Какой завтра, 16 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

16 марта 2024 года — суббота. 752-й день войны в Украине.

Какой завтра, 16 марта, церковный праздник

16 марта в церковном календаре – день памяти мученика Савина Ермопольского. Он жил в Египте, правил городом Ермополь в III веке. Во времена гонений за христианами ему, вместе с сподвижниками, пришлось бежать. Они укрылись в отдаленном поселке, но язычники их там нашли. Мучеников схватили и подвергли страшным пыткам, но они не отреклись от веры во Христа. Тогда их бросили в Нил, где они умерли в глубоких водах.

Что нельзя делать 16 марта

Нельзя брать или давать деньги взаймы – останетесь бедными на весь год.

Запрещается разжигать огонь – к пожару.

Нельзя женщинам носить тяжелые предметы – прибавится много забот.

Народные приметы и традиции на 16 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: тепло — такая будет погода в ближайшие несколько дней;

над домом кружат стаи перелетных птиц — ждите скорого потепления;

реки уже вышли из берегов — к урожайному году;

птицы купаются в лужах — к потеплению.

16 марта птицы купаются в лужах до потепления / Фото: Pexels

Наши предки часто назначали на него свадьбу или признавались в своих чувствах. Крестьяне осматривали и ремонтировали после зимы телеги, ведь уже пересаживались на этот вид транспорта.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 марта

Какие завтра именины: Александр, Трофим, Павел, Денис.

Талисманом человека, рожденного 16 марта, является коралл. Украшения из этого камня – сакральный символ для каждой украинки. Среди наших предков коралл ассоциировался с родом, хранительницей, уютным жилищем.

В этот день родились:

1894 год — украинский поэт, представитель "пражской школы" Юрий Дараган;

1917 год — украинский литературовед, педагог, исследователь фольклора Виктор Тищенко;

1944 год — украинский живописец Николай Подгорный.

Памятные даты 16 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 марта:

587 год до н. э. — Навуходоносор II захватывает Иерусалим;

870 год — основание в Болгарии православной церкви;

1521 год — во время первого кругосветного путешествия португальский мореплаватель Фернан Магеллан достигает берегов современных Филиппин; через полтора месяца он гибнет в стычке с местными жителями;

1827 год — начинает выходить "Журнал свободы" — первая в Соединенных Штатах газета, основанная афроамериканцами;

1851 год — Испания и Ватикан заключают конкордат, что за ним католическая церковь признается единственной государственной, а все образование соответствует католической доктрине;

1880 год — по подозрению в революционной агитации арестовывают украинского поэта Иван Франко;

1900 год — официальная дата открытия Минойской цивилизации английским археологом Артуром Эвансом;

1917 год — в Киеве происходит большая манифестация – День праздника революции;

1919 год — в США впервые испытывают беспроводной телефон для переговоров с самолетом;

1923 год — римская полиция запрещает свист и другие проявления недовольства игрой актеров в театрах;

1960 год — в Нью-Йорке представляют первый автомобиль на солнечных батареях;

1978 год — в Риме леворадикалы из "Красных бригад" похищают влиятельного политика Альдо Моро и через 54 дня убивают его;

1988 год — газовая атака на курдский город Халабджа иракской армией, в результате чего погибают несколько тысяч его жителей;

1990 год — во Львове начинает работу первая сессия возрожденного Научного общества имени Тараса Шевченко;

1994 год — фигуристка Тоня Хардинг была изгнана из спорта за причастность к организации нападения на фигуристку Нэнси Керриган;

1998 год — папа Римский Иоанн Павел II извиняется за бездействие и молчание многих католиков во время Холокоста;

2006 год — Генеральная ассамблея ООН почти единогласно голосует за создание Совета по правам человека;

2014 год — происходит незаконный референдум в Крыму, для окончательной реализации плана оккупации Россией Крыма марионеточной властью полуострова была проведена имитация референдума по статусу автономии.

Погода на 16 марта

Завтра, 16 марта, в Киеве будет облачно, вечером возможен мелкий снег с дождем. Во Львове пасмурно, вечером будет дождь. В Харькове пасмурно, утром небольшой дождь, который закончится во второй половине дня и может снова начаться вечером. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +8 днем и +2 ночью. Во Львове — +9 днем и +3 ночью. В Харькове — +7 днем и +2 ночью. В Одессе — +8 днем и +5 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

16 марта в Украине и мире празднуют Международный день спортивных автогонок / Фото: Pexels

16 марта в Украине и мире празднуют Международный день спортивных автогонок. Праздник всегда приходится на третью субботу марта и совпадает со знаковым событием "12 Часов Себринга", которое проходит в городе Себринг, Флорида, США. Это день, посвященный азарту и духу соревнований, гонкам на спортивных автомобилях и спорта, который увлекает фанатов по всему миру. Спортивный автоспорт является основным видом кольцевой автогонки, он предусматривает участие спортивных автомобилей, имеющих два сиденья и закрытые колеса, соревнующиеся на спртинтерских гонках на выносливость.

Также 16 марта День свободы информации. Именно в этот день в США празднуют день рождения выдающегося политика Джеймса Мэдисона, которого считают отцом Конституции США и сторонником прозрачности правительства. Событие было основано еще в 1989 году по инициативе Комитета журналистов за свободу печати. Это некоммерческая организация, выступающая за свободу печати и доступ всех к правительственной информации.

А еще 16 марта День черной прессы. Самый большой праздник популярен в США и посвящен дню, когда здесь впервые вышла газета, которой владели афроамериканцы. На сегодняшний день темнокожим принадлежит более 200 медиакомпаний в Америке. Это событие подчеркивает ту важную роль, которую СМИ играют в формировании общественного дискурса и информировании цветовых сообществ.

16 марта празднуют День квилтинга. Творческий праздник, собирающий вокруг себя поклонников квилтинга — это ремесло, заключающееся в художественном выстегивании и вышивании кусочков ткани, между которыми вставляется слой фатина или ваты.