Какой завтра, 16 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 16 ноября День работников радио, телевидения и связи Украины. Верующие чтят память святого апостола и евангелиста Матфея. До Нового года осталось 45 дней.

16 ноября 2024 года — суббота. 997-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

16 ноября в церковном календаре – день памяти святого апостола и евангелиста Матфея. Также известен как Левий, был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Он родился в Галилее и работал мытарем (сборщиком налогов) перед тем, как стать учеником Христа. Его призвание описано в Евангелии от Матфея, когда Иисус увидел его на таможне и пригласил следовать за Ним. Матей является автором одного из четырех канонических Евангелий – Евангелия от Матфея. Это Евангелие содержит подробное описание жизни, учения, смерти и воскресения Иисуса Христа. Оно написано для еврейской аудитории и содержит многочисленные ссылки на ветхозаветные пророчества, чтобы показать, что Иисус является обещанным Мессией.

После Вознесения Христа Матей проповедовал Евангелие во многих странах, включая Парфию, Мидию, Иран и Эфиопию. Его миссионерская деятельность была направлена на обращение людей в христианство и укрепление веры среди верующих. Матей скончался мученической смертью примерно в 60 году.

Что нельзя делать 16 ноября

Запрещается свистеть в доме.

Нельзя садиться на стол.

Не следует разговаривать с человеком через порог.

Народные приметы и традиции на 16 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: снежит — скоро начнутся настоящие метели;

теплая погода показывает, что зима будет холодной;

уже выпал снег – он пролежит до весны;

мороз – погода зимой будет суровой.

16 ноября уже выпал снег — он пролежит до весны / Фото: Unsplash

Наши предки верили, что в этот день лучше не покупать новые вещи, потому что они прослужат недолго. А еще обязательно собирались вместе за праздничным столом, звали гостей. Однако продолжается Рождественский пост, поэтому готовить можно только постные блюда.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 ноября

Какие завтра именины: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Федор.

Талисманом человека, рожденного 16 ноября является лунный камень. Достаточно загадочный минерал, известный человечеству очень давно. Есть поверье, что лунный камень способен поглощать энергию Луны. С его помощью можно взглянуть в будущее.

В этот день родились:

1978 год — украинская писательница, переводчица Дзвинка Матияш;

1981 год – украинский историк Юрий Латыш;

1983 год — украинский музыкант, поэт и композитор, основатель группы "PanKe Shava" Тимофей Мороховец.

Памятные даты 16 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 ноября:

1632 год – происходит битва под Лютценом – одна из величайших битв тридцатилетней войны, между шведскими войсками под предводительством Густава II Адольфа и габсбургскими частями во главе с Альбрехтом Валленштайном;

1700 год – Герцогство Пруссия становится королевством;

1841 год — Эдуард Гурвин получает патент на пробковый спасательный жилет;

1848 год – в Лондоне дает последний концерт Фридерик Шопен;

1895 год — "Кинематограф" братьев Люмьер показывают в Сорбонне;

1917 год – в бывшем ханском дворце в Бахчисарае открывают Национальный музей;

1918 год — Королевство Венгрия, до этого являвшаяся частью Австро-Венгерской Империи, провозглашают республикой;

1918 год — провозглашают закон ЗУНР "Об администрации";

1920 год — части Армии УНР после упорных боев с большевиками приобретают Деражню;

1924 год — начинает вещание первая украинская радиостанция — Украинское радио;

1945 год – в Лондоне основывают ЮНЕСКО;

1967 год — начинается I Всемирный конгресс Свободных украинцев в Нью-Йорке;

1994 год— Украина присоединяется к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года;

1999 год — учреждают Премию Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины;

2002 год – президент Кучма подписывает указ об отставке правительства Анатолия Кинаха и направил в Верховную Раду Украины представление на согласие назначить новым премьером главу Донецкой обладминистрации Виктора Януковича;

2010 год – обручаются принц Уильям и Кейт.

Погода на 16 ноября

Завтра, 16 ноября, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове пасмурная погода, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +5 днем и +1 ночью. Во Львове +5 днем и ночью. В Харькове +3 днем и -1 ночью. В Одессе +6 днем и +4 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

16 ноября в Украине празднуют День работников радио, телевидения и связи / Фото: Unsplash

16 ноября в Украине празднуют День работников радио, телевидения и связи. Этот профессиональный праздник был начат указом Президента Украины 1994 года, чтобы отметить вклад работников отрасли в развитие информационного пространства страны, а также их роль в формировании общественного мнения и укреплении национального единства. Этот день посвящен всем работающим в сфере коммуникаций: журналистам, техническим работникам, редакторам, режиссерам, инженерам и всем, кто обеспечивает бесперебойное функционирование радио, телевидения и связи. Это особый случай почтить их труд, который становится особенно важным в современном мире, где оперативность и доступность информации имеют решающее значение.

Также 16 ноября Международный день фламенко. Этот праздник был начат ЮНЕСКО в 2010 году, когда фламенко был признан частью нематериального культурного наследия человечества. Фламенко зародилось в Андалусии, Испания как яркое и эмоционально насыщенное искусство, сочетающее пение, музыку и танец. Оно возникло под влиянием разных культур: мавританской, еврейской, ромской, испанской, и впоследствии стало символом испанской культуры. Стиль фламенко выражает широкий спектр чувств — от радости и страсти до печали и тоски, что делает его чрезвычайно привлекательным для зрителей из разных культур.

А еще 16 ноября Всемирный день рукоделия. Посвящён всем видам творческой деятельности, связанной с ручной работой. Этот день отмечается на международном уровне для того, чтобы популяризировать разные виды рукоделия: вышивание, вязание, шитье, изготовление бижутерии, лепка, живопись, квиллинг, валка и другие виды ручного творчества. Целью этого дня является не только поддержка художественных традиций, но и поощрение людей создать уникальные изделия собственными руками. Рукоделие оказывает положительное влияние на психическое здоровье, способствует релаксации, помогает сосредоточиться и развивает творческие навыки. Рукоделие также объединяет людей, способствуя культурному обмену и передаче знаний между поколениями.

16 ноября празднуют Всемирный день пуговиц. Это необычный, но интересный праздник, возникший в США в 1938 году по инициативе Национального общества коллекционеров пуговиц (National Button Society). Впоследствии этот день стал популярен и в других странах. Пуговицы имеют многовековую историю и используются не только как элемент одежды, но и как украшение и самовыражение. Они появились еще несколько тысяч лет назад и изготовлялись из разных материалов: дерева, металла, стекла, перламутра и даже драгоценных камней. По прошествии времени пуговицы стали популярным объектом для коллекционирования, ведь они часто имеют интересную форму, текстуру, цвета и оригинальный дизайн.

Также 16 ноября Международный день борьбы с анорексией. Направлен на привлечение внимания к этой тяжелой болезни, которая касается как физического, так и психического здоровья. Анорексия — это расстройство пищевого поведения, характеризующееся отказом от еды, чрезмерным ограничением калорий и страхом прибавить в весе, даже если человек имеет критически низкую массу тела. Это расстройство может привести к серьезным физическим последствиям, таким как истощение, нарушение работы органов и даже угроза жизни.

А еще 16 ноября – Международный день терпимости (толерантности). Этот праздник был начат ООН в 1995 году после принятия Декларации принципов терпимости ЮНЕСКО. Оно призвано повысить уровень взаимоуважения и принятия разнообразия в обществе, подчеркивая важность толерантности в мире, где мирное сосуществование становится все более необходимым. День терпимости напоминает, что толерантность – это не просто пассивное принятие других взглядов, верований или культур, а активное проявление уважения прав и свобод каждого человека. Это также требует готовности к диалогу, поиску компромиссов и понимания, несмотря на различия в мыслях, культуре или религии.