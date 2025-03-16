Какой сегодня, 16 марта, праздник в Украине: что празднуют

Сегодня, 16 марта, в Украине отмечают День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания. До Нового года осталось 290 дней.

16 марта 2025 года - воскресенье. 1117-й день войны в Украине.

Памятные даты 16 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 марта:

587 год до н. е. — царь Вавилона Навуходоносор II восхищает Иерусалим (согласно Хронике Навуходоносора).

870 год — в Болгарии основана православная церковь.

1521 год — во время первого кругосветного путешествия португальский мореплаватель Фернан Магеллан достигает Филиппинских островов; спустя полтора месяца он погиб в сражении с местными племенами.

1669 год - подписаны Глуховские статьи между гетманом Левобережной Украины Демьяном Многогрешным и московским правительством.

1827 год – вышел первый в США журнал, основанный афроамериканцами, – "Журнал свободы".

1851 год — Испания и Ватикан подписывают конкордат, согласно которому католическая церковь признается единой государственной, а вся система образования должна соответствовать католическим канонам.

1880 год — украинского поэта Ивана Франко арестовывают по подозрению в революционной агитации.

1900 год – официальное открытие Минойской цивилизации английским археологом Артуром Эвансом.

1917 год - в Киеве проходит большая манифестация, посвященная празднику революции.

1919 год – в США испытывают первый беспроводной телефон для связи с самолетом.

1923 год — в Италии полиция запрещает свист и другие проявления недовольства во время театральных представлений.

1960 год – в Нью-Йорке презентуют первый автомобиль на солнечных батареях.

1990 год - во Львове открывается первая сессия возрожденного Научного общества имени Тараса Шевченко.

1998 год - Папа Римский Иоанн Павел II извиняется за молчание и бездействие многих католиков во время Холокоста.

2006 год - Генеральная Ассамблея ООН почти единогласно принимает решение о создании Совета по правам человека.

2014 год - в Крыму происходит незаконный "референдум", ставший частью оккупации Россией полуострова.

2022 год – российские войска совершают авиаудар по Мариупольскому театру.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

16 марта в Украине и мире празднуют День свободы информации / Фото: Unsplash

16 марта в Украине и мире отмечают День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания в Украине. Выпадает на третье воскресенье марта. Праздник был установлен Указом Президента Украины от 15 февраля 1994 года с целью чествования работников, которые обеспечивают комфортные условия жизни населения, обслуживают жилищный фонд, предоставляют коммунальные услуги (электроснабжение, водоснабжение, отопление, уборку и т.д.), а также работают в сфере бытового обслуживания (парикмахеры, швеи, ремонтники, мастера).

Сотрудники жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания играют ключевую роль в обеспечении комфортного и безопасного проживания граждан. Они отвечают за чистоту улиц, бесперебойное водоснабжение, теплоснабжение, освещение, а также за состояние жилых домов и инфраструктуры. В этот день проводятся торжественные мероприятия, на которых отмечаются достижения работников отрасли, вручаются награды и благодарности за добросовестный труд. Городские и областные советы организуют праздничные мероприятия и публичные поздравления.

Также 16 марта – День черной прессы. Был создан в честь первого афроамериканского периодического издания "Freedom's Journal", которое начало выходить в этот день в 1827 году в Нью-Йорке. Это событие стало знаковым для истории США, поскольку афроамериканцы впервые получили собственный голос у печатных медиа. Газета "Freedom's Journal", основанная Джоном Рассвурмом и Самуэлем Корнишем, выступала против рабства, дискриминации и расовой несправедливости.

А еще 16 марта – День свободы информации. Это неофициальный праздник, подчеркивающий важность открытого доступа к информации, прозрачности правительственных процессов и права граждан знать правду. Дата избрана в честь дня рождения Джеймса Мэдисона (1751–1836), четвертого президента США, считающегося одним из главных авторов американской Конституции и сторонником свободы слова и информации.

16 марта празднуют День без селфи. Это неофициальный праздник, созданный для того, чтобы привлечь людей на один день отказаться от селфи и обратить больше внимания на окружающий мир, живое общение и собственные впечатления. Точная дата создания Дня без селфи неизвестна, но он появился как ответ на растущую обеспокоенность психологов по поводу влияния чрезмерного селфи-фотографирования на психическое здоровье людей. Активисты предложили посвятить один день жизни без самофотографирования, чтобы привлечь внимание к проблеме цифровой зависимости. Этот день - возможность переосмыслить свое отношение к самопрезентации в интернете и восстановить связь с реальным миром.

Чрезмерное внимание к селфи может привести к развитию нарциссизма и снижению самооценки. День без селфи напоминает ценность живого общения и взаимодействия с людьми, помогая сохранить баланс между цифровой и реальной жизнью.