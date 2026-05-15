Какой праздник 16 мая 2026 года / © ТСН

Реклама

16 мая 2026 года — суббота. 1542-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

16 мая верующие празднуют День памяти святого преподобного Теодора Освященного, ученика святого Пахомия / © pexels.com

Завтра, 16 мая, верующие празднуют День памяти святого преподобного Теодора Освященного, ученика святого Пахомия. Он воспитывался в суровой монашеской традиции Тавенисийской обители, где Пахомий ввел первые организованные монастырские правила сообщества. Теодор отличался глубокой духовной дисциплиной, смирением и способностью к управлению братией, поэтому впоследствии исполнял обязанности настоятеля после смерти Пахомии.

16 мая в Украине празднуют День науки / © pexels.com

16 мая в Украине празднуют День науки. Выпадает на третью субботу мая. Он был установлен в 1997 году, чтобы подчеркнуть роль науки в развитии государства и почтить труд ученых, исследователей и преподавателей. Праздник призван напомнить, что наука является основой технологического прогресса, образования и экономического развития страны, а также поддерживает престиж профессии ученого.

Реклама

16 мая Международный день пород наследия / © pexels.com

Также 16 мая Международный день пород наследия. Тематический международный день посвящен сохранению редких и традиционных пород сельскохозяйственных животных. Он не установлен ООН как официальный глобальный праздник, но он поддерживается природоохранными и аграрными организациями, в том числе занимающимися сохранением генетического разнообразия животных.

16 мая Всемирный день спортивного ориентирования / © pexels.com

А еще 16 мая Всемирный день спортивного ориентирования. Его основала International Orienteering Federation 2016 года. Это вид спорта, где участники с помощью карты и компаса должны пройти заданный маршрут через контрольные пункты, чаще всего в природной среде — лесу, парку или горной местности.

16 мая празднуют Всемирный день скрипки / © pexels.com

16 мая празднуют Всемирный день скрипки. Скрипка — один из самых древних струнных инструментов в современном виде, а ее «золотым стандартом» считаются инструменты мастеров XVII–XVIII веков, в том числе итальянских скрипичных школ.

16 мая Международный день света / © pexels.com

Также 16 мая Международный день света. Его провозгласила UNESCO в 2017 году, чтобы подчеркнуть роль света и световых технологий в жизни человека. Дата связана с первой успешной демонстрацией лазера 1960 американским физиком Теодором Мейманом. Это открытие явилось революционным для науки и техники.

Реклама

16 мая День свободы культуры / © pexels.com

А еще 16 мая День свободы культуры. Неофициальный международный праздник, который выпадает на третью субботу мая. Оно возникло в рамках движения за свободную культуру (Free Culture Movement) и поддерживается сообществами, выступающими за открытый доступ к знаниям, искусству и творчеству.

16 мая празднуют Всемирный день скандинавской ходьбы / © pexels.com

16 мая празднуют Всемирный день скандинавской ходьбы. Международное тематическое событие посвящено популяризации скандинавской ходьбы как доступного и полезного вида физической активности. Его поддерживает международное сообщество, в частности INWA International Nordic Walking Federation.

16 мая Международный день мальчиков / © pexels.com

Также 16 мая Международный день мальчиков. Это не установленный глобальный праздник ООН, а скорее социальная инициатива, имеющая разные даты и форматы в зависимости от страны. Международный день мальчиков — это напоминание, что мальчики тоже нуждаются в поддержке, внимании, эмоциональной открытости и здоровой среде для развития.

16 мая Международный день осведомленности о целиакии / © pexels.com

А еще 16 мая Международный день осведомленности о целиакии. Он посвящен повышению осведомленности о целиакии — хроническом аутоиммунном заболевании, при котором организм не переносит глютен (белок, содержащийся в пшенице, ржи и ячмене).

Реклама

16 мая празднуют Международный день мирного сосуществования / © pexels.com

16 мая празднуют Международный день мирного сосуществования. Его провозгласила UN General Assembly в 2017 году. Главная цель этого дня — поощрение мира, взаимопонимания, толерантности и уважения между людьми разных культур, религий и традиций.

16 мая День биографов / © pexels.com

Также 16 мая День биографов. Неофициальная тематическая дата, посвященная людям, пишут биографии, исследуют жизнь выдающихся личностей и сохраняют историческую память через рассказы о людях.

Новости партнеров