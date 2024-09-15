Какой завтра, 16 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 16 сентября, День фармацевтического работника в Украине. Верующие чтят память святой великомученицы Евфимии. До Нового года осталось 106 дней.

16 сентября 2024 года – понедельник. 936-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

16 сентября в церковном календаре – день памяти святой великомученицы Евфимии. Также известна как Евфимия Халкедонская, родилась в городе Халкидон (современный Кадыкей, Турция) в благочестивой христианской семье. Она пострадала за веру во время гонений на христиан, организованных императором Диоклетианом в 304 году. Евфимия отказалась приносить жертвы языческим богам, за что была подвергнута жестоким пыткам. Ее бросили на арену для растерзания дикими зверями, но звери не коснулись ее. Лишь медведица нанесла ей небольшую рану, после чего Евфимия отдала душу Богу.

Особое значение имеет чудо, связанное с ее мощами. В 451 году на IV Вселенском Соборе в Халкидоне, где обсуждались вопросы природы Иисуса Христа, ее мощи стали свидетелями истинности православного учения. После трех дней молитвы и поста, когда открыли гробницу, свиток с православным исповеданием веры был в ее правой руке, а еретический свиток лежал у ее ног.

Что нельзя делать 16 сентября

Запрещается желать другим зла, ссориться.

Лучше не начинать никаких новых дел.

Нельзя завидовать, злословить.

Народные приметы и традиции на 16 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: услышать гром — до зимы без снега;

теплый и сухой день – ждите поздней зимы без морозов;

полностью пожелтевшие листья — осень будет длиться долго;

грачи собираются в стаи — ждите ясной погоды.

16 сентября полностью пожелтели листья — осень продлится долго / Фото: Unsplash

В старину было заведено в этот день ловить утку или гуся, а затем гадать на их костях. За это дату прозвали Евфимия Птичья кость.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 сентября

Какие завтра именины: Виктор, Григорий, Иосиф, Алексей, Сергей, Людмила.

Талисманом человека, рожденного 16 сентября является яшма. Издавна она считалась талисманом изящества и красоты. Китайские целители верили, что яшма помогает очистить внутренние органы.

В этот день родились:

1981 год — украинский гребец, бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Белоущенко;

1981 год — украинская лыжница, биатлонистка, призер Паралимпийских игр Людмила Павленко;

1999 год — украинский футболист, чемпион мира среди молодежи Кирилл Дришлюк.

Памятные даты 16 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 сентября:

1408 год — последняя письменно зафиксированная свадьба викингов в церкви поселка Хвасли в Гренландии;

1651 год — в Белой Церкви вспыхивает восстание казаков, недовольных условиями перемирия с Речью Посполитой;

1658 год — Гетман Украины Иван Выговский заключает с Речью Посполитой Гадячский договор;

1810 год — Мексика провозглашает независимость от Испании и начала войну за независимость;

1859 год – британский исследователь Дэвид Ливингстон открывает озеро Ньяса (Африка);

1899 год – в западных регионах Украины создают Национально-демократическую партию;

1908 год — Уильям Дюрант основывает компанию General Motors;

1914 год — 2500 сечевых стрелков украинского добровольческого легиона в составе австро-венгерской армии присягают на верность борьбе за освобождение Украины;

1963 год — года в новую федерацию Малайзия присоединяется город-государство Сингапур;

1975 год — Папуа Новая Гвинея провозглашает независимость от Австралии;

1987 год – подписывают Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли;

2000 год – на спортивном самолете разбивается первый заместитель министра внутренних дел Украины, координатор комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью при Президенте Украины Леонид Бородич;

2002 год — начинается активная фаза всеукраинской акции гражданского неповиновения "Восстань, Украина!".

Погода на 16 сентября

Завтра, 16 сентября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, с утра и до вечера будет дождь. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, до рассвета начнется дождь с грозой, который прекратится к середине дня.

Температура воздуха в Киеве +27 днем и +19 ночью. Во Львове +14 днем и +22 ночью. В Харькове +26 днем и +19 ночью. В Одессе +23 днем и +17 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

16 сентября в Украине празднуют День фармацевтического работника / Фото: Unsplash

16 сентября в Украине празднуют День фармацевтического работника. Это профессиональный праздник, установленный в 1999 году указом Президента Украины в поддержку инициативы Министерства здравоохранения Украины. Оно признает значительный вклад работников фармацевтической отрасли в здравоохранение.

Также 16 сентября Международный день идентификации. Этот день привлекает внимание к миллионам людей во всем мире, у которых нет легальной идентификации, что затрудняет им доступ к основным услугам, таким как здравоохранение, образование и финансовые ресурсы. Международный день идентификации является упоминанием о необходимости универсальной идентификации и защиты прав людей с помощью безопасных систем идентификации.

А еще 16 сентября Всемирный день барбера. Это глобальное событие, подчеркивающее важную роль, которую барберы играют в жизни общин по всему миру. Этот день чествует мастерство, творчество и общественный дух, который барберы привносят в свою профессию.

16 сентября празднуют Международный день науки, технологий и инноваций для Юга. Этот праздник был основан Организацией Объединенных Наций для подчеркивания важности использования научно-технических инноваций в содействии устойчивому развитию стран Юга. Этот день обращает внимание на роль науки, технологий и инноваций в решении критических проблем, таких как бедность, неравенство и экологическая устойчивость. Он также отмечает необходимость сотрудничества, обмена знаниями и развития потенциала для помощи развивающимся странам в достижении Целей устойчивого развития.

Также 16 сентября Международный день интервенционной кардиологии. Этот праздник был основан Организацией Объединенных Наций в 2022 году для повышения осведомленности о сердечно-сосудистых заболеваниях и популяризации интервенционных методов лечения, спасающих жизнь. Интервенционная кардиология занимается диагностикой и лечением сердечно-сосудистых заболеваний с помощью катетеров, стентов и других технологий, позволяющих врачам получить доступ к сердцу и кровеносным сосудам без необходимости открытой операции. Эти малоинвазивные процедуры значительно уменьшают время восстановления, минимизируют осложнения и улучшают качество жизни пациентов.

А еще 16 сентября Международный день охраны озонового слоя. Этот праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году в честь подписания Монреальского протокола. Монреальский протокол, подписанный 16 сентября 1987 года, является международным соглашением, направленным на защиту озонового слоя путем сокращения производства и потребления разрушающих его веществ. Озоновый пласт играет критическую роль в защите жизни на Земле, поскольку он поглощает большую часть вредного ультрафиолетового излучения от Солнца. Разрушение озонового слоя может привести к увеличению случаев рака кожи, катаракты и других проблем со здоровьем, а также отрицательно повлиять на экосистемы.