов;

дождь с молнией — ждите большое количество грибов;

дождь — будет дождливое лето, но большой урожай;

тихая и спокойная погода — к сухому и жаркому лету;

облачно с прояснениями — к переменчивому лету с большим количеством гроз.

16 июня дождь с молнией — ждите большое количество грибов / © unsplash.com

В народе 16 июня называлось Духов День. Если праздник Троицы приходился на предыдущее воскресенье, наши предки считали, что Святой Дух в этот день сходит на землю. Существовали и особые поверья: “На Духа — земля дышит”, “На Духа — грех землю беспокоить”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 июня

Какие завтра именины: Константин, Михаил, Петр, Тихон.

Талисманом человека, рожденного 16 июня является сардоникс. Минерал, известный человечеству еще с глубокой древности. В древности его считали оберегом для тех, кто отправляется в путешествие или ищет новые горизонты. Именно поэтому украшения с сардониксом часто брали с собой как защиту во время дальних поездок.

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В этот день родились:

1906 год — Зиновий Кныш (псевдоним Б. Михайлик), украинский общественно-политический деятель, писатель, публицист;

1957 год — Василий Вовкун, украинский режиссер и сценарист;

1972 год — Олег Костромитин, украинский конькобежец, участник двух Олимпиад.

Памятные даты 16 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 июня:

1487 год происходит битва при Стоук-Филде, которая завершает Войну Роз в Англии — последнее серьезное сопротивление династии Тюдоров;

1578 год — во Львове было публично казнят казацкого проводника и молдавского правителя Ивана Пидкову;

1746 год — на территории современной Италии происходит битва при Плацентии — один из эпизодов войны за австрийское наследство;

1815 год — в ходе Наполеоновских войн происходит битва при Линье, где войска Наполеона одерживают победу над прусской армией;

1874 год — в Кембридже происходит торжественное открытие Кавендиской лаборатории — будущего центра выдающихся научных открытий в области физики;

1903 год — Генри Форд основывает компанию Ford Motor;

1919 год — Святой Престол признает независимость Украинской Народной Республики;

1934 год — в Харькове стартует первый съезд писателей Украины, результатом которого становится создание Союза писателей Украины (СПУ);

1940 год — СССР выдвигает Эстонии и Латвии ультимативные требования по смене правительств и введению советских войск;

1953 год — в Восточном Берлине вспыхивает забастовка строителей, которая вскоре перерастает в широкомасштабное антиправительственное восстание в ГДР (17 июня), направленное против советского режима;

1998 год — мир впервые становится свидетелем прямых онлайн-трансляций родов: американка из Флориды рождает мальчика по имени Шон перед глазами интернет-пользователей;

2014 год — в разгар российско-украинской войны, украинские силы освобождают от боевиков поселок Металлист в Луганской области.

Какой завтра праздник в Украине и мире

16 июня Международный день водопада / © unsplash.com

16 июня в Украине и мире празднуют Международный день домашних работников. Дата приурочена к принятию Конвенции №189 Международной организации труда (МОТ) “О достойном труде для домашних работников”. Более 75 миллионов человек в мире работают в домашнем секторе, преимущественно женщины и мигранты.

Также 16 июня Международный день водопада. Хотя это и неофициальный, но весьма важный праздник, призванный обратить внимание людей на экологическую ценность, красоту и уязвимость водопадов. Идея создать такой экологический праздник возникла у природоохранников, прежде всего, в странах Южной Америки и Азии, где исчезают водопады из-за массового строительства ГЭС.

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А еще 16 июня Всемирный день морских черепах. День, посвященный охране этих древних обитателей океанов, повышению осведомленности о угрозах, которые им угрожают, важности их сохранения для экосистемы планеты Земля. Дату выбрали в честь дня рождения доктора Арчи Карра. Он был американским биологом, его считают отцом защиты морских черепах.

16 июня празднуют Международный день семейных денежных переводов. Главная цель этого дня заключается в повышении осведомленности о важности денежных переводов, которые ежедневно отсылают мигранты своим семьям. Интересно, что в мире каждый день передается более 600 миллиардов долларов США.

Также 16 июня Международный день африканского ребенка. День был основан в память о трагических событиях 16 июня 1976 года в Южной Африке, когда сотни детей, преимущественно чернокожих учеников, вышли на протест против расисской политики политики апартеида. Протест был жестоко подавлен, многие дети получили ранения и погибли.