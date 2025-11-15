Какой праздник 16 ноября 2025 года / © ТСН

16 ноября 2025 года — воскресенье. 1361-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 16 ноября, верующие празднуют день памяти святого апостола и евангелиста Матфея. Матфей был сыном Алфея и работал мытарем в Капернауме. Мытари считались в иудейском обществе людьми грешными и униженными, поскольку собирали налоги в пользу Римской империи. Именно к такому человеку Христос обратился словами: “Иди за Мной”. Матфей немедленно оставил службу, демонстрируя абсолютную готовность к внутреннему духовному повороту.

Традиция приписывает ему первое из четырех канонических Евангелий, написанное ориентировочно между 50 и 60 годами. Оно имеет явно иудейский характер и направлено на доказательство того, что Иисус Христос является ожидаемым Мессией, о котором возвещали пророки.

По церковному преданию Матфей принял мученическую кончину во время миссии в Эфиопии или Парфии: его убили язычники за то, что он обращал людей к вере во Христа.

Что нельзя делать 16 ноября

Не следует начинать новые важные дела — начатое в этот день может “не сбыться” или пойти по тяжелому пути.

Не стоит кому-то желать зла — слово вроде бы имеет особую силу.

Запрещается путешествовать далеко — верили, что путь может быть беспокоен.

Народные приметы и традиции на 16 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

мороз 16 ноября — ждите раннюю и суровую зиму;

идет снег — зима будет снежной;

теплый день — к ласковой зиме;

утром 16 ноября туман — ждите мягкую зиму;

ясный вечер — будут ясные и морозные дни;

звездное небо — до малоснежной зимы.

16 ноября звездное небо — до малоснежной зимы / © unsplash.com

В народе 16 ноября носило название Матвей Зимовказ. По погоде в этот день делали прогнозы на грядущую зиму — тепло, туман, мороз или снег считали знаковым.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 ноября

Какие завтра именины: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Федор.

Талисманом человека, рожденного 16 ноября является лунный камень. Он привлекал людей еще с глубокой древности. Представления наших предков приписывали тому, кто находил этот камень, особую способность просматривать скрытое и видеть то, что недоступно обычному взгляду.

В этот день родились:

1978 год — Звинка Матияш, украинская писательница, переводчица;

1981 год — Юрий Латыш, украинский историк;

1983 год — Тимофей Мороховец, украинский музыкант, поэт и композитор, основатель группы “PanKe Shava”.

Памятные даты 16 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 ноября:

1632 год — Под Лютценом произошло одно из самых масштабных битв Тридцатилетней войны: шведская армия под предводительством короля Густава II Адольфа сошлась в решающем бою с габсбургскими силами под командованием Альбрехта Валленштайна;

1700 год — Прусское герцогство, ранее входившее в состав Священной Римской империи немецкой нации, официально вознесено в статус королевства;

1841 год — Эдуард Гурвин получил патент на спасательный жилет, изготовленный из пробки;

1848 год — В Лондоне Фридерик Шопен дал свой последний концерт, ставший завершающей точкой его концертной деятельности;

1895 год — В стенах Сорбонны впервые продемонстрирован “Кинематограф” братьев Люмьер;

1917 год — В помещениях бывшего ханского дворца в Бахчисарае торжественно открыт Национальный музей;

1918 год — Западноукраинская Народная Республика приняла закон “Об администрации”, которым нормирована деятельность государственных органов;

1920 год — После напряженных боев с большевистскими силами подразделения Армии УНР получили городок Деражня;

1924 год — Начало работу первое украинское радиовещание;

1933 год — Установлены официальные дипломатические отношения между СССР и Соединенными Штатами Америки;

1945 год — В Лондоне основана Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры — ЮНЕСКО;

1967 год — В Нью-Йорке открылся Первый Мировой конгресс Свободных украинцев;

1994 год — Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года;

1999 год — Создана Премия Кабинета Министров Украины за весомые достижения молодежи в деле развития и развития государства;

2002 год — Президент Леонид Кучма подписал указ об отставке правительства Анатолия Кинаха и подал в Верховную Раду представление о назначении премьер-министром главы Донецкой областной администрации Виктора Януковича;

2010 год — Объявлен о помолвке принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон.

Какой завтра праздник в Украине и мире

16 ноября в Украине празднуют День работников радио, телевидения и связи / © unsplash.com

16 ноября в Украине празднуют День работников радио, телевидения и связи. Праздник был установлен в связи с развитием телерадиовещания и почтово-телеграфной связи в Украине. Оно отмечает не только работников традиционного радио и телевидения, но и работающих в современных коммуникационных технологиях — интернет, мобильную связь, цифровые сети. Первой украинской радиостанцией, которая положила начало национальному вещанию, было Украинское радио, которое начало работу в 1924 году. Именно с этого момента берет начало традиция украинского эфира, которая со временем переросла в масштабную систему медиа и связи.

Также 16 ноября День работников сельского хозяйства Украины. Выпадает на третье воскресенье ноября. Праздник имеет глубокие корни, ведь сельское хозяйство всегда было основой жизни украинцев. Официально он начат указом Президента Украины для чествования тружеников аграрного сектора, которые играют ключевую роль в развитии экономики и благосостоянии населения.

А еще 16 ноября Всемирный день памяти жертв ДТП. Выпадает на третье воскресенье ноября. Это международная инициатива, направленная на чествование людей, погибших или пострадавших в результате дорожных аварий, а также привлечение внимания к проблемам безопасности дорожного движения.

16 ноября празднуют Всемирный День пуговиц. Пуговицы — это маленькие, но значимые предметы: с их помощью мы застегиваем одежду, выражаем стиль, иногда сохраняем воспоминания. Их дизайн, материалы и использование менялись на протяжении тысячелетий, что делает пуговицу интересной с исторической, культурной и художественной точек зрения.

Также 16 ноября – Международный день терпимости (или толерантности). Праздник был создан по решению Организации Объединенных Наций в 1995 году. Эта дата была избрана в честь принятия Декларации принципов терпимости ЮНЕСКО, призывающей общество уважать многообразие культур, взглядов и убеждений.

А еще 16 ноября Международный день борьбы с анорексией. Цель этого дня — повысить осведомленность о расстройствах пищевого поведения, в частности анорексию, поддержать страдающих и помочь их близким. Анорексия (полное название — нервная анорексия) — это серьезное психологическое заболевание, которое проявляется навязчивым стремлением контролировать вес тела, часто из-за строгого ограничения питания.

16 ноября празднуют Всемирный день рукоделия. Этот день посвящен рукоделию — уникальному творчеству, сочетающему мастерство, традицию и индивидуальный стиль. Суть праздника — воздать должное мастерам-ремесленникам, их труду, культурному значению ручной работы и ее роли в сохранении художественных традиций.

Также 16 ноября Международный день фламенко. Эта дата выбрана в честь того, что в 2010 году ЮНЕСКО объявила фламенко нематериальным культурным наследием человечества. Фламенко — это искусство из Андалусии (Южная Испания), сочетающее пение (cante), танец (baile) и игру на гитаре (toque).

А еще 16 ноября Всемирный день бедных. Он был основан Папой Франциском в 2017 году и приходится ежегодно на предпоследнее воскресенье ноября. Его цель — обратить внимание общества на живущих в нищете людей и привлечь к солидарности, милосердию и поддержке нуждающихся в помощи.