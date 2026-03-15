Какой праздник 16 марта 2026 года / © ТСН

Реклама

16 марта 2026 года — понедельник. 1481-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

16 марта верующие празднуют День памяти святых мучеников Савина и Папы / © pexels.com

Завтра, 16 марта, верующие празднуют День памяти святых мучеников Савина и Папы. Святой мученик Савин Ермопольский происходил из египетского города Ермополь. Он был знатным человеком и правителем города, но во время преследований христиан оставил все и скрывался вместе с другими верующими. По преданию, его выдал преследователям один нищий, которому Савин раньше помог. Святого схватили, жестоко пытали и в конце концов утопили в реке около 287 года. Святой мученик Папа Ларандский жил в Ларанде (ныне территория Турция). Он открыто исповедовал христианскую веру во время гонений императора Максимиана. За отказ поклониться языческим богам святого подвергли тяжким пыткам, после чего казнили.

16 марта в Украине и мире празднуют День свободы информации / © pexels.com

16 марта в Украине и мире празднуют День свободы информации. Международная дата посвящена праву каждого человека получать информацию о деятельности органов власти и других общественно важных данных. Праздник приурочен ко дню рождения Джеймс Мэдисон — одного из авторов Конституции США и четвертого американского президента. Он подчеркивал, что демократическое общество может существовать только тогда, когда граждане имеют доступ к информации и знают, как действуют власти.

Реклама

16 марта День черной прессы / © pexels.com

Также 16 марта День черной прессы. Эта дата посвящена истории афроамериканских газет и их роли в борьбе за равные права, свободу слова и справедливость. Именно в этот день 1827 года в Нью-Йорк начала выходить первая газета для чернокожего населения Freedom’s Journal. Ее основали журналисты и общественные деятели Самуэль Корниш и Джон Браун Рассворм. Издание создали для того, чтобы афроамериканцы могли сами рассказывать о своей жизни, проблемах и стремлениях к свободе.

16 марта День без селфи / © pexels.com

А еще 16 марта День без селфи. Это день, когда людям предлагают сделать паузу от постоянных фотографий и социальных сетей, чтобы жить настоящим моментом. Главная идея праздника — отложить телефоны и камеры, обратить внимание на общение с людьми и окружающий мир, а не на ругательства или цифровое одобрение.