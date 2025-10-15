Какой праздник 16 октября 2025 года / © ТСН

16 октября 2025 года — четверг. 1330-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 16 октября, верующие празднуют день памяти святого мученика Лонгина, сотника. Лонгин был римским сотником (командиром примерно сотни воинов), несшим службу в провинции Иудея. Его отряд охранял место казни Спасителя. Когда Христос отдал дух свой, земля затряслась, скалы раскололись, а солнце померкло.

По церковному преданию, именно он проколол копьем сторону распятого Иисуса, и из раны вытекли кровь и вода (Ин. 19:34). Этот момент стал для него духовным прозрением: коснувшись крови Спасителя, Лонгин внутренне обратился и поверил во Христа. Его зрение (а он страдал частичной слепотой) исцелилось от этой крови.

После казни и Воскресения Господа Лонгин оставил военную службу, принял крещение от апостолов и стал ревностным проповедником христианства. Он вернулся к своей родине в Каппадокию (Малая Азия), где открыто учил о Христе и обращал людей к вере. Его слово имело большую силу, потому что он был непосредственным свидетелем Голгофских событий.

Иудейские первосвященники, узнав, что бывший сотник проповедует, донесли об этом римским властям. Императорский наместник получил приказ схватить Лонгина и вынудить его отречься от Христа. Но святой отказался отречься от веры. Он сам вышел навстречу пришедшим за ним воинам, поздравил их как гостей, накормил, а потом открыл, что он — именно тот, кого они ищут.

По приказу наместника его и двух учеников казнили — им отрезали головы. Это произошло примерно в конце I ст. По преданию, его председателя впоследствии привезли в Иерусалим в качестве доказательства исполнения приказа. Однако через некоторое время благочестивая женщина, страдавшая слепотой, обрела его мощи; после молитвы у них она прозрела.

Что нельзя делать 16 октября

Не следует выяснять отношения, ссориться — ссора в этот день “засеет” вражду надолго.

Нельзя оставлять еду на столе на ночь — по дому могут ходить “домовые” и “ночные духи”, и оставленная еда могла “потерять свою силу” или навлечь недуг.

Запрещается одалживать или давать деньги в долг — кто в этот день одолжит, того ждут финансовые трудности, а тот, кто возьмет в долг, может “вынести благосостояние из дома”.

Народные приметы и традиции на 16 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

утром туман — к мягкой зиме, которая придет поздно;

ясный и холодный день без ветра — зима будет суровой;

дождь 16 октября — до теплой и затяжной осени;

с деревьев еще не облетели листья — зима придет поздно;

ветер порывистый — ждите ярых зимних вьюг.

16 октября с деревьев еще не облетевших листьев — зима придет поздно / © unsplash.com

В народе 16 октября носило название Лонгин Сторож. Святой Лонгин был сотником, стоял на страже у Голгофы и первым среди воинов признал Божество Христа. В этот день его считали духовным охранником дома.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 октября

Какие завтра именины: Георгий, Дементий, Евгений, Иван, Леонтий, Алексей.

Талисманом человека, рожденного 16 октября, является опал. Его называют камнями вдохновения, интуиции и внутреннего зрения. Его переливчатая цветовая игра ассоциируется с изменчивостью эмоций, глубиной души и способностью видеть невидимое. Во многих традициях он считается талисманом творческих людей, ясновидящих и путешественников в духовных измерениях.

В этот день родились:

1907 год — Петр Григоренко, украинский и советский военный деятель, диссидент, генерал, правозащитник;

1910 год — Александр Луцкий, военачальник УПА;

1918 год — Александр Подсуха, украинский поэт.

Памятные даты 16 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 октября:

1596 год — в Бресте (современное г. Брест, Беларусь) начинает работу Брестский церковный собор;

1793 год — на площади Революции в Париже казнят Марию-Антуанетту, последнюю королеву Франции из династии Габсбургов, жену короля Людовика XVI и мать Людовика XVII;

1813 год — близ Лейпцига начинается одна из величайших битв наполеоновских войн — так называемая “Битва народов”;

1843 год — ирландский математик Уильям Ровен Гамильтон открывает знаменитую формулу умножения кватернионов;

1853 год — начинается Крымская война (1853–1856), в которой Российская империя столкнулась с коалицией Великобритании, Французской империи, Османской империи и Сардинского королевства за контроль над Восточным Средиземноморьем и Балканами;

1918 год — в Чигирине проходит съезд Свободного казачества;

1946 год — в Нюрнбергской тюрьме исполняют смертные приговоры, вынесенные Международным военным трибуналом ведущим деятелям нацистского режима;

1963 год — осуществляют первый запуск трехступенчатой ракеты-носителя “Восток”, с помощью которой на орбиту в дальнейшем выводились многоместные космические корабли одноименной серии;

1964 год — Китайская Народная Республика проводит свое первое ядерное испытание;

1978 год — кардинал Кароль Юзеф Войтыла становится 264-м Папой Римским под именем Иоанна Павла II;

1987 год — во Львове официально создают Общество Льва;

2005 год — в Сан-Луисе (Аргентина) завершается Чемпионат мира по шахматам ФИДЕ, победу одерживает болгарский гроссмейстер Веселин Топалов.

Какой завтра праздник в Украине и мире

16 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день кошек / © unsplash.com

16 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день кошек. Его начали в 2002 году международные организации защиты животных. Основная идея — обратить внимание человечества на проблему бездомных кошек, их здоровье, защиту и права. Праздник быстро приобрел популярность благодаря интернету, социальным сетям и многочисленным мемам о котах.

Также 16 октября Всемирный день реанимации сердца. Это международная инициатива, направленная на повышение осведомленности о сердечно-сосудистых заболеваниях и обучении людей первой помощи за остановки сердца. Инициатива Всемирного дня реанимации сердца появилась благодаря World Restart a Heart Day, организуемой Международным советом реанимации (International Liaison Committee on Resuscitation, ILCOR). Ежегодно в этот день проводятся обучающие семинары, тренинги, флешмобы и акции в разных странах, где добровольцы и медики учат основам СЛР и использованию дефибрилляторов.

А еще 16 октября Международный день правильных действий во время землетрясения. Впервые отпраздновали в 2008 году в Калифорнии, где провели масштабные учения для жителей сейсмоопасных районов. Инициатива быстро распространилась по всему миру, особенно в регионах с высокой сейсмической активностью.

16 октября празднуют Международный день ремонта. Инициатором стала организация Open Repair Alliance в 2017 году. Это прекрасная возможность пересмотреть, что дома требует починки — и дать вещам вторую жизнь.

Также 16 октября Всемирный день хлеба. Основан в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и кондитеров (UIBC). Дата выбрана не случайно: 16 октября 1945 г. была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO), занимающаяся вопросами продовольствия и сельского хозяйства.

А еще 16 октября Всемирный день здорового питания. Он основан в честь создания Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в 1945 году. По данным ВОЗ, до 80% болезней связано с питанием, а 40% — непосредственно вызваны нездоровым рационом.

16 октября празднуют Всемирный день позвоночника. Это глобальная инициатива, направленная на повышение осведомленности о здоровье позвоночника и профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата. Она была начата в 2000 году.

Также 16 октября Всемирный день распространения информации об аллергии. Это важная дата, посвященная повышению осведомленности об аллергических заболеваниях, поражающих миллионы людей во всем мире. По оценкам, более 262 миллионов человек страдают астмой, а 171 миллион — экземой. Аллергии могут значительно снижать качество жизни и даже представлять угрозу смерти при контакте с аллергенами.

А еще 16 октября День шефа. Основан в 1958 году в США. Инициатор — Патриция Гароски, работница компании State Farm Insurance в Иллинойсе. Она зарегистрировала праздник в Национальной торговой палате США, чтобы выразить благодарность своему руководителю, который являлся ее отцом.

16 октября празднуют Всемирный день продовольствия. Основан в 1979 году на 20-й конференции FAO. Цель — повысить осведомленность о глобальных проблемах голода, недоедания и продовольственной безопасности.

Также 16 октября Всемирный день анестезиолога. Дата избрана в честь первой публичной операции с использованием наркоза, проведенной 16 октября 1846 г. в Массачусетском госпитале. Американский стоматолог Уильям Томас Мортон применил эфир в качестве анестетика, а хирург Джон Уоррен выполнил операцию — это стало революцией в медицине.

А еще 16 октября Международный день кредитных союзов. Выпадает на третий четверг октября. Впервые праздник провели 17 января 1927 г. в Массачусетсе, США, по инициативе Американской лиги кредитных союзов. 1948 Национальная ассоциация кредитных союзов США возобновила традицию, назначив дату на третий четверг октября ежегодно.