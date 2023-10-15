Какой завтра, 16 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

16 октября 2023 года – понедельник. 600-й день войны в Украине.

Какой завтра, 16 октября, церковный праздник

16 октября в церковном календаре – день памяти мученика Лонгина. Его полное имя Гай Кассий Лонгин и он был римским воином, сотником, входил в тех часовых, которые охраняли место, где был распят Иисус Христос. Кровь Спасителя во время казни попала воину в глаза и он сразу исцелился от мучившей его долгие годы катаракты. В ту минуту Лонгин уверовал во Христа, а спустя еще три дня вместе с другими воинами стал свидетелем Воскресения.

Лонгин отправился к себе на родину (Каппадокию) с проповедью. Остальные воины, видевшие Воскресение, решили пойти с ним. Однако Понтий Пилат разозлился и приказал поймать их, а затем обезглавить. Позже главы христиан обнаружила слепая женщина, которая похоронила их и излечилась от своей болезни.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит браться за серьезные дела, потому что не сможете ничего довести до конца.

Нельзя конфликтовать, ссориться, злословить.

Запрещено лениться, весь день нужно провести в тяжелом труде.

Народные приметы и традиции на 16 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: бледная и мутная луна — ждите снег и мороз;

гусь стоит на одной лапе – нужно одеваться теплее;

солнце в облаках, словно выглядывает из тумана — ждите непогоду;

листья уже пожелтели, но еще не опали — еще морозы не придут;

ворона садится к ветру клювом — можно понять, с какой стороны дует.

16 октября ворона садится к ветру клювом — можно понять, с какой стороны дует / Фото: Pexels

В этот день наши предки обязательно совершают различные обряды, чтобы защитить свои дома от злых сил. Образ святого Лонгина и любой острый металлический предмет становились настоящими оберегами от нечисти. А чтобы она точно не попала в дом, на забор привязывали колючие растения.

Погода на 16 октября

Завтра, 16 октября, в Киеве облачно, днем возможен небольшой дождь. Во Львове ясно, без осадков. В Харькове пасмурно, возможен небольшой снег с дождем. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +10 днем и +3 ночью. Во Львове +11 днем и +1 ночью. В Харькове +9 днем и +2 ночью. В Одессе +15 днем и +4 ночью.

Памятные даты 16 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 октября:

1793 год — происходит казнь Марии-Антуанетты "вдовы Капет", королевы Франции, жены Людовика XVI и матери Людовика XVII;

1813 год — начинается "Битва народов" (длительная до 19 октября), в которой принимали участие войска Французской империи, Рейнского союза, Варшавского герцогства, Австрийской империи, Королевства Пруссия, Российской империи и Швеции;

1918 год — на съезде Свободного казачества в Чигирине делегаты от 5 украинских губерний и Кубани избирают атаманом Свободного казачества генерала Павла Скоропадского;

1946 год – по приговору Нюрнбергского трибунала в Нюрнбергской тюрьме казнят нацистских преступников (Йоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель, Эрнст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вильгельм Фрик, Юлиус-Фрц, Юлиус Штрай нкварт);

1964 год — Китайская Народная Республика проводит первое испытание ядерного оружия;

1978 год — Иоанн Павел II (до интронизации — Кароль Юзеф Войтыла) становится 264-м Папой римским и первым неитальянцем на папском престоле от 1523 г., одним из самых молодых понтификов в истории и первым папой славянского происхождения;

1987 год — Во Львове создают Общество Льва.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 октября

Какие завтра именины: Леонтий, Лонгин, Терентий, Виола.

Талисманом человека, рожденного 16 октября, является горный хрусталь. Полудрагоценные камни, известные с древних времен. В древности пули из горного хрусталя всегда использовались в оккультных практиках. Верили, что с его помощью можно общаться с потусторонним миром.

В этот день родились:

1837 год – украинский писатель, фольклорист и этнограф Александр Митрак;

1910 год – военачальник УПА Александр Луцкий;

1918 год – украинский поэт Александр Пидсуха.

Какой завтра день в Украине и мире

16 октября Всемирный день хлеба / Фото: pixabay.com

16 октября в Украине и мире празднуют Международный день ремонта. Впервые праздник провела организация Open Repair Alliance 2017 для пропаганды важности и ценности ремонта, для поддержки мастеров и тех людей, которые ремонтируют вещи.

Также 16 октября Всемирный день борьбы с болью. Ежегодно выпадает на третий понедельник октября. Эта всемирная инициатива была создана для подчеркивания важности обезболивания и паллиативной помощи. Событие поддерживается Всемирной организацией здравоохранения и другими организациями.

А еще 16 октября Всемирный день хлеба. Событие было создано в 2006 году по инициативе Международного объединения пекарей и кондитеров. Дату выбрали не случайно. Она посвящена сразу двум важным мероприятиям: в 1945 году была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация, а в 1979 году — Всемирный день продовольствия.

16 октября празднуют Всемирный день здорового питания. Праздник популярен в 50-ти странах мира. Очень важно понимать, что правильное питание является неотъемлемой частью здорового образа жизни. В нашем организме практически нет ни одного органа или системы, которые могли бы нормально работать без правильного питания.

Также 16 октября Всемирный день позвоночника. Инициатором создания этого события стала Всемирная федерация хиропрактики. Позвоночник является одной из важнейших структур нашего тела, поэтому важно распространять информацию о проблемах и болезнях позвоночника, ведь боли в спине могут появиться в любом возрасте.

А еще 16 октября День аллерголога. Термин "аллергия" впервые появился в 1906 году, когда его ввел в обиход врач-педиатр Клеменс Фон Пирке. Он заметил, что у некоторых детей есть симптомы, причиной которых могут быть вещества из окружающей среды (пыльца растений, еда, споры плесени и т.п.). Эти вещества получили название "аллергены". Праздник установлен в дату рождения врача.

16 октября празднуют День руководителя (шефа или босса). Традиция зародилась в США, а точнее в небольшом городке Дирфилд в штате Иллинойс. Патриция Хароски в 1958 году работала секретарем в страховой фирме своего отца и решила организовать его день рождения по-особому. Она назвала событие "Национальный день шефа" и зарегистрировала его в Торговой палате страны.

Также 16 октября Всемирный день продовольствия. Именно в этот день 1945 г. ООН создала Продовольственную и сельскохозяйственную организацию, которая должна была лишить мир голода путем освещения проблемы развития сельского хозяйства в разных странах.

А еще 16 октября празднуют Всемирный день анестезиолога. В первый раз анестезию удачно применили в США 16 октября 1946 года. Тогда дантист и хирург Томас Мортон использовал ингаляцию диэтилового эфира, чтобы создать общий наркоз при удалении подчелюстной опухоли.