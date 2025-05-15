Какой праздник 16 мая 2025 года / © ТСН

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16 мая 2025 года — пятница. 1178-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 16 мая, верующие празднуют день памяти святого преподобного Теодора Освященного, ученика святого Пахомия. Родившийся около 314 года в Египте, Теодор с детства отличался кротким нравом, твердой верой и стремлением к молитве. Юношей, едва достигнув подросткового возраста, он решительно избрал монашеский путь, оставив светские заботы. Его привел к сообществу святого Пахомия глубокий внутренний призыв к духовному совершенству. В монастыре он быстро стал примером для других: скромный, безмолвный, трудолюбивый и преданный молитве, он обнаружил редкий внутренний огонь и полное посвящение Богу.

Пахомий, заметив в нем дар руководства и духовного распознавания, постепенно вверял ему все больше ответственности. Впоследствии Теодор стал не только старшим братом для монахов, но правой рукой самого основателя монастырского устава. После смерти Пахомия именно Теодор продолжил развитие монашеских общин, объединив в одну духовную семью тысячи монахов.

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Его руководство не было властным или жестким — напротив, он вел братию силой примера, доброжелательностью, внутренним миром и глубокой молитвой. Под его покровительством монастыри стали не просто очагами аскезы, а живыми духовными школами, где учились любви, послушанию, внутренней свободе и благоразумию.

Святой Теодор переставился к Господу около 368 года, оставив после себя наследие, не угасшее с веками. Он запечатлелся в памяти Церкви как верный строитель монашеской жизни, как второй после Пахомии — но равный ему сердцем. Его фигура стала олицетворением духовной мудрости, выдержки и истинного смирения.

Что нельзя делать 16 мая

Не следует начинать важных дел или новых проектов — считалось, что любое новое дело, начатое в этот день, не увенчается успехом или затянется надолго.

Нельзя лениться — несмотря на запрет тяжелого физического труда, считалось, что бездельничество приводит к духовной слабости.

Запрещается ссориться и конфликтовать — в этот день запрещали ссоры в семье или с соседями. Иначе ждать долгосрочных проблем в отношениях.

Народные приметы и традиции на 16 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

16 мая идет дождь — лето будет урожайным и теплым.

туманное утро — хорошая погода и богатый урожай огурцов.

если солнце восходит в облаке — жди затяжных дождей.

в этот день сухо и ясно — лето будет жарким и засушливым.

сильный ветер 16 мая — к неспокойному лету с бурями.

увидеть много паутины в воздухе — к продолжительной сухой погоде.

глухой гром — к дождю, а гром с эхом — к затяжной непогоде.

кукушка кует в этот день — тепло удержится еще долго.

16 мая увидеть много паутины в воздухе — до длительной сухой погоды / © unsplash.com

В народе 16 мая носил название Федор Житник. В народе имя Феодосий часто бытово превращали в Федор, а прозвище “Житник” возникло из-за связи в этот день с началом работ, связанных с рожью.

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Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 мая

Какие завтра именины: Георгий, Александр, Феодор.

Талисманом человека, рожденного 16 мая, является оливин. Это минерал, получивший особую популярность в ювелирном искусстве. С давних времен его ценили не только за красоту, но и за особые свойства: верили, что он оберегает своего владельца и придает силы для воплощения замыслов в жизнь.

В этот день родились:

1936 год — Николай Грох, украинский художник, график, иллюстратор;

1994 год — Олег Псюк, украинский рэпер, основатель и фронтмен группы “Kalush”;

1994 год — Иван Павлишин, военнослужащий Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны. Полный кавалер ордена “За мужество”, Герой Украины (посмертно).

Памятные даты 16 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 мая:

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1648 год — близ Желтых Вод казацкое войско во главе с Богданом Хмельницким нанесло сокрушительное поражение армии Речи Посполитой под командованием Стефана Потоцкого, начав ход национально-освободительной войны;

1920 год — канонизация Жанны д’Арк Римско-католической церковью придала героини французского народа статус святой;

1929 год — в США состоялась первая официальная церемония вручения кинопремии “Оскар”, ставшая новой вехой в истории мирового кинематографа;

1954 год — в лагерном отделении №3 Степного лагеря в Кенгире (Казахстан) началось Кенгирское восстание — массовое выступление политических заключенных против советской карательной системы;

1966 год — власти КНР провозгласили начало так называемой “культурной революции” — масштабной кампании, кардинально изменившей общественно-политическую жизнь Китая;

1975 год — японская альпинистка Табеи Дзюнко вошла в историю как первая женщина, покорившая вершину Эвереста;

2004 год — украинская певица Руслана Лыжичко одержала победу на песенном конкурсе “Евровидение”, получив 280 баллов по результатам телеголосования в 36 странах;

2008 год — Украина официально стала 152-м членом Всемирной торговой организации (ВТО), что открыло новые возможности для интеграции государства в мировую экономическую систему.

Какой завтра праздник в Украине и мире

16 мая в Украине и мире празднуют Международный день мальчиков / © unsplash.com

16 мая в Украине и мире празднуют Международный день мальчиков. В этот день в разных уголках мира все больше людей обращают внимание на важность счастливого, безопасного и гармоничного детства для ребят. Это неофициальный, но содержательный праздник, призванный подчеркнуть уникальность мальчишеского опыта и те вызовы, с которыми сталкиваются мальчики в современном мире.

Несмотря на отсутствие официального признания международными организациями, такими как ООН, дата все активнее празднуется во многих странах. Ее инициаторами стали педагоги, родители и общественные деятели, стремящиеся обратить внимание на необходимость нового подхода к воспитанию ребят. Этот день часто называют “детским аналогом” Международного дня мужчин (19 ноября), но с фокусом на детство и становление.

Также 16 мая Международный день виртуальных помощников. Выпадает на третью пятницу мая. Виртуальный помощник (VA) — это специалист, осуществляющий различные онлайн-задания, включая обработку электронной почты, управление календарем, создание контента, ведение соцсетей, бухгалтерию и другие функции, обычно выполняемые в офисе. Они работают как фрилансеры, так и через агентства, являясь частью глобальных удаленных команд.

А еще 16 мая Всемирный день находящихся под угрозой исчезновения видов. Выпадает на третью пятницу мая. Его создано для того, чтобы поднять уровень осведомленности среди людей о критической ситуации с биоразнообразием. В настоящее время более 1 миллиона видов животных и растений на планете сталкиваются с опасностью исчезновения.

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16 мая Международный день света. Создано по инициативе ЮНЕСКО 2018 года. Это важная дата, подчеркивающая незаменимую роль света в науке, технологиях и развитии человечества, а также напоминающая о множестве достижений, которые стали возможны благодаря пониманию света и его свойств.

Также 16 мая Международный день осведомленности о целиакии. Цель этой цели — повысить уровень знаний о целиакии, ее симптомах, способах диагностики и методах лечения. Он также направлен на облегчение жизни людей, которые сталкиваются с этой болезнью, и призывает к улучшению доступа к безглютеновым продуктам.

А еще 16 мая Международный день мирного сосуществования. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году, чтобы подчеркнуть важность мирного сосуществования среди разных культур, наций и религий.