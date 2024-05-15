Какой завтра, 16 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 16 мая, День вышиванки в Украине. Верующие чтят память преподобного Феодора. До Нового года осталось 229 дней.

16 мая 2024 года — четверг. 813-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

16 мая в церковном календаре – день памяти преподобного Феодора. Феодор жил в IV веке в Египте. Он родился в знатной и богатой семье, но в возрасте 14 лет ушел из дома и присоединился к монастырю, где стал учеником Пахомии Великого. Феодор дал обет отречения от мира и впоследствии был поставлен главным на строительстве Тавеннисской обители. После смерти Пахомии, Феодор остался руководить монастырем и стал главой всех Фиваидских обителей. Он был первым, кого рукоположили в священники в своей обители, потому получил имя Освящен. У Феодора был дар чудотворения и умер в глубокой старости.

Что нельзя делать 16 мая

Рекомендуется не брать в руки острые предметы.

Лучше не работать в поле после полудня.

Нельзя праздновать важные события, например свадьбу.

Народные приметы и традиции на 16 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: уже есть цветы на рябине – холодов не будет;

дождь и лягушки квачат — скоро распогодится;

на озерах уже есть кувшинки — к стойкому теплому лету;

услышать гром будет большой урожай.

16 мая дождь и лягушки квачат — скоро согласится / Фото: Unsplash

Наши предки заметили, что наши предки заметили, что в этот день погода будет хорошей. В народе преподобного Феодора называли защитником зерновых.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 мая

Какие завтра именины: Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Николай, Петр, Федор.

Талисманом человека, рожденного 16 мая является оливин. Минерал, широко используемый в ювелирном деле. Издавна оливин считался защитным камнем, помогающим реализовать любые планы.

В этот день родились:

1968 год — украинский писатель Тарас Прохасько;

1994 год — украинский рэпер, основатель и фронтмен группы "Kalush" Олег Псюк;

1994 год — военнослужащий Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, полный кавалер ордена "За мужество", Герой Украины (посмертно) Иван Павлишин.

Памятные даты 16 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 мая:

1648 год — под Желтыми Водами войско Богдана Хмельницкого наносит поражение польскому войску Стефана Потоцкого;

1836 год — Эдгар Аллан По женится на своей 13-летней кузине Вирджинии Клемм;

1920 год — Жанну д'Арк канонизируют римской католической церковью;

1929 год — в США проходит первая церемония вручения "Оскаров";

1954 год — начинается Кенгирское восстание, восстание заключенных в 3-м лагерном отделении Степного лагеря в поселке Кенгир (Казахстан);

1966 год — в Китае объявляют начало "культурной революции";

1975 год — японка Табеи Дзюнко становится первой женщиной, покорившей Эверест;

2004 год — украинская певица Руслана Лыжичко одерживает победу в песенном конкурсе "Евровидение" 2004, одержав победных 280 баллов на основании телеопроса, который проводился в 36 странах;

2008 год — Украина становится 152-м членом Всемирной торговой организации.

Погода на 16 мая

Завтра, 16 мая, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове облачно, возможен дождь. В Харькове ясно, осадков не ожидается. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +17 днем и +10 ночью. Во Львове — +16 днем и +9 ночью. В Харькове — +18 днем и +11 ночью. В Одессе — +18 днем и +14 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

16 мая в Украине празднуют День вышиванки / Фото: Unsplash

16 мая в Украине празднуют День вышиванки. Это особый праздник, который ежегодно выпадает на третий четверг мая. Оно является международным и призвано сохранить давние народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды.

История Дня вышиванки началась в 2006 году, когда студентка Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк предложила своим одногруппникам и другим студентам выбрать один день и всем вместе одеть вышиванки. Сначала к акции присоединились несколько десятков студентов и преподавателей, но впоследствии праздник приобрел всеукраинский и международный размах.

Также 16 мая День морской обезьяны. Морская обезьяна, или Artemia, – это существо, принадлежащее к ракообразным и внешне напоминающее креветку. Несмотря на свои миниатюрные размеры (до 5 миллиметров) морские обезьяны являются важной частью экосистемы, поскольку они распространяют питательные вещества и тепло, помогают смешивать океанические воды.

А еще 16 мая Всемирный день осведомленности о доступности. "Это важный праздник, который ежегодно приходится на третий майский четверг. Он был начат американским разработчиком Джо Девоном 2011 года и стремится привлечь всех специалистов в сфере информационных технологий к совместному поиску решений, которые обеспечивали бы доступ к цифровой продукции для пользователей с ограниченными возможностями". .

16 мая День ношения фиолетового в знак мира. Его шутливость состоит в том, что праздник нацелен продемонстрировать пришельцам, которые смотрят на нас из космоса или спустились на Землю, что человечество не враг. Поэтому присоединяйтесь к празднованию, надев всю фиолетовую одежду и аксессуары, которые у вас есть в собственном гардеробе!

Также 16 мая празднуют День биографов. Этот праздник является чествованием профессии биографов, посвящающих свою жизнь исследованию и описанию жизненных путей выдающихся личностей. Дата была избрана в честь встречи Сэмюэла Джонсона, известного лексикографа, поэта и критика, с писателем Джеймсом Босуэллом в 1763 году. Эта встреча стала началом дружбы, приведшей к созданию Босуэллом знаменитой биографии Джонсона.

А еще 16 мая Международный день света. Этот научный праздник был начат ЮНЕСКО в 2017 году. Дата выбрана в честь первой успешной работы лазера 1960 физика и инженера Теодора Маймана.

16 мая Международный день осведомленности о целиакии. Событие было начато при поддержке The Association of European Coeliac Societies и европейской Ассоциации больных целиакией. Целиакия – это иммунозависимое заболевание, возникающее в результате повреждения ворсинок тонкой кишки из-за употребления глютенсодержащих продуктов.

Также 16 мая Международный день мирного сосуществования. Этот праздник был начат Генеральной Ассамблеей ООН 8 декабря 2017 года с целью постоянной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли.